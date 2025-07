Los consejos sociales de Canarias guardan silencio a la espera de la votación de la ley en el Parlamento regional

Los consejos sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL) mantienen su silencio a la espera de la votación en la sesión plenaria del Parlamento de Canarias de la reforma de la Ley 11/2003, de 4 de abril, de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario. Ambos órganos de participación ciudadana se mantienen a la expectativa del resultado de la sesión plenaria, si bien, sus representantes han defendido en reiteradas ocasiones que aumentar la democracia interna favorece a la institución académica.

"Esa ley se va a convertir en un referente para todas las comunidades autónomas españolas a la hora de redactar sus correspondientes leyes de desarrollo de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario)", asegura Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, quien también considera que "hay que dar la enhorabuena a toda la comunidad universitaria".

Sobre todo, resalta que la normativa fortalece el compromiso de la sociedad con sus universidades públicas, porque posibilita que los representantes de la ciudadanía tengan una mayor participación en la transparencia y la rendición de cuentas y eso, a su vez, hace más excelentes a las instituciones. En el caso de Canarias, "ya eran pioneras en las mejores capacidades y competencias del consejo social; ahora lo serán más", agrega.

Control interno

Para ilustrarlo, Abril recuerda que con la adaptación de la legislación canaria a la LOSU se otorga capacidades reales a los consejos sociales para que puedan ejercer sus competencias en el control y supervisión económica y presupuestaria del rendimiento de los servicios de las universidades. "No se está innovando nada. Se puede estar en acuerdo o en desacuerdo en aspectos concretos, pero ya existía desde la ley de 2003", señala.

Además, Abril asegura que el Tribunal de Cuentas y los órganos equivalentes de las autonomías han remarcado que si los consejos sociales carecen de la dependencia del control interno, "no se cumple el principio de segmentación de funciones, esencial para la transparencia y la rendición de cuentas de toda institución". Y, por otro lado, también cita un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el que recomienda rediseñar la gobernanza universitaria en España para mejorar la colaboración con la sociedad y, así, impulsar la transferencia de conocimiento al sector productivo.

Autonomía universitaria

Para el presidente del CCS esto no implica que la universidad pierda autonomía, que es el principal argumento que exponen los rectores, puesto que no se invaden competencias académicas ni afecta a la libertad de cátedra o de investigación. "Lo que hay detrás de esta ley es un mayor compromiso, participación y responsabilidad de la sociedad con sus universidades", reitera. Por ello, remarca la importancia de la reforma canaria como ejemplo para el resto de comunidades autónomas, porque "respetando expresamente la autonomía universitaria, desarrolla el potencial de los consejos sociales".

Por último, Abril se remite a las palabras que el secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Francisco Pascual, defendió durante la celebración de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades Españolas a finales de junio en la sede del Paraninfo de la ULPGC: "Que las universidades públicas no son de quienes trabajan y estudian en ellas, son de toda la sociedad. Por consiguiente, que la sociedad se implique en la transparencia y rendición de cuentas, aparte de ser lo que pide la ley, es una absoluta mejora de la universidad".