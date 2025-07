El 'lobby' feroz ataca de nuevo

La autonomía universitaria no es soberanía. El artículo 27.10 de la Constitución lejos de ‘desorbitar’ la autonomía la constriñe y le marca fronteras (STC 106/1990). En estos tiempos de Cerdanes, Koldos y Ábalos, y demás presunta gentuza, los controles han de fortalecerse y no aflojarse también en las universidades. La universidad no es patrimonio de la comunidad universitaria sino de la sociedad que la financia. Esta nueva Ley es un segundo paso muy importante para la inexorable ‘nueva gobernanza’ según el modelo europeo de éxito.

Un amigo me envió por wasap un audio del claustro de la Universidad de La Laguna (ULL) en el que se trató el tema de la nueva ley regional que fortalece los consejos sociales, y que enfurecen, y con razón, a todo ese tinglado montado in illo tempore de la endogamia y la corporacionitis universitaria… que, mutatis mutandis, viene a ser como una bien asentada y organizada ‘okupación’.

Oí una enardecida y cabreada voz juvenil, que gritaba: «la universidad es nuestra, es de los profesores, de los alumnos, del personal de administración y servicios…». Y santas pascuas, aleluya.

Aún sin salir de mi asombro, reflexioné sobre las consecuencias del cambio climático y la posible influencia del calentamiento global en el cerebro y el funcionamiento neuronal.

Y enseguida me vino a la memoria el discurso del rector Francisco Rubio Royo en el solemne acto de apertura del primer curso académico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) el 16 de octubre de 1989. «La autonomía universitaria -recuerdo su voz firme, alta y clara, y mirando de frente al auditorio- no es un privilegio corporativo, ni puede dirigirse a la corporación universitaria. La universidad no es de los universitarios, no es nuestro patrimonio, sino de todos los ciudadanos que la financian. (…) Que nadie pretenda confundir autonomía con soberanía…»

Y esto otro. «El Consejo Social de la ULPGC, y me enorgullezco al proclamarlo, fue el primero y el que con mayor convencimiento asumió, en todo el Estado, el papel que dicho órgano debe desempeñar en una universidad moderna y progresista, como a la que aspiramos».

Poco después, el 3 de agosto de 1990, la ‘Comisión Promotora’ consideró cumplido su cometido, y se disolvió traspasando sus ‘enseres’ de ilusiones y empuje a la nueva Universidad. Los ‘padres fundadores’ decían en el documento de ‘cesión’ que «para hacer realidad los viejos sueños universitarios» era preciso «que la comunidad universitaria tenga bien presente, y más la ULPGC, que (la universidad) no es exclusivamente de ellos, que no es su patrimonio ni su reino de taifa, y que aquí no deben reproducirse jamás los esquemas endogámicos y corporativstas».

«Roma locuta, causa finita», que diría San Agustín.

Pero muy pronto, pasados unos pocos años, empero, se detectó una progresiva infectación de tan peligroso virus, que se había transportado en barco y avión en estado durmiente. Como en la covid: positivo asintomático.

El 27.10 de la Constitución y el hito de la LRU

Cada nueva ley orgánica de universidades, cada nueva ley autonómica que la desarrolle, y sobre todo que actualice la función supervisora de los Consejos Sociales, la CRUE toca a rebato, y despliega todos sus tentáculos. «A los Consejos Sociales ni agua», llegó a decir un presidente del poderoso lobby de rectores. Todo ello bajo el santo y seña de la defensa de una ‘autonomía universitaria’ que siempre, siempre, siempre, confunden con una suerte de soberanismo.

Hay pocos rectores que se hayan desmarcado de esta especie de nacionalismo académico desde que el ministro socialista José María Maravall sacó adelante la primera ley de universidades de la democracia: la Ley de Reforma Universitaria, la LRU, en 1983. Fue una ley que surgió en un momento lleno de ilusión y de globos de colores que ornamentaban la recién conseguida democracia. Libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía, se gritaba en las calles, en las fábricas, en las oficinas… y también en unos ‘campus’ recién liberados de la ominosa presencia cotidiana de ‘los grises’, a pie o a caballo. Creíamos, creía toda la gente, que muerto el perro se acababa la rabia. ¡Qué equivocados estábamos! Estaba simplemente hibernada.

La Constitución de 1978 escuchó la voz del pueblo. Uno de sus artículos, el 27.10, quiso apuntalar las libertades básicas de la universidad, y por eso «… reconoce la autonomía de las universidades, en los términos que la ley establezca». Siete artículos antes, en el mismo Título I, relativo a los derechos fundamentales, el artículo 20.1 dice que «Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra. Etc.»

Es ya doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que el artículo 27.10 cobra su exacto sentido si se pone en relación con el 20.1, pues el núcleo, la matriz, de la autonomía de las universidades se vincula, ojo al dato, con la libertad de cátedra y con las demás que defienden la expresión del pensamiento, las ideas y las opiniones. Esto se concreta en lenguaje asequible, hasta para los más obsesos y empecinados, en el Fundamento Jurídico 6 de la STC106/1990 de 6 de junio: «Tal y como ya se advirtió en la STC 26/1987, FJ4º, la autonomía universitaria que proclama el artículo 27.10 de la CE encuentra su razón de ser en la protección de la libertad académica, en su manifestación de libertad de enseñanza, estudio e investigación , frente a todo tipo de injerencias externas, de manera que, en todo caso, la libertad de ciencia quede garantizada… (en similares términos la STC 55/1989 FJ2º)».

Por si quedara alguna duda sobre las características podríamos decir que ‘restrictivas’ de la autonomía de las universidades varias sentencias del TC, como la 74/2019, coinciden en considerar este derecho como un ‘constructo’ o construcción o ‘configuración’ legal. Esto significa -como se establece en el fundamento jurídico 2º de la STC 55/1989- que «el legislador puede regularla en la forma que estime más conveniente, si bien siempre dentro del marco de la Constitución y del respeto a su contenido esencial», que, recuérdese, está vinculado con el artículo 20.1 de la CE78, sobre la libertad de cátedra.

Además, es clave para entender esta cuestión, y la presencia en el gobierno de las universidades del Consejo Social, el preámbulo de la LRU, que aunque esta ley haya sido sustituida por otras, actualizándose al correr veloz de estos tiempos, su espíritu lejos de decaer permanece y se acrecienta, hay que decirlo, en sintonía con los modelos de gobernanza de éxito en Europa y Norteamérica.

La prueba del algodón, o del chip, es que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas del Reino han venido constitucionalizando y ratificando estos cambios en el ámbito, abierto y no cerrado, de la llamada ‘autonomía universitaria’. Son matices, pero los matices y las comas pueden ser claves. Las comas (,) hablan sin palabras. Un dato ‘olvidado’ por los protestantes: La capacidad como órgano de contratación no solo viene siendo legal (y, por lo tanto, ejercida en la ULPGC) desde 2015, sino que su negación cae en el delito de ‘desviación de poder’, como dictaminó uno de los autores de la actual Ley de Contratos del Estado.

Repasemos, con birretes o sin birretes, el artículo 27.10

La Constitución «reconoce la autonomía de las universidades, en los términos que la ley establezca». Esa coma (,) viene a significar ‘pero’, ‘sin embargo’, ‘a pesar de ello’... Cambiando el orden de las dos partes de la oración, el efecto de la coma queda más claro: la ley dirá en qué consiste y qué límites tiene la autonomía de las universidades.

Esa fue, y sigue siendo, la puerta, la ‘kelkaporta’, por la que el legislador de cada momento introdujo en los planos nacional o autonómico y fue ampliando las competencias de los consejos sociales. «Caminante no hay camino, se hace camino al andar (…) y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar», Antonio Machado dixit. .

La LRU, además, ya en su preámbulo, lo explica con detalle, para evitar confusiones acerca de la ‘propiedad’ de la universidad pública autonomizada, pues ya Maravall, y sus colaboradores conocían el ‘caminar de la perrita’.

«Por ello, esta ley está vertebrada por la idea de que la Universidad no es patrimonio de los (actuales) miembros de la comunidad universitaria, sino que constituye un auténtico servicio público referido a los intereses generales de toda la comunidad nacional y de sus respectivas Comunidades Autónomas. A ello responden la creación de un Consejo Social, que, inserto en la estructura universitaria, garantice una participación en su gobierno de las diversas fuerzas sociales, así como la función de ordenación, coordinación y planificación que se atribuyen al Consejo de Universidades. (…). A ello responde finalmente que el control del rendimiento y la responsabilidad sean en definitiva la contrapartida de la autonomía y del privilegio y beneficio que implica el acceso a la Universidad y la adquisición de un título académico».

La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y la reforma y ampliación de la Ley de los Consejos Sociales de Canarias a punto de aprobarse en el Parlamento de Canarias presumiblemente por una amplia mayoría, han despertado una insólita y hasta impropia por obsesiva e integrista ofensiva de la CRUE y del establishment de las dos universidades públicas del Archipiélago, con el teatralizado SOS de que se está poniendo en peligro nada más ni nada menos que la autonomía universitaria, y ella mediante, a la mismísima Constitución.

Una ley para acercarse a la Europa de las universidades

Pero, en fin, pese a esta ofensiva por tierra, mar y aire, celestial, presencial o por teletrabajo, todo indica que se ha conseguido en principio una mayoría parlamentaria para aprobar la nueva ley. Su carácter social, comprometido, respetuoso con la institución, ha logrado el casi milagro (laico, of course) de que se pongan de acuerdo Coalición Canaria, el Partido Popular, Nueva Canarias, VOX…, pero con una posibilidad de una incomprensible y resbaladiza oposición o abstención del PSOE, a remolque de los anatemas de la ULL. Incomprensible y resbaladiza porque en días de Santos Cerdán, ya entre rejas, Ábalos y Koldos, más la larga lista de ‘populares’, lo propio y adecuado, y más con las instrucciones europeas de establecer un sistema antifraude, es aumentar los controles y no aflojarlos. En las universidades, el radar más confiable para detectar y cortocircuitar cualquier intento de corrupción son los Consejos Sociales, como ya ha demostrado sobradamente el de la ULPGC, que ha tenido el alto honor de ser puesto como ejemplo a imitar para el resto (49) de las universidades españolas por el Tribunal de Cuentas del Reino.

El Tribunal de Cuentas del Estado, desde 2003, ya apostaba porque el Servicio de Control Interno, con todo lo que implica esta tarea, dependiera de los Consejos Sociales. No es de sentido común que los gestores se auditen a sí mismos. Pero como quien habla en el desierto. El deporte de mesa y despacho favorito de rectores y gerentes, (excepción hecha del profesor doctor Roberto Moreno) en la ULPGC, que es mi ámbito cercano de conocimiento, ha sido boicotear un control horario de la docencia informatizado y ‘eficiente’, o aplazar sine die la contabilidad analítica, afortunadamente ya iniciada con Moreno y Serra, y cortocircuitar la función controladora, con absoluto descaro. Negando, con mil argucias, la dotación del personal imprescindible. Así y todo, el compromiso del Consejo Social de la ULPGC con la sociedad que la parió y a la que representa, contra viento y marea, y la habitual calima del siroco, y su tenacidad y lealtad, ha logrado que de unas cincuenta actividades fiscalizadoras al año en 2015 se llegara en 2023 a más de 500… Y con un barómetro sociológico anual para saber, de verdad y no por el horóscopo, el pensamiento interno de los colectivos.

No hay parangón en ninguna otra actividad universitaria de semejante eficacia y esfuerzo en defensa del interés general. Con un director o directora del SCI y un administrativo o administrativa. La conserjería-portería en Juan de Quesada tiene mucho más personal.

El Gobierno de Canarias conoce perfectamente la ‘vida interior’ de sus universidades públicas. Y, a mayores, la Comunidad Autónoma está obligada por su Estatuto de Autonomía a desplegar sus competencias de autogobierno hasta el límite en la esfera universitaria.

Artículo 134. Universidades. Señala literalmente que corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias «el régimen jurídico de la organización y el funcionamiento de las universidades públicas incluyendo los órganos de gobierno y representación».

Hay varias sentencias de referencia del TC: las 131 y 134 STC de 2013, zanjan las dudas sobre las competencias del CS sobre las Normas de Progreso y Permanencia, o sobre el nombramiento del gerente a propuesta del rector, pero con el acuerdo del Consejo Social.

La 106 de 6 de junio de 1990, muy importante, rechazó todos y cada uno de los argumentos de la ULL contra la Ley de Reordenación Universitaria de Canarias que creó la ULPGC. Hay párrafos que conviene que los rectores no olviden, por ejemplo, en el preámbulo IV de Jurisprudencia: «La competencia de las universidades para elaborar sus propios Estatutos y demás normas de funcionamiento interno, no supone que pueda desorbitarse del ámbito interno que le es propio, hasta el extremo de configurarla como una facultad tan absoluta que venga a constituir obstáculo insuperable a las potestades que confieren la Constitución y los Estatutos de Autonomía al Estado y a las Comunidades Autónomas para crear, organizar y modificar las estructuras básicas universitarias en la manera que estimen más adecuada a la gestión del servicio público de la enseñanza superior, siempre que con tal ejercicio no se impida a las Universidades su potestad de autonormación interna de dichas estructuras·; ite misa est. Asunto ya resuelto, como hemos visto asimismo en otras sentencias que definen y delimitan el ‘reparto de papeles’ entre la Universidad y su Consejo Social.

Un cambio inexorable por la prueba y el error

Este del día 9 de julio de 2025 no será el último debate, termine como termine. En los próximos años, muy próximos, una nueva Ley Orgánica de Universidades cambiará la gobernanza siguiendo la experiencia del fructífero ejemplo europeo.

El proceso asambleario español, en el que el rector es elegido por sufragio universal ponderado por profesores, alumnos y personal de administración y servicios, que convierte al ganador en un rehén permanente, repartidor de canonjías y multiplicador forzoso de vicerrectorados, direcciones generales, y de áreas, centiáreas y micro áreas, será sin duda sustituido por puro sentido de supervivencia por otro más profesionalizado y eficiente.

El modelo de éxito europeo para las universidades públicas consiste en un Consejo de Dirección integrado por miembros de la Academia, catedráticos o profesores de prestigio, y personalidades externas, del ámbito social, de relieve; pero siempre con un presidente de fuera. Ah, los elegidos pueden ser de otras universidades y hasta de otros países.

«Ya está bien de seguir en los vagones de cola por la funesta manía de mirarnos el ombligo», me comentaba en Zaragoza un ex rector desengañado. Los sueños, sueños son. El cuponazo permanente es la ilusión de todos los días.

Dicho todo lo anterior, en la ULPGC ha habido rectores cuyo talante personal, su concepto de la lealtad y el respeto institucional, y también de la educación y la urbanidad, han permitido y apoyado que el Consejo Social sea un instrumento de control y apoyo muy beneficioso para la institución, y para su obligado entronque con la sociedad. Y no un enemigo, como cree la CRUE y los fans de Juan Palomo.

Ángel Tristán es periodista, ex director de LA PROVINCIA y ex presidente del Consejo Social de la ULPGC, y un histórico impulsor de la ULPGC.