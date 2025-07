Un año de penalización por no coger el teléfono a una oferta de empleo en la sanidad canaria: "Vivimos pegados al móvil"

No coger el teléfono al Servicio Canario de la Salud (SCS) cuando te oferta un puesto de trabajo eventual o de sustitución puede conllevar a un año de penalización si no se justifica debidamente. "Si no has podido coger el teléfono porque te estás duchando o estás conduciendo, el SCS te deja fuera de la lista durante un año", resume Juan Trenzado, portavoz del sindicato de enfermería Satse, que ha denunciado que esta fórmula –que lleva más de 14 años funcionando– es «lesiva, ineficaz y punitiva» para los trabajadores.

Esta letra pequeña de la contratación en el SCS parte de la Orden del 3 de junio de 2011, que establece que para contratos eventuales o de sustitución solo se hará una llamada telefónica a los aspirantes. De no contestar o no aceptar la oferta, dispondrá de un plazo de quince días naturales para alegar y acreditar documentalmente ante la Unidad de Contratación de la Gerencia o la Gerencia a la que se encuentre vinculado, la concurrencia de alguna de las causas justificadas que establece la administración.

Supuestos de justificación

"Solo hay una quincena de supuestos que justificarían el no haber descolgado el teléfono", advierte Trenzado. Así, por ejemplo, se consideran razones para no aceptar un empleo o no coger el teléfono:

Estar de baja, ya sea de forma temporal o permanente.

Casarse o hacerse pareja de hecho.

El nacimiento o la adopción de un hijo.

El fallecimiento de un familiar, cónyuge o conviviente.

La intervención quirúrgica de un familiar, cónyuge o conviviente.

Cuidado de un hijo menos de tres años.

Cuidado de un menor de 12 años cuando padezca alguna discapacidad.

El cuidado directo de un familiar.

Encontrarse realizando servicios especiales.

Prestar servicios a una empresa privada.

Trabajar para una ONG.

Ser víctima de violencia de género.

Haber ingresado en prisión.

Cumplir un deber público inexcusable.

Otra causa acordada en la Mesa Sectorial.

"Este método es opaco, arbitrario y coercitivo", lamenta Trenzado, que recuerda que, si no se justifica el trabajador pasará a estar en una situación de "no disponible" en la correspondiente lista de empleo durante un año desde la fecha de no aceptación. Además, aún justificando el motivo, "aún permanecerás 10 días en ese estado, ya que es el tiempo que tarda en cambiar", recalca.

Sin desconexión digital

Trenzado asegura que esta fórmula obliga a los trabajadores a "vivir pegados al móvil" y, a su vez, impide la desconexión digital. «Un sistema que debería ser flexible y transparente, se ha vuelto opaco, arbitrario y coercitivo», insiste. "Estas sanciones dejan a los profesionales sin salario y sin cotización, afectando gravemente a su estabilidad socioeconómica en una comunidad autónoma con condiciones especialmente frágiles", recuerda el portavoz.

Para los enfermeros esta situación es tan grave que puede llegar a "desincentivar" que los profesionales se queden en Canarias, así como la capacidad de atracción de talento del propio Archipiélago.

El sindicato de enfermería, que recalca que esta circunstancia afecta especialmente a las categorías con mayor precariedad laboral (como enfermeras, matronas y fisioterapeutas), insiste en la necesidad de adoptar una nueva fórmula de contratación que se adapte a los nuevos tiempos.

"Si bien se ha creado un grupo de trabajo para las listas de empleo en la Mesa Sectorial, la periodicidad de sus reuniones es muy baja", lamenta el portavoz de Satse, que insiste: "han pasado 14 años, existen muchas otras formas de comunicarse con un aspirante". En este sentido, proponen que, por ejemplo, se habilite una confirmación por SMS, correo electrónico u otro método de comunicación.