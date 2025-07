Francisco García (rector de la ULL): «Me chirría que un Consejo Social con lazos políticos tenga la capacidad de decidir en la universidad»

Las universidades públicas de Canarias alzan la voz contra la proposición de ley autonómica de Consejos Sociales. El texto trata de adaptar la norma que ya está vigente a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). En opinión de los dos rectores, Francisco García y Lluís Serra, el texto que está en redacción otorga una serie de competencias a estos órganos de consulta que pueden poner en peligro la autonomía de las instituciones académicas.

A día de hoy, ¿cuál es la función real del Consejo Social de la Universidad de la Laguna?

Este órgano, al igual que el resto de consejos sociales de España, trata de fortalecer las relaciones de la universidad con la sociedad, y escucha las demandas y expectativas de la sociedad. Esa es una de las cosas que más valoramos del Consejo Social de la ULL. Como rector, he convivido con dos consejos, uno de manera breve presidido por Dolores Pelayo, y el actual, con Francisco Almeida al frente, y que ha puesto en marcha acciones que valoro mucho. Nos está aportando información valiosa a través, por ejemplo, del barómetro del estudiantado que nos permitió conocer la percepción que tienen los jóvenes de la Universidad y evidenció que siete de cada diez alumnos repetirían su experiencia en la ULL. También nos ha dado datos sobre el comportamiento que rige el acceso a los centros de estudio y por eso sabemos que el 71% del estudiantado utiliza el transporte público para ir a clase. Ahora están trabajando en un estudio sobre el PDI y sobre temas relacionados con el mecenazgo, una cuestión que tenemos pendiente en nuestra universidad. Disponer de todo eso nos permite responder mejor a lo que la sociedad nos demanda. Nosotros también hemos trabajado en un amplio estudio sobre el nuevo catálogo de títulos, y lo hemos trasladado al Consejo Social para conocer su opinión.

Francisco García en el Rectorado de la ULL. / María Pisaca

Así que la relación entre el equipo de gobierno de la ULL y el Consejo Social es buena ahora mismo, a pesar de todo.

En general, contamos con una relación coordinada. Yo tengo una opinión muy positiva de los consejos sociales y, específicamente, del de nuestra Universidad. Creo que se trata de órganos fundamentales para las instituciones académicas públicas porque nos permiten responder de manera más eficaz a las demandas sociales.

Los consejos sociales de las universidades públicas canarias están muy bien valorados a nivel nacional. ¿A qué se debe?

Efectivamente, la Conferencia de Consejos Sociales de España valora los que tenemos en Canarias porque hemos sabido darles una capacidad de acción que no poseen en otros lugares. Por ejemplo, cuentan con una financiación de 1,5 millones de euros entre la ULL y la Ulpgc. Están muy bien dotados y son la envidia de España. También están muy por delante en cuanto a capacidad de actuación. Incluso la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) nos mira con cierta sorpresa. A día de hoy, a las universidades canarias nos parece estupenda esta situación porque permite que los consejos sociales desplieguen su razón de ser: fortalecer las relaciones con la sociedad.

«España valora los consejos sociales canarios porque hemos sabido darles capacidad de acción»

Así que las universidades públicas canarias han dotado a los consejos sociales de una serie de competencias que de por sí exceden la legislación vigente.

Sí. Cada universidad lo ha hecho de una forma diferente porque también depende de quién dirija en cada momento el órgano. Los consejos sociales tienen una estructura competencial y pueden ser más o menos dinámicos, dependiendo de quién esté al frente. Los perfiles de los presidentes han sido de lo más variados a lo largo de los años y precisamente por eso creemos que es importante que no dependan de ellos decisiones estratégicas o académicas. Las dinámicas de los consejos sociales están asociadas al ciclo político.

El Consejo Social de la ULL ya se encuentra representado, por ejemplo, en el Consejo de Gobierno, así que ya tiene voz y voto en la toma de decisiones.

Sí. Actualmente, tiene tres representantes, que es una cantidad superior, además, a la que marca la ley actual, y que también es superior a la representación que tiene en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros garantizamos la presencia del Consejo Social a través de nuestros estatutos porque queremos escucharlo en el seno del gobierno de la universidad.

Ese millón y medio de euros que se dedica en Canarias a los consejos sociales, ¿de dónde sale? ¿Cree que es una cantidad excesiva o se hace buen uso de ella?

Todo nuestro presupuesto proviene del Gobierno de Canarias y cuando las universidades lo recibimos, lo derivamos. Además, completamos la cuantía con recursos añadidos hasta alcanzar esos 750.000 euros por cada universidad. En los últimos años, no se ha ejecutado del todo el presupuesto, así que tiene margen para hacer más actividades.

¿La nueva ley mantiene esa misma cuantía?

La nueva ley no habla, precisamente, de cuánta financiación obtendrán estos órganos. Pero, evidentemente, el despliegue de actividades que propone el texto hace pensar que aumentará. La emisión de informes previos que deberá realizar es una tarea que tendrá que ser desempeñada por alguien, y no creo que sean los propios consejeros los que se pongan con eso.

«Los presidentes han sido de los más variados y por eso no pueden tomar decisiones académicas»

Esta nueva ley canaria surge por la necesidad de adaptar el texto vigente a la LOSU. ¿Es una tarea que ya se ha realizado en otras regiones de España? ¿Ha habido en otros lugares tantos problemas como en Canarias?

En las regiones en las que se ha desarrollado, se ha hecho con una idea de continuidad y solo ha habido una adaptación técnica a la LOSU. En Canarias, partimos de una situación aventajada en cuanto a la capacidad de actuación de los consejos sociales pero el Gobierno de Canarias ha decidido, además, ser mucho más agresivo, dándoles más poder. Lo que está pasando es extraordinario y por eso hasta la CRUE ha manifestado su preocupación al respecto. Consideramos que lo que se propone es una intervención externa en las universidades públicas y es la prueba de que esto no es algo habitual. No es lo que está sucediendo en el resto de España, y por eso chirría tanto.

Si lo que tiene que hacer la ley autonómica es adaptar la norma a la LOSU, ¿cuáles serían los únicos puntos que habría que adaptar en el caso de Canarias?

Creo que habría que hacer una transposición literal respecto al nivel de representación del consejo Social en los órganos de gobierno. Es como lo que nosotros estamos haciendo con nuestros estatutos adaptándolos a la LOSU. La nueva ley solo tendría que afrontar pequeñas modificaciones técnicas.

El rector durante la entrevista. / María Pisaca

También han mostrado su preocupación por la posibilidad que introduce la ley de que los consejos sociales tengan hasta dos meses para emitir informes necesarios para llevar a cabo muchas acciones. ¿Qué supone ese plazo de dos meses para ULL?

Ahora mismo, para nosotros, dos meses es mucho tiempo. Por ejemplo, estamos pendientes de recibir un informe positivo sobre la modificación de la relación de puestos de trabajo para poder convocar más de cien plazas de profesorado. Llevamos un mes esperando por la Consejería de Universidades. Se acerca ya el inicio del próximo curso y si esas personas no están incorporadas en septiembre vamos a tener problemas para cubrir algunas asignaturas. Y en todo ese proceso no ha estado involucrado el Consejo Social. Pero si la nueva ley sale adelante y tenemos que contar con un informe del órgano para, por ejemplo, aprobar los precios de los colegios mayores, todo se va a retrasar. Ese plazo de dos meses nos genera cierta inseguridad. Pero me preocupa mucho más la capacidad de decisión que se les va a otorgar.

Precisamente, ¿qué puede suponer para la ULL que el Consejo Social tenga en sus manos esa capacidad de decisión?

Hasta ahora teníamos que esperar un informe para crear o modificar un instituto universitario, un centro o un departamento. Pero es que ahora será necesario que el informe sea favorable para iniciar ese proceso, y yo me pregunto si tiene algún sentido que el Consejo Social, que depende de la mayoría política de cada momento, sea quien decida si un instituto universitario de investigación se crea o no. Me parece un dislate. Es posible que en el futuro esa mayoría piense que las vacunas no tienen sentido o que no tenga perspectiva de género, y eso puede suponer un problema para la Universidad. Estamos hablando de decisiones académicas y científicas que no pueden depender de la clase política. El Consejo Social debe aportar conexión con la sociedad. Es un arma poderosa y por eso afirmo con rotundidad que la creación de un instituto de investigación no debe depender del Consejo Social, que lo que debe hacer es informarnos de que hay empresas interesadas en colaborar con nosotros u organizar cursos de formación continua.

«El presidente del Consejo Social de la ULL y yo estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo»

Más allá de sus años como rector, lleva mucho tiempo vinculado a la ULL. ¿Ha comprobado cómo han cambiado las formas de trabajar dependiendo de quién presidiera el Consejo Social?

He notado distintos enfoques y prioridades. Pero, afortunadamente, hasta ahora la función del Consejo Social estaba claramente delimitada. Podíamos echar de menos ese pulso con la sociedad o la organización de más actividades pero si esta ley sigue adelante vamos a notar los vaivenes políticos en la toma de decisiones, que incluye también la creación de titulaciones oficiales. Creo que eso va contra la autonomía universitaria.

El Consejo de Gobierno de la ULL abordó la pasada semana el tema y hubo voces bastante beligerantes que hablaban de tomar medidas contundentes contra el proyecto de ley. ¿Cree que ese posicionamiento puede empañar la relación con el Consejo Social?

No lo creo porque me comprometo a continuar trabajando de manera conjunta. Pero, evidentemente, estamos perdiendo energía con este asunto cuando deberíamos estar dedicados a otros temas, como la Ley Canaria de la Ciencia, lo bien que nos va con las nuevas dobles titulaciones o el aumento de las preinscripciones.

En ese Consejo de Gobierno afirmaron que se trata de una ley que podría ser anticonstitucional.

Sí, porque estamos hablando de la autonomía universitaria, que está recogida en la Constitución. Creo que el hecho de que un órgano externo a la universidad, vinculado a la mayoría política, decida si se instaura o no una titulación va a otorgarle importancia a criterios que no son estrictamente académicos. La vinculación a cuestiones de orden político va a erosionar nuestra autonomía. A mí me chirría que estas decisiones se tomen por un órgano que tiene una clara vinculación política.

¿Ha hablado personalmente con el presidente del Consejo Social, Francisco Almeida?

Sí, y estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo.

«La nueva ley se ha tramitado de manera acelerada y distorsiona la gobernanza universitaria»

El pleno del Parlamento de Canarias votará sobre esta ley esta semana. ¿Tiene esperanzas de que se produzcan cambios antes?

No lo sé. Creo que sería bueno para el Parlamento reflexionar. Porque, además, esto no es urgente. La Ley Canaria de la Ciencia sí lo es. Somos de las pocas regiones que no tienen un sistema de financiación estable y, por el contrario, nos encontramos ante esta ley que se ha tramitado de manera acelerada y divergente, tratando de distorsionar la gobernanza de las universidades.