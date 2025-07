La exmiss España canaria, Eugenia Santana, relata la agresión sexual que sufrió en su tierra natal

Eugenia Santana, Miss España en 1992 y finalista de Miss Universo un año después, ha dado un paso al frente para compartir públicamente uno de los episodios más duros de su vida. Lo ha hecho en el programa De viernes, de Telecinco, donde ha revelado que fue víctima de una agresión sexual durante el verano de 2024 en Las Palmas de Gran Canaria.

Utilizó el espacio para denunciar lo que describe como "una experiencia muy dura" que le dejó profundas secuelas físicas y psicológicas. "Las primeras imágenes que tengo son flashes. Lo que recuerdo es luchar. Él me agarraba con fuerza... y luego hizo de mí todo lo que quiso", relató entre lágrimas durante la entrevista.

Según explicó, el impacto fue tal que al principio apenas pudo procesar lo ocurrido. "Al día siguiente empecé a recordar por secuencias. Me dolía todo el cuerpo: los brazos, mis partes íntimas... Me sentía destrozada", confesó.

Además de las secuelas emocionales, Santana señaló las graves consecuencias médicas derivadas del abuso, ya que sufre un trastorno bipolar por el cual sigue un tratamiento incompatible con un posible embarazo. "Tuve que hacerme numerosas pruebas de VIH y embarazo. Viví esos días con un miedo constante".

En un intento de reconstruirse, buscó ayuda profesional. "He estado con psicólogos, psiquiatras, e incluso me ingresé voluntariamente en una unidad de salud mental durante seis días porque necesitaba recuperar mi identidad. No me reconocía".

La ex Miss España ha confirmado que ya ha interpuesto una denuncia y que el caso se encuentra en manos de la justicia. Aun así, admite que vive con temor: "Lo que más me angustia es pensar que podría volver a encontrármelos. Mi pesadilla aún no ha terminado".