El plasma se estanca en las neveras del banco de sangre canario por falta de personal

Los problemas laborales que arrastra el banco de sangre canario ya tienen un impacto notable en las reservas del Archipiélago. Tras integrarse en enero en el Servicio Canario de Salud (SCS), los trabajadores alertaron de que se habían perdido cerca de 1.300 bolsas de sangre en medio año. Ahora, a esta denuncia se suma otra advertencia: la falta de personal está impidiendo que se distribuya el plasma, un material del que dependen muchos medicamentos y que también se utiliza para tratar enfermedades renales, grandes quemaduras y hemorragias.

Canarias parte de una situación desventajosa, pues su banco de sangre es el último en donantes de toda España, una posición que explica que el plasma recogido en las Islas sea de por sí insuficiente. Sin embargo, este no es el único problema, ya que en los últimos meses la reducción de plantilla ha provocado que las pocas reservas existentes no salgan de las neveras de la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia (extinto ICHH). “Si no tenemos personal, no se distribuye el plasma a la industria farmacéutica y todo esto se traduce en falta de tratamientos y medicamentos”, explicó Daniel Quintero, presidente del Comité de Empresa del banco de sangre.

El representante sindical también señaló que dejar el plasma estancado “nos cuesta dinero”, porque la industria busca otras fuentes de abastecimiento. España tampoco tiene reservas suficientes para suplir la demanda de todo el territorio, por lo que el Archipiélago ha creado una dependencia importante de Estados Unidos en este aspecto.

La aféresis, la gran desconocida

Aunque la donación de sangre es la actividad más popular en Hemodonación, no es la única. El plasma se consigue a través de la plasmaféresis, un proceso de extracción que dura unos 45 minutos -frente a los 20 de la sangre- y que consiste en separar las células para extraer de manera única el plasma y devolver el resto de componentes al cuerpo.

Con la sangre es diferente porque el fraccionamiento se realiza a posteriori, pero los requisitos son bastante similares: personas que ya hayan donado, sin venas débiles, que dispongan de tiempo y no tengan inconvenientes. Otra diferencia es que quienes cumplan estas condiciones podrán enfrentarse a la aféresis cada quince días.

Atraer más donantes de plasma siempre fue una de las tareas pendientes para el extinto ICHH y, ahora, también lo es para la Dirección General. No solo se caracteriza por ser una práctica bastante específica, sino que además se caduca pronto; dos factores que alejan a Canarias de su objetivo: ser autosuficientes. Las 131 aféresis realizadas en 2022 eran una cifra "escasa" y el número total de donaciones (111) cayó en 2023.

Una situación caótica

La distribución del plasma no es el único problema que ha surgido tras la integración en el Servicio Canario de Salud. Los representantes sindicales llevan meses denunciando que el banco de sangre se encuentra en una situación crítica y caótica. Reducción de la plantilla en un 30%, exceso de horas extras y caída en las reservas de los componentes sanguíneos son algunos de los problemas que acarrea este servicio público. Además, según aseguraron, en Tenerife han tenido que suspender colectas o cerrar puntos de referencia como el del Centro Comercial El Trompo. En otras islas, como El Hierro y La Gomera, no se ha realizado ninguna recogida fuera de los hospitales.

Durante la rueda de prensa convocada este miércoles por Comisiones Obreras, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Pedro Costeras, criticó que Sanidad ha respondido a sus quejas con una medida "antisindical": considerar extintos los comités de empresa del ICHH. "Esto nunca había sucedido en la administración isleña, han dejado a los trabajadores sin representación legal justo en el momento en el que están estabilizando su situación", aseguró.

Si no se arregla, irán a huelga

En la misma línea, subrayó que la Dirección General "coarta el derecho a la información", pues la ciudadanía desconoce el estado actual de las reservas del banco. "Si se conociera, mucha gente habría salido ya a protestar a las calles", añadió.

Pese a que en un primer momento fueron ellos quienes exigieron integrarse en el servicio de salud, en estos últimos meses se han mostrado en total desacuerdo con la gestión de Sanidad. Por ello, advirtieron que, de no revertir la situación, "habrá movilizaciones". Asimismo, anunciaron que en el Ayuntamiento de La Laguna se va a aprobar este mismo miércoles una moción de apoyo a los trabajadores.

La consejera responde

Por su parte, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, apuntó que la integración requiere ir "muy poco a poco" y pidió paciencia a los sindicatos, con los que se reunirá el próximo lunes. "En las integraciones siempre hay desajustes, que arreglaremos con el tiempo para que no se vean afectados", sostuvo. Además y en contra de lo que denuncian los trabajadores, afirmó que la recolecta de sangre va "incluso mejor" que antes del cambio. "Lo que sí es verdad es que hay una situación laboral que debemos ir cerrando", reconoció.