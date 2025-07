14 universitarias acusan a un catedrático de la Universitat de Barcelona de abuso sexual

Un despacho de abogadas remitió la semana pasada una carta al rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, asegurando que 14 mujeres habían sufrido en el pasado -hace unos 20 años, aunque no se especifica la fecha exacta- una situación de abuso sexual. Según relatan, cuando eran estudiantes, becarias, investigadoras y doctorandas mantuvieron relaciones sexuales con Ramón Flecha -catedrático emérito de 73 años especializado en violencia machista y que ya no da clases en la UB- en “un contexto de clara desigualdad jerárquica”. La información, publicada esta mañana por RTVE y confirmada por este diario con fuentes de la UB, ha provocado un torbellino en el campus.

“En verano, me dijo que fuera a tomar algo con él y sus amigos. Al llegar a su casa, con la excusa de enseñarme algo, fuimos a la sala, se me tiró encima y no recuerdo nada más. Mi voluntad no era tener sexo con él. Después de la relación, me pidió que le escribiera un correo explicándole cómo me había sentido”. Según la información publicada por RTVE.es, así relata una de las víctimas la experiencia con el que fuera su profesor en 2º curso. Ella era entonces becaria del grupo de investigación CREA (Comunidad de Investigación sobre Excelencia para Todos, por sus siglas en inglés), que él dirigía en la UB y que desde 2020 ya no está adscrito a la universidad.

Respuesta de la universidad

El rector remitió la carta de las abogadas a los servicios jurídicos de la universidad, que ayer les respondió con un escrito en el que aseguraban que la UB tiene toda la voluntad para colaborar, pero que sin conocer el nombre de las víctimas resulta complicado, por no decir imposible, ayudarlas. En todo caso, anima a las mujeres a acudir presencialmente a la facultad y denunciar los hechos en la Unitat d’Igualtat de la UB, que tiene “protocolos eficaces” para luchar contra el acoso. Esa unidad, recuerdan fuentes del campus, gestiona directamente las denuncias, quejas o situaciones inapropiadas que reporta cualquier miembro de la comunidad UB (alumnado, profesorado o personal técnico). “Todas las personas denunciantes están acompañadas por la Unitat d’Igualtat, que ofrece ayuda psicológica, se active o no el procedimiento, así como la adopción de medidas de protección a la víctima en función de las necesidades de cada caso. Por ejemplo, medidas en el ámbito académico”, concluyen esas mismas fuentes.

Impulsor del #MeToo en la universidad

Este diario se ha puesto en contacto con el profesor Flecha, que considera los hechos como un acto de venganza dado que él, asegura, ha arropado a lo largo de su trayectoria profesional a muchas víctimas de acoso. Él fue, de hecho, uno de los impulsores del #MeToo en la universidad. Según su versión, los agresores de esas víctimas a las que él ayudó son ahora los que dirigen "estas campañas" en su contra.

“Siempre que he apoyado a una víctima [de acoso sexual en la universidad], los y las agresoras me han amenazado con que me destruirían inventándose todo lo que fuera necesario para hacerlo”, asegura a este diario. En Twitter ha escrito el siguiente mensaje: “Por mucho que nos calumnien a quienes apoyamos a sus víctimas, su violencia aisladora nunca logrará que las dejemos aisladas. Y lo digo también hoy en que una víctima a la que tanto apoyé ha montado una campaña porque no quise colaborar en encubrir a un sacerdote ortodoxo”.

Flecha fue el impulsor del grupo de investigación CREA, que estuvo adscrito a la facultad de Educació y después a Sociologia y que desde 2020 ya no pertenece a la UB. “En 2020 se hizo una actualización de las estructuras de investigación y CREA dejó de constar a partir de ese momento en el organigrama de la UB. No se hizo ninguna notificación especial porque no se hace nunca. Es el procedimiento ordinario ante el volumen de estructuras de investigación que tiene la universidad (más de 500 entidades)”, aseguran fuentes del campus.

Contra CREA hubo mucho ruido interno en el campus, pero no se concretó en nada. Las únicas dos denuncias internas que constan en los archivos de la UB referentes al grupo CREA son de hace 21 años y 9 años respectivamente. Quedaron archivadas por la Fiscalía en su momento porque después de las investigaciones pertinentes (en el último caso, a cargo de la Guardia Civil) se concluyó que no había constitución de delito ni pruebas de infracción penal. “Podríamos reabrir esas denuncias de 2004 y 2016, pero no tendría sentido porque ya se elevó en su día a la Fiscalía y quedaron cerradas. Además, ambos casos están prescritos”, aseguran fuentes de la UB, que insisten en que, respecto a los casos nuevos, también tienen las manos atados dado que no conocen el nombre de las denunciantes ni los hechos concretos.