Médicos y enfermeros extremeños 'recetarán' deporte desde finales de septiembre

Las primeras 'recetas deportivas' prescritas por profesionales sanitarios extremeños llegarán en el último trimestre de este año. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes, a propuesta de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, la firma de un convenio con la Fundación Jóvenes y Deportes para ejecutar el programa 'Transformación Digital aplicada a la Actividad Física para la Salud (AFBS) y la Medicina Deportiva', dotado con una inversión de 348.033 euros. El acuerdo hará posible avanzar en esta “medida pionera”, según ha informado la portavoz del Ejecutivo extremeño, Victoria Bazaga. Se trata de una “iniciativa europea para fomentar la práctica de ejercicio físico por indicación médica”, ha especificado. Se estima "que las primeras recetas sean una realidad a partir del 30 de septiembre de 2025", ha dicho.

Primer paso

Con este convenio “se autoriza el desarrollo de una plataforma digital en la que se hará el seguimiento médico y deportivo de cada paciente y de un programa de formación para los profesionales implicados”, ha añadido Bazaga. Este sistema busca facilitar la comunicación entre los profesionales sanitarios y deportivos, permitiendo evaluar el impacto de las intervenciones y centralizar los recursos y formaciones del programa.

Un centenar de profesionales

Al menos 92 profesionales sanitarios, entre médicos de Atención Primaria y personal de enfermería, serán los que podrán realizar la prescripción de ejercicio físico en los casos que consideren necesarios. Derivarán a los pacientes a las denominadas unidades activas de ejercicio físico, donde recibirán los programas deportivos personalizados. Para ello, se formará también a alrededor de 35 educadores físicos y deportivos que serán los encargados de impartirlos. Esta iniciativa, según Bazaga, permitirá avanzar en el I Plan de Prescripción de Actividad y Ejercicio Físico en Extremadura. Este proyecto refuerza la “apuesta decidida de la Junta por la promoción de la salud y de los hábitos de vida saludables a través del deporte”, ha remachado.

El papel de la fundación

La Fundación Jóvenes y Deporte actuará como entidad encargada de implementar las actuaciones, entre ellas la adquisición de equipamiento tecnológico y deportivo, la creación de estructuras locales de derivación y el despliegue de herramientas digitales de gestión.