Cuidado con la estafa del fontanero en Canarias: se hacen pasar por técnicos para entrar en tu casa

Falsos técnicos están acudiendo a viviendas en Canarias simulando revisiones del agua para robar en el interior de los domicilios. La Asociación Provincial de Instaladores de Gas, Agua, Térmicas y Fluidos de Santa Cruz de Tenerife (Apigaste) ha lanzado una advertencia urgente sobre esta modalidad de fraude, que ya ha afectado a varios residentes del archipiélago.

El engaño, conocido como la "estafa del fontanero", consiste en que personas sin autorización se hacen pasar por profesionales del sector y afirman que deben realizar una supuesta inspección del sistema de agua. En algunos casos, incluso provocan reacciones químicas en grifos o cañerías (como cambios de color o espuma) para generar alarma y facilitar el acceso a otras partes de la vivienda.

¿Cómo actúan estos falsos fontaneros?

Los estafadores se presentan con una actitud convincente y alegan representar a empresas de mantenimiento, comunidades de vecinos o entidades públicas. Aprovechan la confianza y el desconocimiento de los residentes, especialmente de personas mayores, para colarse en las casas y cometer robos o fraudes.

Desde Apigaste lamentan que estas prácticas perjudiquen gravemente la imagen del sector profesional, formado por instaladores que sí cuentan con formación, acreditación y registro legal.

¿Cómo protegerte? Medidas para no caer en el engaño

Pedro Armas, presidente de Apigaste y directivo de la federación empresarial Femete, recomienda seguir estas medidas básicas de prevención:

Exige siempre acreditación profesional

Todo técnico autorizado debe identificarse correctamente y estar vinculado a una empresa legalmente registrada. Puedes consultar el registro de empresas instaladoras en la web oficial del Gobierno de Canarias, en el área de Industria.

No permitas el acceso si hay dudas

Si el supuesto técnico no presenta documentación válida o la visita no ha sido solicitada previamente, no le dejes entrar. Ante la menor sospecha, contacta con la policía o con tu administrador de fincas.

¿Quién puede hacer revisiones legales?

Las inspecciones del sistema de agua o gas deben ser realizadas por profesionales habilitados, con formación técnica y alta en el registro correspondiente. Para evitar problemas, contrata siempre a través de empresas reconocidas por asociaciones como Apigaste o Femete, que agrupan a instaladores de confianza en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Comparte la información con tu entorno

Este tipo de estafas suele repetirse en diferentes municipios y se dirige sobre todo a personas mayores o vulnerables. Por eso, es fundamental compartir esta información con familiares, vecinos y comunidades de propietarios, y estar atentos ante cualquier intento de visita sospechosa.

La prevención y la desconfianza razonable son las mejores herramientas para evitar que este tipo de delitos se repitan.