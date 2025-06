Una nueva FP Canaria. Retos y Oportunidades

El gran cambio del sector. Comenzamos las entidades educativas públicas y privadas el pasado octubre con el gran cambio que se produce en Canarias. Una nueva FP Dual: este modelo de gran éxito en Alemania tan arduamente hablado, en España por fin llega a nuestras islas. Hay que matizar que ha llegado con innumerables inconvenientes por la ausencia de un aterrizaje programado y la realidad de una exigencia carente de regulación normativa. A los grandes problemas de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación y Deportes del Gobierno de Canarias, se une el constante olvido de los centros privados no concertados que parecemos no pertenecer a la red educativa.

No obstante, nuestra propia idiosincrasia de empresa hace, que a golpe de timón nos hayamos subido al carro de este giro copernicano que la educación en Canarias ha experimentado en el último año.

El proyecto FOCAN. Nuestra entidad lleva apostando hace más de una década por la formación profesional privada en Canarias, con la impartición de ciclos de grado superior en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y La Palma. Nuestro proyecto se fundamenta en la especialización, en impartir, pero bien impartidos solo tres ciclos de FP Dual grado superior: Administración y Finanzas, Electricidad Industrial y Energía Solar. Este reducido proyecto hace posible una atención familiar, profesional y motivadora para todos aquellos que necesitan un bastón de apoyo, un chute extra motivacional y una ayuda continuada. Nuestro perfil de alumnos son trabajadores ocupados, con poco tiempo de dedicación, alejados muchos de ellos desde hace años del mundo educativo pero que sienten la necesidad de titular, de sentirse mejores profesionales y de que la sociedad les reconozca los conocimientos y habilidades que han adquirido a lo largo de los años.

Innovación una gran realidad. Con la reciente apertura de nuestro departamento IDE ‘Innovación, Digitalización y Empleo’, estamos dándole un revolcón a nuestro proyecto de ciclos privados de FP. La inteligencia artificial aplicada a la metodología educativa, el disponer de nuevas herramientas frescas e ilusionantes, una esmerada selección de empresas para la formación dual y un renovado proyecto de nuestra agencia de colocación, son piedras angulares del nuevo proyecto educativo del Instituto FOCAN y una clara apuesta en la vanguardia tecnológica.

Donde la diferencia. En el cuidado detalle a todos los elementos que intervienen en el proceso educativo. Desde una cuidada y esmerada plataforma de teleformación con multimedia educativa que hace ameno, cómodo y digerible el estudio de los contenidos, pasando por unas renovadas instalaciones en nuestros centros, con material amplio y moderno para prácticas de taller, equipamiento educativo profesional, visitas de profesionales en una traslación de conocimientos del mundo laboral al mundo educativo.

En el aspecto humanista unos docentes cercanos, conocedores de su materia, empáticos y comprometidos con la mejor calidad de enseñanza, un equipo educativo de orientación, de atención al usuario y de dinamización, que harán una experiencia apetecible para cualquier perfil personal.

Nuestro enfoque. El colectivo de trabajadores es nuestro perfil idóneo, con poco tiempo para la formación, con una motivación media fruto de años de desconexión del mundo educativo, con una alta inquietud por titular y mejorar personal y profesionalmente.

Por ello nuestros ciclos de grado superior se ofertan en modalidad on line, donde el alumno solo asiste un día a la semana a las prácticas de taller y/o clases magistrales del cuadro docente. La multimedia educativa acerca al alumno a la materia a procesar con una metodología cómoda y amena alejada de los estándares educativos antiguos que producían un alto grado de abandono.

Ese dinamismo y frescura de nuestro material multimedia educativo se refuerza con video formaciones y clases magistrales tanto del cuadro docente como de profesionales externos que dan realidad y cercanía empresarial a la materia tratada.

Nuestro equipo SOE ‘Servicio de Orientación al Empleo’ trabaja los talleres motivacionales y la orientación personalizada de cada alumno para encajarlo en el lugar que quiera estar en el mundo educativo/laboral. El equipo de dinamizadores trabaja semanalmente con cada alumno estimulando, apoyando y ayudando en esos momentos de flaqueza que todo alumno tiene, con el objetivo de mantener viva la llama diaria de la motivación educativa.

El personal de atención al cliente y jefatura de estudios cierra el círculo de la atención al cliente, con una atención cálida, cercana y de respuesta inmediata a cada inquietud que el alumno pueda tener.

El gran cambio llegó. La FP Dual ya la estamos impartiendo en Canarias como un proyecto de primer año de implantación. Son muchos los retos a enfrentarse, pero desde la iniciativa privada, caracterizada por una rápida y eficaz respuesta a los cambios y a la demanda del mundo laboral y educativo nos hemos adaptado en un tiempo récord.

El viejo modelo de formación de 2-3 años en nuestro caso semipresencial con una formación en centros de trabajo FCT al final del periodo educativo, se sustituye por una formación en el aula digital y presencial un día semanal y formación simultánea en la empresa. Es decir, al mismo tiempo que nos formamos en los centros nos formamos en las empresas. Este nuevo modelo tiene un alto grado de complejidad pues supone adaptación a la singularidad de cada individuo frente al viejo modelo de ‘café para todos’ de los alumnos con un estándar educativo que se aplicaba a todo el grupo independientemente de su propia realidad como individuo.

Lo hacemos. ¡Claro que sí! No ha sido sencillo el establecer un patrón común de trabajo de nuestros alumnos, luego personalizar su itinerario formativo a lo largo de dos años pues lo que es válido para uno no lo es para otro. Cada alumno tiene una vida y vivencia diferenciada y son pocos los casos comunes: desempleados con bastante tiempo libre, trabajadores de media jornada con algo de tiempo disponible, de jornadas completas, de horarios de tarde noche, de cuidados de niños y personas mayores, funcionarios, etc. A cada alumno se le da lo que puede absorber y se le personaliza su recorrido educativo para que a lo largo de dos años académicos pueda culminar sus estudios, colmar sus aspiraciones y titular.

La oferta del Instituto FOCAN, se fundamenta en 3 ciclos de grados superior de administración, electricidad y energía solar, en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y La Palma, de dos años de duración, de modalidad on line con clases presenciales una vez a la semana no obligatorias en algunos casos, con una moderna y especializada sin competidor en calidad plataforma multimedia de formación, con una modernas y prácticas instalaciones físicas de talleres y equipamientos, con dptos. de innovación IDE, de orientación SOE y de personal dinamizador, docente, jefatura y atención al público y con una personalizada atención educativa enfocada a la fidelidad y finalización de cada alumno y la consecución de su meta de conseguir titular como técnico superior de formación profesional.

Las matrículas del Instituto FOCAN está abiertas, las instalaciones esperando tu visita y el personal a la disposición del alumno que quiera conocer y formar parte de nuestro proyecto educativo.