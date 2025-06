"Es de justicia que los ingenieros técnicos accedan al A1 de la función pública"

-El 20 de mayo de 2025, el Senado aprobó una moción propuesta por el Grupo Parlamentario Popular instando al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para permitir la reclasificación de los cuerpos de Ingenieros Técnicos y Arquitectos Técnicos al subgrupo A1 de la Administración Pública. ¿Qué valoración puede hacer sobre esta cuestión?

Una valoración muy positiva de una iniciativa que pretende, fundamentalmente, hacer justicia, porque cuando el resto de profesiones acceden con el grado al nivel A1 de la función pública, no hay razón para que la ingeniería, cuyas titulaciones de grado tienen la misma carga lectiva (240 ECTS) que las demás del mismo nivel, no puedan hacerlo. La oposición a esta iniciativa es simplemente ir contra lo que la propia reforma del Espacio Europeo para la Educación Superior pretendía con el Plan Bolonia, y que de hecho para el resto de profesiones se ha efectuado. En la ingeniería, sin embargo, se pretenden mantener postulados obsoletos, con dos niveles académicos distintos, cuando la profesión es la misma. No hay causa alguna para que en la ingeniería haya que hacer ningún máster para acceder al nivel A1 de la función pública. Y la solución además es sencilla, como la moción de referencia indica, dejar sin efecto la disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

-¿Qué supondría este cambio para los profesionales de la ingeniería técnica industrial?

Que se nos reconozca el nivel que por ley merecen nuestros profesionales, y que no se produzcan situaciones discriminatorias frente a otras profesiones que con el grado acceden al nivel A1, sin necesidad de formación adicional. Que nuestros ingenieros, que ejercen una profesión que este año cumple 175 años de historia, desempeñen en la función pública el trabajo que saben hacer, que de hecho vienen realizando ya, y todo ello en el nivel que les corresponde.

-¿Cuáles son, a su juicio, los principales desafíos de la ingeniería técnica industrial en Canarias?

La evolución continua de la tecnología o los propios cambios normativos, suponen desafíos que nos obligan a estar continuamente formándonos. Creo que uno de los retos principales de nuestros profesionales es no perder el pulso de los avances tecnológicos, además ya digo de ir teniendo en cuenta en los diseños y en los cálculos, y en su gestión diaria, los cambios de reglamentación. En el ámbito, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con aspectos de transición energética y de sostenibilidad, nuestros profesionales enfrentan continuos desafíos de diseño y gestión, que, con su formación y su capacidad de adaptación, son capaces de sacar adelante.

-¿Qué iniciativas está impulsando actualmente el Colegio para apoyar la empleabilidad y formación continua de sus colegiados?

Nuestro Colegio, que está a punto de celebrar su 50 aniversario el próximo año, tiene entre sus principales objetivos estar junto a nuestros profesionales colegiados para, por ejemplo, ofrecerles una formación de calidad en todos los ámbitos de la técnica, con multitud de acciones formativas disponibles tanto a través de nuestra plataforma de formación online, gestionada por nuestro Consejo General, como con acciones que de forma presencial se suelen realizar en nuestra sede. En la formación postgrado somos compañeros esenciales para mejorar la empleabilidad de nuestros profesionales, lo que, unido a su capacidad de adaptación y su resiliencia, hace de los ingenieros técnicos industriales profesionales de primer nivel, de nivel A1.