Una historia llena de emoción en el Mundial de Clubes: de Tenerife a Estados Unidos para darle una sorpresa a su padre

El fútbol puede ser explicado de muchas maneras, aunque hay dos que las entienden solo aquellos que piensan así. Una es la de que es un deporte en el que veintidós personas corren detrás de una pelota para meterla en una cesta grande. En el otro extremo está aquella persona que te explicaría el fútbol poniéndote el gol de Kroos contra Suecia en el Mundial de 2018, la retransmisión del gol de Maradona yéndose de medio equipo de Inglaterra, un vídeo de las mejores jugadas de Leo Messi o mostrándote el vínculo entre dos personas gracias al balompié.

Sobre ese último punto van las siguientes líneas, y es que hay una historia que une Tenerife con Estados Unidos, pasando por dos argentinos, padre e hijo, aficionados a uno de los equipos más sentidos de todo el mundo: Boca Juniors. En el país de las barras y estrellas se celebra el nuevo Mundial de Clubes, en el que participa el equipo argentino. Un conjunto, el xeneize, que tiene una de las hinchadas más fieles que hay, y que se demuestra en la sorpresa que le quiso dar un hijo a su padre, que cuenta la historia con sentimiento y emoción.

La afición de Boca Juniors, durante el partido contra el Bayern. / Rebecca Blackwell / AP

El hijo, afincado en Tenerife, tomo un vuelo para Estados Unidos y engaño a su padre para que volara hasta Miami con la excusa de que tenía una intervención médica. "Cuando llego acá, me cuenta toda la historia: te invité porque tengo todas las entradas para ir a la cancha", cuenta un padre sorprendido y feliz.

Una mentira piadosa y un regalo

Juan Román Riquelme, ídolo en Boca Juniors y actual presidente de la entidad xeneize / E. D.

"Es el regalo del Día del Padre amigo. Es lo más lindo que hay, mi viejo me hizo de Boca y el mejor regalo que puedo hacer es regalarle las entradas y reencontrarme en Miami ya que el vive en Buenos Aires, en Palermo", cuenta el hijo, también visiblemente emocionado y enfundado como su padre con la casaca que vistieron en su día Maradona, Palermo o el venerado en La Bombonera Juan Román Riquelme.

Toda esta historia está basada en un mentira del hijo a su padre, pero este da el motivo de la misma: "Mi viejo es un enfermo del trabajo, es un trabajador nato, tiene ochenta años y sigue trabajando". "Le dije "vos, venite porque necesito que vengas a estar conmigo, me tengo que operar, no puedo trabajar y necesito que me ayudes y ya está", termina de explicar uno de los protagonistas.

El reencuentro se llenó de lágrimas debido a la emoción, y es que como afirma el padre "no me esperaba esta historia". La historia termina con un abrazo entre los dos, el agradecimiento del hijo por hacerlo hincha xeneize y con un grito que recorre el barrio de La Boca, el estadio de La Bombonera o cualquier lugar del mundo en el que haya un hincha argentino que vista la azul y amarilla: "Aguante Boca, Aguante".