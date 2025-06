Canarias aplaza sin fecha el reconocimiento explícito de la violencia vicaria en la ley autonómica

Canarias modificará su ley contra la violencia de género, pero por el momento no se incluye en las tareas a corto plazo ni se estima una fecha concreta. En noviembre de 2024 –hace más de siete meses–, el Parlamento autonómico aprobó por unanimidad una proposición no de ley (PNL) en la que se instaba al Ejecutivo a cambiar algunos aspectos de la norma, entre ellos, reconocer de manera explícita la violencia vicaria como una forma más de violencia de género. Sin embargo, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, informó ayer en el Pleno que «se está trabajando en ello», pero la realidad es que no existe ningún plazo para su ejecución.

En la PNL aprobada en noviembre, el Pleno animó al Gobierno autonómico a modificar la Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género, para incluir en ella un término que a principios de siglo sonaba a chino: la violencia vicaria.

Esta forma de violencia machista engloba el homicidio, asesinato o cualquier otra agresión ejercida sobre los hijos de la mujer, así como sobre cualquier otra persona estrechamente unida a ella, con la finalidad de causarle mayor daño psicológico a la víctima.

El caso de Anna y Olivia

Aunque el número de menores asesinados comenzó a contabilizarse oficialmente en 2013, lo cierto es que la violencia vicaria caló hondo en el Archipiélago en 2021, tras lo ocurrido con Anna y Olivia, las dos niñas que fueron asesinadas por su padre en Tenerife. Si bien es uno de los más sonados a nivel nacional, no es el único caso de violencia vicaria en las Islas, pues el pasado 15 de junio un padre chocó, presuntamente de manera intencionada, el coche en el que iban su mujer y su hija, matando a la pequeña.

Los artículos dos y tres de la normativa vigente incluyen una referencia a la violencia ejercida sobre menores y dependientes de una mujer, pero no se habla de violencia vicaria de manera explícita. La portavoz del colectivo Madres VIVA, Nanda Santana, argumentó que las mujeres que llevan años sufriendo este tipo de maltratos necesitan que se actúe con mayor celeridad. «Los tiempos parlamentarios son muy lentos, seguimos reclamando con urgencia que se hagan efectivos estos cambias, para protegernos de nuestros agresores y para reparar las heridas que causa la violencia», subrayó.

Para la periodista y escritora del libro Te haré la vida imposible, la violencia vicaria siempre llega acompañada de violencia institucional, es decir, aquella ejercida por agentes estatales, normas o trámites. Por ello, el colectivo exige que también se reconozca la violencia con la que se les ha tratado en los tribunales, centros de salud y escuelas. «Sin duda, que la ley recoja el concepto está bien, pero ¿de qué nos sirve una norma si en la práctica no se aplica?», denunció.

Formación y un observatorio

La PNL también contempla medidas como la creación de un observatorio de violencia vicaria –que por el momento tampoco se ha puesto en marcha–, la implementación de protocolos de detección y sensibilización en los centros educativos y el desarrollo de programas de formación para el personal de educación, sanidad, servicios sociales y cuerpos de seguridad.

Esta última propuesta es otra de las líneas de acción de la Consejería de Bienestar Social. Así, durante el Pleno y como respuesta a la pregunta planteada por la diputada Natalia Esther Santana, Delgado explicó que han impulsado la formación especializada en la detección de estas conductas para profesionales de distintos ámbitos.

En este sentido, también anunció que se han habilitado plazas de esta enseñanza para alumnos universitarios de estudios como Trabajo Social o Psicología. «La violencia vicaria es una de las manifestaciones más crueles y devastadoras del machismo», sentenció.

Del debate político a los hechos

Por su parte, la representante de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) resaltó que la PNL se aprobó con la intención de «afrontar con seriedad este tema, que merecía unidad y responsabilidad». Sin embargo, añadió, «la unidad parlamentaria no sirve de nada si no se traduce en hechos».