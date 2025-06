Canarias es la tercera región con más personas en rehabilitación por consumo de alcohol, drogas y psicofármacos

Canarias es la tercera comunidad autónoma con más personas en rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas, con una tasa de 138,63 casos por cada cien mil habitantes. Solo hay dos territorios con mayores cifras: Extremadura —con 157, 64 casos— y Melilla —con 175,43—. Esta es una de las conclusiones que revela el Informe 2024 Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA). Mientras, la media nacional se sitúa en 97 casos por cada cien mil habitantes, lo que se traduce en que por cada 97 españoles promedio hay 41 canarios más admitidos a tratamiento por consumo de sustancias como alcohol, drogas o psicofármacos, entre otras.

Mar Velasco, técnica del servicio de Adicciones de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Servicio Canario de Salud (SCS), estima que entre el 15 y el 20% de los isleños que accede a tratamientos logra recuperarse. Aunque matiza que el porcentaje de éxito depende mucho de la sustancia. "La principal es el alcohol, pero también tenemos la cocaína y, en menor medida, la heroína", detalla.

Los factores sociales y biológicos que rodean al individuo también condicionan el proceso. "Elementos como la vida laboral, el apoyo familiar o la economía influyen en la recuperación de la persona", añade. Por otro lado, confiesa que la recaída es habitual en estos casos y forma parte del proceso, siguiendo la línea de las nuevas estrategias terapéuticas. Además, puntualiza que no debe contemplarse como algo negativo.

Perfil

El informe no refleja la distribución por edad de la población. Sin embargo, Velasco especifica que el rango en las Islas se encuentra, mayoritariamente, entre los 30 y 50 años. Además, añade que en el ámbito de la asistencia de prevenciones siempre reciben a más hombres que mujeres, representando estas últimas a penas un 20%, aproximadamente.

"Existe una brecha de género en el acceso a los recursos de adicciones porque la red fue creada hace más de 40 años y en sus inicios estuvo enfocada a hombres", detalla. Pero aclara que es una de las cuestiones que están tratando para que el porcentaje de mujeres aumente y también se aborde la adicción desde la perspectiva femenina. Con respecto al informe, advierte de que "cada comunidad autónoma recoge los datos que aparecen en el informe con aplicativos diferentes y eso puede provocar pequeños sesgos a la hora de hacer una valoración conjunta".

Por su parte, Miguel Ángel Dorta, médico de San Miguel Adicciones —asociación encargada del tratamiento integral de las conductas adictivas—, pone el foco en otra sustancia psicoactiva más relevante en la actualidad y de la que no todo el mundo es consciente: la benzodiacepina. "Se trata de una adicción escondida que no se muestra en las calles, como si ocurre con los porros", ejemplifica. Y agrega que por este motivo no adquiere la importancia y visibilización que debería tener. La entidad cuenta con una unidad, con más de 10 años de trayectoria, especializada en la atención a personas adictas a este compuesto.

Y es que la adicción generalizada al consumo de psicofármacos como, por ejemplo, los ansiolíticos, es un tema de gran preocupación para Dorta. "Cada vez es más común en España que quienes se encuentran en tratamiento por algún problema de salud mental se vuelvan adictos a esos fármacos prescritos por sus facultativos", cuenta. Y añade que "está socialmente aceptado ir al médico, que receten una benzodiacepina o un ansiolítico, y que con el paso del tiempo el propio paciente duplique o triplique la dosis porque se vuelve dependiente de ella".

Velasco también es consciente de esta problemática y coincide con Dorta en que en muchos casos es el propio sistema el que crea esa adicción. Por otro lado, a pesar de que el porcentaje de personas que reciben atención por esta condición no es alarmante, según cuenta Velasco, si considera que "debemos estar en alerta porque se trata de una problemática que tiende al alza". Además, enumera que algunas acciones claves para remediar la situación son la prevención, a la hora de prescribir ciertos fármacos, y la revisión del historial toxicológico del paciente, para evitar futuras dependencias.

Acciones preventivas

El servicio de Adicciones lleva a cabo diferentes acciones para prevenir este tipo de conductas perjudiciales. Velasco explica que hay que adaptar la prevención a cada situación y edad. "No podemos usar la misma herramienta en circunstancias que son completamente distintas, hay que personalizar las actividades", cuenta. Por ejemplo, en los institutos suelen realizar campañas de sensibilización sobre el consumo de alcohol a temprana edad. "La edad de inicio está en los 14 años y tenemos que intentar retrasarla", puntualiza. Asimismo, ponen en marcha intervenciones en fiestas como carnavales y romerías, entre otras, y lanzan campañas publicitarias.