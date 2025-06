Más 200 personas sufren de sordoceguera en Canarias y reclaman estrategias para su inclusión social

En las clases de pilates de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), en Tenerife, Dolores Rizo se siente una más del grupo. Pero no es lo habitual. Rizo forma parte de las 210 personas sordociegas de Canarias que reclaman su lugar en la sociedad y solicitan nuevas estrategias que faciliten su inclusión y autonomía. Con motivo del Día Internacional de las Personas con Sordoceguera —que se celebra este viernes 27 de junio—, el Delegado Territorial de la (ONCE) en Canarias, José Antonio López, dio a conocer hoy las limitaciones a las que se enfrenta este colectivo. "Existen barreras de comunicación, de acceso a información y de movilidad que afectan a áreas como la educación, el empleo o la participación social, entre otras", señaló.

La sordoceguera, que consiste en la pérdida de visión y oído en una misma persona, aumenta el riesgo de aislamiento y dificulta la comunicación. Dado que la realidad de este colectivo es muy variable, existen diferentes sistemas de comunicación: sistema dactilológico, lengua de signos y sistema de ampliación de sonido. La ONCE también está trabajando en la puesta en marcha de un nuevo modelo que combina el tacto con el lenguaje de signos y que cada vez está más extendido en el Archipiélago.

Clases de pilates

Un ejemplo claro de inclusión son esas clases a las que acude Rizo. Ella ni ve ni escucha. Es una persona sordociega total y, por tanto, siempre va acompañada de su mediadora comunicativa, Melisa Cruz. “Yo soy sus ojos y sus oídos”, confiesa. En clase, Cruz siempre escucha la explicación de la profesora y se encarga de adaptarla al lenguaje de signos para Dolores. "Yo he notado una evolución muy positiva porque ha pasado de tener una vida en la que no participaba en cuestiones de ocio y tiempo libre a mantener contacto con personas iguales a ella", señala. La propia Rizo indicó en el acto que, aunque le cuesta hacer los ejercicios, está muy ilusionada de poder contar con esos ratos los martes y jueves. Cruz se define a sí misma como una persona muy afortunada por poder formar parte del equipo de la ONCE. "He encontrado mi lugar en la vida y ellos me dan más de lo que yo les puedo ofrecer", confiesa emocionada.

Por su parte, la consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero, destacó el compromiso de la Consejería con las personas sordociegas. Y, de manera particular, señaló la labor que ejerce la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Simpromi) para conseguir una sociedad más justa e inclusiva. "Con esta idea hemos puesto en marcha la red de Tenerife Accesible cuyo objetivo es conseguir espacios y servicios accesibles que no limiten derechos y garanticen oportunidades", agregó.

Coge mi mano

El presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias, Abel Herrera, anunció la campaña Coge mi mano, en colaboración con el Corte Inglés. La tienda Sfera dispone de camisetas solidarias a la venta para recaudar fondos que se destinarán a la Fundación ONCE para la Atención a Personas con Sordoceguera (FOAPS). Con el fin de mejorar la vida del colectivo, la Fundación usará las ganancias para aumentar las horas de mediación con las personas sordociegas. Y es que en la actualidad la entidad cuenta con cinco mediadores al servicio de más de 200 personas. Durante el acto también tuvo lugar la presentación del cupón de la ONCE dedicado al Día Internacional de las Personas con Sordoceguera que, con cinco millones y medio de boletos, pretende representar a más de las 9000 de personas afiliadas en toda España.