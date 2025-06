Los niños de Canarias mueven el esqueleto en el último día de clase

El baile ha protagonizado el final de curso en el CEIP Fernando III El Santo este viernes 20 de junio. Las clases llegan a su fin y los menores afrontan dos meses de vacaciones que, para más de uno, han tardado en llegar. En el caso de los alumnos de este colegio de La Laguna disfrutan ya del verano después de una jornada cargada de ritmo y en la que más de uno ha demostrado que la danza es su pasión.

Es el caso del pequeño Ian Luis, de tan solo 5 años, quien precisamente esta semana ha obtenido uno de los galardones del Festival de Cine Educativo Cinedfest, ya que el centro participó con el cortometraje Un paso al talento, en el que él es el protagonista. Aunque ha sido premiado como actor, lo que le gusta realmente es la danza y él fue la inspiración de este vídeo, que narra la historia de un niño que durante el primer día de clase no muestra interés por ninguna actividad extraescolar. Después de probar suerte con varios deportes, da de manera fortuita con una clase de ballet y ahí descubre su propio talento.

El baile

La tutora de Ian Luis, Miriam Martín es también profesora de ballet clásico y destaca el talento que tiene el pequeño para la danza. "Más allá de contar la historia de Ian en este corto, lo que queremos hacer ver es que cada alumno puede dar con algo que le gusta o que se le da bien, y que nosotros vamos a estar aquí para ayudarles a dar con ello", expresó la profesora durante un descanso de la mañana.

Pero lo de mover el esqueleto no quedó tan solo en manos del pequeño Ian en este último día de clase. El tutor de 3º de Primaria Adrián Hernández lleva toda la semana poniendo a bailar al alumnado del centro ya que, además de docente, es bailarín profesional. El joven comenzó este año a trabajar en el colegio y pronto sus alumnos descubrieron lo bien que bailaba y le pidieron, no solo que hiciera una demostración, sino que les enseñara sus pasos favoritos. Así, a lo largo de esta semana, ha estado ofreciendo clases magistrales que culminaron este viernes con un gran encuentro en el patio durante el recreo, y donde se reunieron todas las clases de este colegio lagunero. "Hay mucho talento en este colegio", celebró el docente, quien no dejó de bailar durante toda la mañana.

Para todos los gustos

El CEIP Fernando III El Santo cuenta en la actualidad con 430 alumnos y trabajan 35 profesores. Todos ellos vivieron una jornada cargada de emoción, de ganas de descanso y también de un poco de pena ante la perspectiva de tener que separarse de sus compañeros durante todo el verano, sobre todo en el caso de 6º de Primaria, que ya termina su formación en el centro. Por eso, durante la mañana, además de baile y risas, también se pudo ver alguna que otra lágrima.

Esta última semana ha estado repleta de actividades para los alumnos, puesto que el olor a vacaciones provoca que las últimas jornadas del curso sean más de disfrute que de estudio. Además, desde hace algunos años, en el colegio se ha optado por dedicar este último día de clase a la realización de diferentes actividades en las aulas, ya que en horario de tarde el AMPA se encarga de organizar la fiesta del agua y una merienda. Así, durante la mañana, los menores pudieron disfrutar con juegos de mesa, vieron películas realizadas por el propio centro y bailaron al ritmo de las canciones de moda. Todas estas actividades se adaptaron a los diferentes niveles y trataron de poner en valor el talento que se respira entre los propios alumnos.

Tradiciones

Una de las tradiciones más extendidas en este centro durante el último día de clase es la firma de camisetas. Los alumnos les piden a sus compañeros y profesores que garabateen sus uniformes como una forma de recordarlos durante todo el verano. Se trata de una tradición que comenzaron los alumnos de 6º de Primaria, que terminaban su etapa en el colegio tras más de ocho años entre estas paredes, en algunos casos. Sin embargo, en la actualidad, lo hacen alumnos de todos los niveles.

Una de las firmas más solicitadas es, como no podía ser de otra forma, la del director, Victorio García, quien lleva más de una década en este centro y ya afronta su séptimo año al frente del equipo directivo, que se apunta a todo, tal y como bromea el propio docente. Así, los premios y reconocimientos se amontonan en la entrada del colegio ya que son parte de numerosos proyectos que fomentan la integración, el trabajo en equipo, los idiomas, el cuidado de la naturaleza o la historia de Canarias, entre otros muchos aspectos.

Retos y novedades

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, también ha despedido este curso escolar después de que estos meses se hayan producido importantes avances en algunos campos, como el histórico consenso con la mayoría de organizaciones sindicales canarias para llevar a cabo la bajada plurianual de las ratios en las aulas de Primaria y Secundaria.

A lo largo de este curso, además, se ha incrementado la financiación del Bono infantil para ayudar a las familias a sufragar parte de los gastos mensuales de las escuelas infantiles, públicas y privadas, que supera los cinco millones de euros, o la culminación de los procesos de estabilización con el nombramiento de 3.874 funcionarios en el concurso extraordinario de méritos de todos los cuerpos.

También se han experimentado cambios y mejoras en las diferentes modalidades de Formación Profesional (FP).