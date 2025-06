El IES San Andrés perderá cuatro ciclos por falta de alumnos: "Afectará a una zona de Tenerife con altas tasas de desempleo"

El instituto de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, perderá el próximo curso cuatro ciclos de su oferta formativa. En concreto, la Consejería de Educación suprimirá los primeros años del Ciclo Formativo de Grado Básico en Servicios Administrativos, del Grado Medio en Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas, del Grado Superior en Energías Renovables y del Grado Superior de Administración y Finanzas.

Mientras que los ciclos de la rama administrativa llevan años implantados en el centro, siempre con buena acogida, los estudios de Energía y Agua son una apuesta por el medioambiente que surgió el curso pasado tras un análisis del entorno, pues el IES se ubica en el Parque Rural de Anaga.

El instituto ha redactado un comunicado en el que denuncian que la negativa a implantar estos ciclos impedirá diversificar la oferta formativa en una zona «con altas tasas de desempleo y escasas oportunidades educativas».

Una vía de éxito para el alumnado

Según relatan, sin el Grado Básico en Servicios Administrativos, el centro no podría ofrecer un itinerario completo en la familia profesional de la Administración y Gestión, pues se perdería el primer escalón pero los niveles medios y superiores sí que seguirían activos.

Para Pérez, este estudio ha demostrado ser una vía de éxito para alumnado en riesgo de abandono escolar, con tasas de promoción, titulación y continuidad educativa sostenidas. «Suprimir esta oferta rompe la coherencia formativa del centro y deja sin alternativa inicial a un alumnado que necesita una formación básica y accesible», añade. El año pasado, de los 14 alumnos que finalizaron Administración, ocho se quedaron trabajando en su empresa de prácticas y otros seis optaron por ir a la universidad.

Educación, por su parte, señala que la razón por la que no se da continuidad a estos estudios es el número de matriculados. Los datos de la Consejería detallan que en los ciclos con ratios de 20 alumnos solo se han inscrito uno o dos y en los de 30, cinco personas. Por este motivo y a menos que las cifras crezcan de manera notable antes de septiembre, la baja demanda terminará con estos estudios. El siguiente paso es esperar a las próximas listas, el 25 de junio.

Fachada del IES San Andrés. / Arturo Jiménez

Esperar hasta septiembre

El instituto aclara que sí es cierto que en un primer momento se mostraron interesadas cinco personas, pero en la segunda y la tercera tanda se incorporaron unas 14 personas más, siete en cada proceso. Además, aclaran que en septiembre siempre reciben más solicitudes de aquellas personas que no consiguen plaza en un grado, por lo que no entienden que la Consejería alegue que es un problema de ratios. Si bien, reconocen que los ciclos de Energía y Agua no se promocionaron lo suficiente, un motivo que podría explicar su baja demanda.

La directora del centro, Cecilia Pérez, advierte que reducir la oferta formativa del centro afectará a los jóvenes de la zona de Anaga, que se verán obligados a desplazarse a otros centros del área metropolitana para completar estudios que antes tenían a pocos metros o kilómetros de sus casas. «Desde la comunidad educativa del IES San Andrés manifestamos nuestra profunda preocupación por esta decisión, ya que afecta negativamente a la equidad territorial, al derecho a la educación y a las oportunidades reales de inserción formativa y laboral del alumnado del entorno», expresaron en un comunicado.

Problemas de movilidad

El IES –en el que se forman más de 275 alumnos– se ubica en una zona rural, costera y periférica, «con graves problemas de movilidad, aislamiento y falta de recursos». A estos condicionantes se suma la imposibilidad de ofertar modalidades semipresenciales, por falta de conectividad suficiente en muchas zonas del distrito.

Asimismo, también advierten que la oferta de ciclos se concentra en sectores «tradicionalmente masculinizados», como mantenimiento o edificación. «Este hecho limita las opciones de las alumnas y favorece una oferta desequilibrada», defiende el comunicado.

En el texto también expresan que los datos de preinscripción, repetidores, solicitudes fuera de plazo y experiencia histórica del centro «demuestran que los estudios tienen demanda suficiente y margen de crecimiento, incluso considerando que muchas matrículas efectivas se producen en los meses de julio y septiembre».