Cáritas atiende a un 70% más de personas sin hogar en Tenerife y La Palma desde la pandemia

Cáritas Tenerife atendió en el último año a 1.252 personas sin hogar en las islas de Tenerife y La Palma —de los cuales 124 eran menores—, es decir, un 70% más que antes de la pandemia de coronavirus en 2020. Estas cifras reflejan, según la entidad, la tendencia al alza de quienes están en situación de calle y que el director de la entidad, Juan Rognoni, dio a conocer esta mañana en la presentación de la memoria institucional de la provincia de Santa Cruz de Tenerife de 2024.

En total, Cáritas Tenerife atendió durante el año pasado a 4.350 hogares y 14.929 personas, de las que 2.828 eran menores. O lo que es lo mismo, casi un 20%. Un año que para el director de la entidad estuvo marcado por "luces y sombras". Pues pese a una pequeña mejora en los datos —un 12% menos que en 2023—, el director señaló que la pobreza en las Islas se ha cronificado como consecuencia directa de la problemática con la vivienda, entre otros factores. "Perder una casa hoy significa no tener posibilidad de volver a conseguirla o encontrar una nueva", resaltó.

De ahí que, entre otros, la entidad haya lanzado el proyecto Base 25, que con el objetivo de prevenir el sinhogarismo y proporcionar alternativas habitacionales, acompaña a las personas en situación extrema de pobreza. A través de este recurso atendieron a 733 hogares y 1.848 personas.

Por otra parte, "hace años pusimos en marcha el proyecto Unidades Móviles de Atención en Calle (UMAC) con la idea salir y anticiparnos a que las personas acudieran a nosotros", explicó. La iniciativa permitió visibilizar aún más la realidad de las personas sinhogarismo y, a su vez, actualizar los datos. Desde entonces, la entidad ha podido realizar hasta cuatro estudios que reflejan la cantidad de personas que viven en las calles de Tenerife y La Palma. Datos que han servido para que el Cabildo de Tenerife pusiera en marcha un marco estratégico para luchar contra la situación.

El 19% de todas las personas que acuden a la entidad son menores, un total de 2.838 niños y niñas

Ante esta realidad, casi la mitad de los recursos económicos de la entidad estuvieron destinados al área de Inclusión Social, con un importe que superaba cuatro millones de euros. De hecho, en esta área, el año pasado Cáritas Tenerife acompañó a 3.375 personas, de las que 275 fueron atendidas en alguno de los ocho recursos alojativos que hay en Tenerife y La Palma.

Estas últimas son viviendas que proporcionan cobertura de necesidades básicas y acompañamiento psico-socioeducativo y para la mejora de la empleabilidad. De las beneficiarias, 18 familias eran monoparentales compuestas por mujeres solteras y menores a cargo.

Otras líneas de acción

Otra de las líneas de trabajo de Cáritas se centra en la Cooperación Internacional, donde se desarrollaron tres líneas de trabajo: la educación para el desarrollo, las emergencias internacionales y la cooperación para el desarrollo. Además, las personas migrantes en 2024 representaron un 35,4% de las personas atendidas —59,6% mujeres y 40,4% hombres—. En el programa de Empleo de Cáritas Tenerife participaron un total de 1.114 personas, a través de sus dos líneas de acción: Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes, que atendió a 746 personas, y Mila, que ayudó a 368. El 28% de quienes participaron logró la reinserción laboral. En el marco de la economía solidaria, la entidad cuenta con dos empresas para la inserción sociolaboral de los colectivos más vulnerables, 114 Espacio Creativo y Buscándome las Habichuelas.

Y con su programa de Mayores atendieron a 75 personas, en sus dos centros de estancia diurna —en Santa Cruz y La Laguna—, y en el proyecto Santa Luisa de Marillac, en La Gomera. En relación al volcán de La Palma, la organización llegó a ayudar a 159 familias y un total de 223 personas. En este sentido, el proyecto sigue dando respuesta y ayudas directas a familias afectadas en temas de vivienda, como aquellas que están volviendo a sus hogares en algunas zonas de las que estaban desalojadas. Además, desde Cáritas se mantiene activo el Centro de Escucha San Camilo La Palma, un servicio de atención y acompañamiento. Desde el centro ya se han atendido a más de 25 familias. De igual manera, dentro del trabajo por el Derecho a la Salud se desarrolla el proyecto de desintoxicación y deshabituación alcohólica Drago, que atendió a 194 personas y el 37% recibió el alta terapéutica.

Perfiles

El 65% de las personas atendidas en el último año fueron mujeres. Y a medida que la franja de edad aumenta, sobre todo entre los 45 y 60 años —que representan casi el 60% de las personas beneficiarias de Cáritas—, se localizan situaciones de mayor vulnerabilidad e incrementa a su vez la dificultad de inserción laboral. Por otro lado, el perfil de familias monoparentales compuestas por madres con menores a cargo también es habitual.

Por otro lado, el secretario general de Cáritas Tenerife, Ricardo Iglesias, puso sobre la mesa la incertidumbre por la que pasan muchas veces ante el retraso de las entidades públicas con las subvenciones. "Muchas veces tenemos que adelantar el coste de los proyectos y no tenemos la certeza de que vayan a ser cubiertos", denunció. Además, señaló que no se trata de un problema de este año sino de una situación que lleva tiempo ocurriendo. La ley de Servicios Sociales de 2019 propone la creación de un catálogo de servicios y proyectos que requiere de una planificación económica. Iglesias aclaró que, dada las circunstancias, tuvieron que parar en ese punto.

No obstante, matizó que no sucede con todas las administraciones públicas. "¿Por qué con algunas tenemos más agilidad y con otras no?", se preguntó. Y es que de la totalidad de los recursos económicos de Cáritas Tenerife —más de ocho millones de euros—, el 62, 27% procede de las administraciones públicas. El resto, de aportaciones privadas de donantes particulares, empresas, fundaciones y colectas parroquiales. Respecto a los voluntarios, Cáritas Tenerife cuenta 925, según los últimos datos de la entidad. Rognoni calificó como fundamental el papel que representan aquellas personas que participan en la prestación de servicios de la entidad de manera altruista y destacó que"son quienes dan sentido a lo que somos".