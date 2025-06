El batacazo en la PAU de Valencia dispara el alumnado que irá a segunda convocatoria: "Estudiantes de 9 han sacado un 6"

La PAU de 2025 ha sido un batacazo para muchos estudiantes valencianos. Ya se preveía que las notas podían caer, ya que el examen de este año era el más exigente desde 2019, pero en muchos casos la bajada ha sido dramática. Varios institutos se han encontrado que sus alumnos de sobresaliente han sacado suficientes o que los de notable han suspendido, un hecho que ha disparado el número de jóvenes que irá a segunda convocatoria.

Normalmente estos segundos exámenes son residuales y poca gente se presenta a ellos, pero este año va a ser excepcional. Primero, porque cuenta como la pimera convocatoria para el alumnado afectado por la dana, al que se le ha dado un mes más para estudiar. Y segundo porque muchos estudiantes, ante los malos resultados, se van a presentar a la segunda convocatoria para subir nota.

"Mi media en Latín es de 7 y saqué un 4,15. Varias amigas de 9 han sacado un 6. Estamos todas pidiendo revisión porque no nos esperábamos esta nota", explica Mireia Fabra, del IES Almussafes. Ella, al igual que varias de sus compañeras, acudirán a los exámenes del 1, 2 y 3 de julio para subir su nota e intentar entrar en Magisterio.

Otros estudiantes se presentarán sólo a una asignatura en la que se ha desplomado su nota. Es el caso de Carla, que sólo hará el examen de Física en la convocatoria extraordinaria ya que suspendió y no le pondera. Mireia también ha presentado reclamación y está preparándose la siguiente convocatoria mientras lo ompagina con un trabajo.

"No te lo esperas"

Las estudiantes consultadas destacan la sorpresa tras el examen, que se esperaba complicado. Varios docentes aseguran que el hecho de descontar más por faltas de ortografía ha hecho que se desplomara más la nota. "No nos lo esperábamos. Yo pensaba que había hecho bien el examen de Latín y resulta que lo había suspendido", cuenta Mireia. "Es un poco frustrante que el esfuerzo de todo el año acabe así, por eso nos presentamos a la segunda convocatoria para levantar un poco más la nota".

El resto de estudiantes que no se van a presentar a la segunda convocatoria pasarán un mes bastante inquietos ya que no pueden saber si su calificación le va a servir o no para entrar a su carrera preferida. En realidad que las calificaciones caigan no es malo per se , ya que el acceso a las carreras es en relación al resto de estudiantes. Si todas las notas bajan, las notas de corte de las carreras bajarán. Sin embargo, la referencia de los estudiantes cuando se preparan para la selectividad es la nota de corte del curso pasado, con lo que no saldrán de dudas hasta el próximo 11 de julio.

"Pasaremos un mes con mucho malestar. Suponemos que las notas de corte han bajado, pero no tenemos forma de saber que es así. No nos podemos hacer una idea si nuestra nota sirve o no para entrar a la carrera que queremos", dice David Giménez, estudiante del IES Almussafes.

"Es cierto que no era normal lo de los últimos años. Antes de la pandemia había 6 carreras con más de un 13 de nota en toda España y el año pasado creo que había 35. Después del covid mantuvieron las facilidades y en vez de ayudar al alumnado creo que nos ha perjudicado", explica.

Notas hinchadas

Las facilidades en el examen de la PAU comenzaron el año de la pandemia por razones obvias. Sin embargo, tras remitir la crisis no solo se mantuvieron sino que se fueron ampliando, provocando que las notas crecieran sin parar durante cinco años, incluídas las del acceso a las carreras.

La escalada ha frenado este año y está por ver si también se ve en los cortes de las carreras. "Muchos de mis compañeros han sacado una nota que no les da para el corte del año pasado y están mirando ya ciclos por si no entraran a la universidad, porque van un poco a ciegas", cuenta David.

Sin embargo hay otra inflación ligada a esta subida de las notas de la selectividad y está en el bachillerato de centros privados y concertados. Según un reciente informe del Observatorio del Sistema Universitario (OSU) los estudiantes de centros privados y concertados van dopados a la PAU. El porcentaje de sobresalientes es seis puntos mayor que en los institutos públicos.

El alumnado en el primer día de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en València. / Francisco Calabuig

En concreto, el informe explica que los centros privados (sobre todo concertados) "presentan proporciones significativamente mayores de notas de bachillerato muy altas, lo cual indudablemente tiene efecto sobre las posibilidades de acceso a carreras más demandadas".