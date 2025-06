Alfonso Escalero: "Me pone de mala leche que un medio de comunicación me robe imágenes"

Reconoce que es un "godofeño" que ha encontrado en Tenerife el lugar ideal para vivir. En general, es un enamorado de la naturaleza canaria, pero es en la Isla donde desarrolla habitualmente su trabajo. Una labor que toca muchos palos, aunque él sienta una clara inclinación por la fotografía de la naturaleza. "El pasado fin de semana nos tocó estar con los Reyes de España", cuenta en relación al trabajo que hicieron con motivo del desfile de las Fuerzas Armadas.

Un "intruso" en la Casa Real

El viernes y el sábado se fueron de conciertos, pero hace ocho días centró toda la logística de I Love The World en los actos vinculados con el acto central del Día de las Fuerzas Armadas en la capital tinerfeña. "Nos pusieron muchas pegas para trabajar, pero eso nunca es un problema", comenta en referencia a las trabas que puso la Casa Real. "Aquí vino todo quisqui; de todas las revistas posibles, pero el trabajo es sagrado y había que sacarlo", remarca sobre una planificación que no se hace cinco minutos antes de que los soldados marquen el paso o los tanques ocupen la avenida que desemboca en el Auditorio de Tenerife. ¿Cuántas fotos pudo hacer con tantas restricciones un fotógrafo de un medio de comunicación... Quince, veinte, veinticinco? I Love The World hizo siete mil y editamos unas 400".

Las fotos "chuleadas" por los medios

Si hay una cosa que cabrea mucho a Alfonso Escalero es que un medio de comunicación trate de aprovecharse de su trabajo para construir una noticia. "No lo digo por ustedes, que siempre llaman antes y piden permiso", critica sobre las imágenes que un día sí y el otro también deambulan entre las páginas de periódicos. "Me pone de muy mala leche que un medio me robe imágnes. ¡Coño! Si todo el mundo sabe que ésa es una fotografía de I Love The World por qué lo hacen", añade antes de dejar claro esto es algo que suele pasar mucho. "Si una comparsera se guarda una imagen en la que se ve guapa no me importa, si es que están 'pa' eso, pero la mala intención de los medios es otra cosa".

"Le tienes que poner pasión"

I Love The World tIene unos 110.000 seguidores en Facebook y más 35.000 en Instagram, algo que para su CEO no deja de ser un gran orgullo. "Este trabajo hay que hacerlo con pasión, buscar cada día un nuevo reto porque cuando te conformas con lo que has hecho lo llevas jodido". El concepto de equipo, siempre, está en un primer plano para Alfonso Escalero. "Yo empecé solo en esto, pero ahora sin ellos no existiría nada", agradece en un instante de la entrevista en el que admite que "no todo el mundo vale para trabajar en I Love The World... Puedes ser el mejor fotógrafo del mundo, pero esto es una labor grupal".