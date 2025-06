El caos en Chamartín obliga a la policía a escoltar a los pasajeros para que pueden subir a su tren

El caos en la estación de Chamartín empieza a superar todo lo imaginable. Esta es la escena que se vive a su entrada en estos momentos:

Cientos de personas se agolpan en el vestíbulo de la estación, cabreadas, nerviosas y sudorosas porque, contra lo que se puede esperar en el siglo XXI, es un espacio sin apenas ventilación. Se abanican con todo lo que pueden.

A su lado, varios equipos del Samur les observan en previsión de que alguno sufra un golpe de calor. De momento, por suerte, no han tenido que intervenir.

Todos miran ansiosos hacia el control de seguridad esperando a que aparezca un operario de Adif que, megáfono en mano, copnvoque a los afortunados cuyo tren ya pueda ponerse en marcha.

En la última hora han ido llamando por el citado megáfono a pasajeros para embarcar hacia Santander, Valladolid y A Coruña, entre otros destinos.

A estos afortunados, el personal de Adif les guía por un pasillo escoltados por ls policía, no se sabe muy si para que no intenten escapar o para que no se cuelen pasajeros de otros trenes.

Estas llamadas han ido calmando los ánimos entre los que aún permanecen en el vestíbulo, aunque el personal de la estación no les aclara los tiempos de espera que tienen por delante. Quizá sean unas cuantas horas.

A los que tiene destino en Levante ya les avisaron que no se les ocurra aparecer por Chamartín antes de las 18 horas.

Mientras, en el resto de la estación, especialmente en la zona de Cercanías, el tráfico de personas discurre con normalidad, según ha comprobado EFE.