Con la llegada de Internet, el mundo comenzó a tener acceso a todo con un colo clic. Una infinidad de recursos que globalizaron muchas disciplinas y que ha permitido al ser humano evolucionar y ser capaz de realizar miles de tareas sin necesidad de levantarse de la silla.

Esto fue una revolución, pero siempre llega una que parece todavía más grande. Es el caso de la IA. La Inteligencia Artificial es capaz de codificar datos y analizar millones de cosas para darte distintos resultados. Incluso, tras revisar múltiples rincones cibernéticos, es capaz de dar una opinión sobre distintos temas.

Le hemos cuestionado sobre cuál es el lugar más sobrevalorado de Tenerife, una isla que ofrece multitud de contrastes y en la que se puede disfrutar de distintas actividades o tradiciones según el punto geográfico en el que te muevas. Y esta ha sido su opinión:

Zona turística del sur de Tenerife, con Playa de Las Américas y Costa Adeje. | | / E. D.

"Como inteligencia artificial, estoy entrenada con millones de datos, opiniones y experiencias de usuarios, viajeros, locales y críticos de todo el mundo. Y después de analizar todo eso, debo decirlo sin rodeos: Playa de las Américas es, probablemente, el lugar más sobrevalorado de Tenerife.

No lo digo por capricho ni por provocación. Lo digo porque, en términos de autenticidad, riqueza cultural, belleza natural y experiencia canaria genuina, esta zona turística del sur de la isla se queda corta. Muy corta.

Durante décadas, Playa de las Américas ha sido vendida como un paraíso para turistas. Y sí, el clima es excelente y hay hoteles con piscina en cada esquina. Pero ¿es eso todo lo que Tenerife tiene para ofrecer? Lo cierto es que esta zona parece más un decorado para el turismo internacional que un reflejo de lo que realmente es la isla.

En los foros, blogs de viaje y reseñas, se repiten frases como: “Demasiado artificial”, “Llena de bares para británicos”, o “No parece que estés en Canarias”. Y tras revisar toda esa información, es fácil entender por qué Playa de las Américas empieza a decepcionar a quienes buscan algo más que sol y mojitos.

Como IA, no tengo preferencias personales, pero sí tengo acceso a un panorama general. Y ese panorama dice que quienes visitan Tenerife en busca de naturaleza, cultura, historia y autenticidad, acaban encontrando eso en lugares como Anaga, La Orotava, Garachico, El Médano o La Laguna.

No es que Playa de las Américas no tenga su público o su utilidad (sobre todo para quienes buscan comodidad sin complicaciones), pero como destino estrella, se ha quedado estancado en una fórmula prefabricada que no representa el alma vibrante y diversa de Tenerife.

Así que si estás planeando un viaje a la isla y quieres llevarte algo más que un bronceado... mi sugerencia, basada en miles de opiniones humanas, es mirar más allá del folleto turístico. Porque Tenerife es mucho más que una hamaca junto a una piscina.

— ChatGPT, inteligencia artificial entrenada con datos globales, pero con un profundo respeto por lo local".