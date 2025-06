Cuidado con este tipo de Bizum: la Policía Nacional avisa del nuevo fraude que vacía cuentas en segundos

Hacer un Bizum se ha convertido en un peligro si no se llevan los cuidados oportunos para no caer en estafas. Más allá de verificar siempre el destinatario antes de enviar dinero y asegurarse de que la cantidad es correcta, los expertos remiendan mantener siempre actualizados los protocolos de seguridad, y revisar regularmente los movimientos de la cuenta para prevenir fraudes. La Policía Nacional ha detectado una nueva estafa relacionada con esto.

El auge de los pagos instantáneos a través de Bizum ha traído consigo nuevas formas de estafa. Los agentes de la Policía Nacional han advertido en su perfil de TikTok sobre un fraude cada vez más frecuente que puede dejar a los usuarios sin dinero en apenas unos segundos.

Así es la estafa del Bizum inverso

La estafa del Bizum inverso es un método muy eficaz con un potencial riesgo si no se presta atención. A diferencia del uso habitual de Bizum, que permite enviar o recibir dinero entre particulares de forma rápida, esta estafa consiste en que el delincuente no envía dinero, sino que solicita que la víctima lo haga, simulando una operación legítima. Si el usuario no revisa bien el aviso y lo acepta sin pensar, el dinero sale directamente de su cuenta.

Según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), las estafas por medios de pago móviles crecieron un 34% durante el último año, y muchas de ellas están vinculadas a Bizum. Los ciberdelincuentes emplean técnicas para manipular al usuario y crear situaciones de urgencia o confianza que favorezcan el error. Estas ciberestafas son eficaces porque solo necesitan el número de teléfono de la víctima para lanzar el ataque.

La Policía Nacional insiste en que lleves mucho cuidado

La Policía Nacional explica que si recibes un Bizum, no deberías tener que aceptar nada porque el dinero se ingresa automáticamente. Por eso, si tu banco te solicita confirmación para una operación que no has iniciado, debes sospechar, porque puede que estés siendo víctima de la estafa del Bizum inverso.

En esta modalidad, el estafador envía una solicitud de dinero, no un ingreso. Al aceptarla por error, la víctima autoriza el pago. Para evitar caer en este tipo de fraude, la Policía recomienda:

Leer detenidamente cada notificación bancaria.

Confirmar que se trata de un ingreso y no de una solicitud.

En caso de duda, no aceptar la operación y consultar con el banco.

Este tipo de estafas, cada vez más comunes, ponen en evidencia la necesidad de extremar las precauciones en el uso de aplicaciones financieras. La mejor protección sigue siendo la atención y el sentido común.