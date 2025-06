Maribel Campo Blanco: «Es real la violencia de género sobre la discapacidad»

Maribel Campo Blanco es doctora por la Universidad de Salamanca y actualmente directora gerente del Centro de Referencia Estatal (CRE) de atención a personas con alzhéimer y otras demencias del Imserso Formadora y coordinadora de proyectos sobre discapacidad para Crue Universidades Españolas y Fundación ONCE. Además de madre y usuaria de silla de ruedas desde hace 36 años.

Aclara que viene a Tenerife para «intentar aportar a encuentros tan importantes como este que se centran en un tema obviado por la sociedad: la violencia contra las mujeres con discapacidad». Añade que su intención es «poner un granito de arena en la accesibilidad universal de los recursos para que todas las personas puedan acceder tanto a la intervención directa como a los especializados». Subraya que «de nada nos valen políticas de apoyo a la mujer y dar recursos cuando sufren violencia de género si no son luego accesibles».

Detalla que no habla solo de tener pisos de acogida «donde una silla de ruedas como la mía pueda entrar» sino de una mediación comunicativa y de la posibilidad de tener los mismos recursos.

Recuerda Campo que «con el cambio legislativo, a partir de ahora quien tenga dependencia va a ser automáticamente una persona con discapacidad y las personas mayores con deterioro cognitivo lo serán también». Reconoce que «hay muchas mujeres mayores que sufren violencia de género y tienen deterioro cognitivo; eso ya es discapacidad y tenemos que darles atención y dejarles las cosas fáciles porque son personas que necesitan apoyo».

Confiesa que «la realidad de los números es la de los casos. El 40% de las personas con discapacidad dicen haber sufrido en su vida alguna situación de violencia de género. Cuando hay violencia de género en personas que no tienen discapacidad, con el tiempo un porcentaje muy elevado, el 20%, la adquirirá». Un dato: «La realidad es que de ese 40%, el 35% no denuncia y el 4% la retira. Solo el 1% llega a algún tipo de resolución. Esta es la situación actual». Lo personaliza: «Tengo 57 años, 36 de ellos en silla de ruedas. Me he visto involucrada en aspectos relacionados con violencia de género, pero reconozco que tengo la suerte de disponer de herramientas y haber salido sin dificultad». Afirma contundente que «las personas no tienen por qué sufrirlo, aguantarlo y decirlo. De ahí la importancia que acompaña a nuestra tarea con ellas».

Fue directora del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca y conoció víctimas de violencia de género, chicas con discapacidad y un nivel cultural alto. Recalca: «Si no les das el apoyo no denuncian. Todos estos recursos deben de ser accesibles».

Pone un ejemplo: «Si alguien denuncia, va en silla de ruedas y el transporte hasta un hogar de acogida no es accesible, no estamos haciendo nada». Concluye: «El 10% de la población tiene discapacidad, la mayoría son mujeres y la lacra de la violencia de género es algo muy real para ellas». n