José Manuel Niederleytner: "El colegio prepara una transformación tecnológica integral"

¿Qué valoración puede hacer de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia?

La instauración de los tribunales de instancia supone un cambio radical en la organización judicial. Sin embargo, persisten dudas sobre cómo se implementará este nuevo modelo, lo que genera preocupación en el sector. Una de las cuestiones prioritarias es la obligatoriedad de recurrir a medios alternativos de solución de controversias antes de acudir a los juzgados. En este contexto, desde el Colegio ponemos a disposición de los abogados nuestro centro de mediación, una herramienta clave que permite cumplir con este requisito de procedibilidad y facilita el acceso a la vía judicial de manera más ágil y eficiente.

¿Algún avance con las reivindicaciones y defensa del turno de oficio?

Los colegios de abogados de las islas continúan a la espera de la orden de la Consejería que haga efectivo el acuerdo firmado con las cuatro corporaciones, por el que se establece un incremento del 30 % en las retribuciones por el turno de oficio, a aplicar de forma progresiva en tres años. Según lo pactado, desde el 1 de enero de este año debía haberse aplicado ya un aumento del 15 %. Sin embargo, a día de hoy, dicho incremento aún no se ha hecho efectivo.

¿Qué otras cuestiones le preocupan como decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife?

Desde el mes de octubre, los juzgados de violencia sobre la mujer asumirán también la competencia en todos los delitos contra la libertad sexual, lo que supondrá una importante sobrecarga de trabajo para estos órganos judiciales. En el caso de Santa Cruz, la situación es especialmente complicada. A pesar de que los dos juzgados actuales ya operan al límite de su capacidad, no se ha creado un tercer juzgado que permita hacer frente al incremento de asuntos. Estos juzgados atienden no solo a Santa Cruz, sino también a los partidos judiciales de La Laguna y Güímar, lo que ha derivado en un evidente colapso del sistema. Paradójicamente, mientras se han anunciado nuevas unidades judiciales en otras zonas, como Arona, en la capital —donde más urgente resulta— no se ha previsto ninguna ampliación. A esta situación se suma otro problema estructural: la dispersión de las sedes judiciales por toda la ciudad, lo que complica aún más la operatividad del sistema judicial en Santa Cruz.

A nivel colegial, ¿cuáles son los principales desafíos?

El Colegio prepara una transformación tecnológica integral con el objetivo de que todos los trámites colegiales puedan realizarse a través de una sede electrónica. Este ambicioso proyecto, aún en fase de estudio, busca modernizar y agilizar la gestión administrativa, facilitando el acceso y la atención a los colegiados. La iniciativa está vinculada al proceso electoral previsto para finales de este año. Asimismo, anuncio mi intención de presentarme a la reelección con una candidatura renovada, que incluirá nuevas incorporaciones y estará orientada a reforzar los servicios que ofrece el Colegio a sus miembros.