Retractaciones en Predimed: las incógnitas sobre el mayor estudio de la dieta mediterránea, con la participación de Lluís Serra Majem

El estudio nacional Predimed [Prevención con Dieta Mediterránea, por sus siglas], consagrado como el trabajo de investigación científica más ambicioso de la historia de la nutrición sobre los efectos de la dieta mediterránea en la reducción de la incidencia de enfermedades cardiovasculares, infartos o ictus, acumula un historial controvetido de publicaciones cuestionadas, corregidas y retractadas en las revistas especializadas más prestigiosas del mundo.

Así lo recoge la gran base de datos Retraction Watch, un repositorio que documenta y recopila con carácter anual las retractaciones de artículos científicos y ensayos clínicos de todo el mundo, que es el proceso por el que una publicación es oficialmente invalidada o retirada y, a continuación, corregida y republicada tras su divulgación debido a errores graves o conducta indebida por parte de sus autores. El objetivo de este registro mundial es velar por la integridad y calidad de la literatura científica y así respaldar la confianza en la ciencia.

En el caso de Predimed, este proyecto de renombre internacional se llevó a cabo en España entre los años 2003 y 2010 a cargo de 18 grupos de investigación en más de 200 centros de salud del país, entre los que se encuentra el catedrático Lluís Serra Majem, actual rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), quien figura como coautor de al menos tres publicaciones científicas republicadas debido a anomalías estadísticas y problemas de aleatorización.

Liderado por los investigadores Ramón Estruch, del Hospital Clínic de Barcelona, y Miguel Ángel Martínez, de la Universidad de Navarra, Predimed se basa en un estudio experimental multicéntrico y aleatorizado de una gran muestra de alrededor de 7500 participantes sobre los que se recabó una información exhaustiva y actualizada sobre sus hábitos alimentarios, cada tres meses, a lo largo de cinco años.

Financiado por el Instituto de Salud Carlos III, mediante redes (RTICS) y centros de investigación biomédica en red (CIBER-obn), la conclusión principal de Predimed es que las personas que siguen una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra o con frutos secos reducen en torno a un 30% su riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares, de tal manera que «el tratamiento y prevención cardiovascular pasa por la dieta mediterránea», tal como declaró Serra Majem a este periódico tras revelarse los primeros resultados del experimento en 2013.

Sin embargo, tres publicaciones – dos artículos de investigación y un ensayo clínico- ligadas a este estudio, publicadas originalmente entre 2013 y 2016, se han sometido hasta en cinco ocasiones a distintas correcciones y republicaciones, con dos casos de retractaciones, por errores en la aleatorización, problemas en los análisis de datos y cuestionamientos metodológicos serios, tal como recoge Retraction Watch.

En abril de 2013, el estudio Predimed fue publicado en la prestigiosa New England Journal of Medicine (NEJM), considerada la mejor revista médica en su ámbito, bajo el título Prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares con una dieta mediterránea, cofirmado por los 18 investigadores que participaron en este proyecto aclamado como un hito internacional para la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, su credibilidad comenzó a suscitar recelos en la comunidad científica con motivo de una investigación publicada en 2017 por el anestesista británico John Carlisle, conocido por su labor en la detección de irregularidades estadísticas en ensayos clínicos, que revelaba datos presuntamente erróneos o falseados de más de 5.000 estudios publicados en las revistas científicas internacionales más señeras.

Entre estos se encontraba el estudio Predimed, que, según el informe de Carlisle, presentaba «variables inconsistentes o incorrectas en el proceso de aleatorización», dado que a una parte de los participantes no se le había asignado realmente dietas al azar, sino que se reclutó a personas del mismo hogar para seguir las mismas pautas nutricionales «sin asignación al azar», lo que ponía en entredicho el papel de la dieta mediterránea en relación con otro tipo de hábitos.

Este conflicto provocó el rechazo del artículo para su reevaluación y retractación por desviarse de los protocolos rigurosamente científicos. En concreto, los argumentos que enumeró Retraction Watch, que pueden consultarse públicamente, son: errores en los análisis, errores en los métodos, errores en los resultados y/o conclusiones y orden de retractación y reemplazamiento.

Tras la retirada del artículo, los investigadores realizaron los ajustes estadísticos correspondientes para corregir estas desviaciones y, en junio de 2018, después de atravesar el exhaustivo proceso de verificación de este tipo de publicaciones científicas, remitieron una versión corregida bajo el epígrafe Prevención primaria de enfermedades cardiovasculares con una dieta mediterránea enriquecida con aceite de oliva virgen y frutos secos.

Este nuevo informe había excluido a 1.588 participantes (en torno a un 14%) cuyos procedimientos metodológicos se habían desviado de los protocolos y los resultados volvieron a arrojar las mismas conclusiones que el estudio original.

Impacto de Predimed

Debido al triunfo histórico que comportó Predimed en su momento, varios medios nacionales e internacionales como The New York Times, The Washington Post o El Confidencial, así como portales especializados en salud como Redacción Médica o InMédica, se hicieron eco de esta cronología, pero no tuvo el mismo seguimientoque el impacto del experimento original en España, que tras su publicación en la New English Journal of Medicine en 2013 se alzó con el segundo puesto en la lista de los 100 artículos científicos con mayor difusión e impacto en todo el mundo a través de las redes sociales, según la organización Altmetric. Incluso, el Gobierno español declaró el 2014 como el Año Internacional de la Dieta Mediterránea, con una ambiciosa batería de acciones y medidas destinadas a promocionar este patrón de alimentación.

El argumento de Predimed

Miguel Ángel Martínez-González, catedrático de Salud Pública y director de Predimed, declara al respecto que «no nos gusta utilizar el término ‘retractación’, porque lo que hemos hecho ha sido reemplazar cada artículo por una versión mejorada». El experto argumenta que «hemos sido nosotros quienes hemos tomado la iniciativa para afrontar esas críticas y corregir esos errores estadísticos que, por otra parte, no interrumpían la aleatorización».

En este sentido, Martínez-González destaca la incorporación de Miguel Hernán, catedrático de Epidemiología de la Universidad de Harvard y muy reconocido en temas metodológicos, como coautor en la nueva versión de la New English Journal of Medicine, «donde hicimos un proceso lo más detallado posible y fuimos lista por lista replicando los análisis estadísticos nuevos», apunta. «Y cumpliendo este protocolo, el resultado fue mejor todavía y se ha multiplicado el impacto de Predimed, que hoy es un estudio totalmente vigente que está cambiando la práctica clínica, ya que no hay un ensayo preventivo tan grande en nutrición en Europa», remata. Por su parte, el rector de la ULPGC declinó realizar declaraciones al respecto a este periódico.

El mismo mes en que saltó a la luz la retractación del primer estudio de Predimed en 2018, el artículo ¿Por qué se acaba de retractar y sustituir un importante artículo sobre la dieta mediterránea?, publicado en The Washington Post en junio de 2018, analizó «el raro paso de los autores de retractarse de su informe» e incluye una reflexión de Alison McCook, integrante del equipo de Retraction Watch, publicada en la sección de salud de la Radio Pública Nacional de Estados Unidos (NPR, por sus siglas en inglés). «¿Habría publicado New England Journal of Medicine, una de las revistas más selectivas y prestigiosas del mundo, el artículo sobre la dieta mediterránea de Martínez-González si se hubieran incluido en primer lugar los problemas de aleatorización y una conclusión suavizada?», plantea McCook. «Es difícil responder a preguntas hipotéticas», respondió Jennifer Zeis, portavoz de la New England Journal of Medicine, a McCook. «Creemos que las pruebas [a favor de la dieta] siguen siendo sólidas, pero no tanto como un estudio aleatorizado en el que la aleatorización se ejecutara de forma impecable».

Otros dos artículos

Tras este primer caso, el equipo de Predimed se vio obligado a retractar y republicar otros dos artículos sobre su estudio de los beneficios de la dieta mediterránea en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Su informe Dietas mediterráneas y estado del síndrome metabólico en el ensayo aleatorizado Predimed, publicado en la revista de la Asociación Médica Canadiense (CMAJ) en octubre de 2014, fue objeto de una «manifestación de preocupación» en Retraction Watch, que se sitúa en un peldaño inferior a la «retractación», por «dudas sobre los análisis de datos y procedimientos metodológicos» y «dudas sobre los resultados y conclusiones». El artículo fue retirado y se republicó, una vez corregido, en julio de 2018.

Pero la publicación más controvertida y sometida al escrutinio de Retraction Watch es el ensayo clínico titulado Efecto de una dieta mediterránea rica en grasas sobre el peso corporal y la circunferencia de la cintura: un análisis de resultados secundarios preespecificados del ensayo controlado aleatorizado Predimed, publicado en junio de 2016 en The Lancet: Diabetes & Endocrinology, asociada a la revista británica The Lancet, también una de las publicaciones científicas más acreditadas en el ámbito de la salud.

Este artículo fue objeto de una primera corrección por «errores en el texto» que se republicó a los nueve días siguientes. Dos años después, el mismo portal acreditó una «manifestación de preocupación» sobre la publicación por «dudas sobre los análisis de datos», «investigación por parte de la publicación y el editor» e «investigación por terceras partes», que condujo a una segunda republicación del artículo en julio de 2018.

Finalmente, este ensayo clínico fue retractado y republicado por tercera vez en enero de 2019 por «dudas y errores sobre los análisis de datos», así como una «segunda investigación a cargo de la publicación, el editor y terceras partes», con la consecuencia de su retractación y nuevo reemplazo.

A este respecto, Martínez-González insiste en que «una vez más, se llevó a cabo una sustitución de un artículo por otro para mejorarlo». «Esto no nos ha desautorizado», afirma, toda vez que destaca que el Consejo Europeo de Investigación (ERC) aprobó la continuidad del proyecto con el nuevo estudio Predimed Plus.

Caída en los rankings

Con todo, el proceso de retractación supone una lesión a la reputación y carrera científica de sus autores, así como de las publicaciones que lo avalan, pero se trata de un mecanismo fundamental para preservar la confianza en la ciencia y la investigación. Uno de sus problemas fundamentales estriba en que puede empañar los estudios o artículos sucesivos que, como un efecto dominó, se basen en los errores o imprecisiones del estudio original. Además, el rechazo y republicación de este tipo de artículos incide de forma directa en el número de citaciones de los investigadores.

En el caso de Predimed, sus 18 firmantes [entre los que figura Serra Majem] se distinguieron en la lista de los científicos y científicas altamente citados a nivel mundial gracias a esta investigación, pero desaparecieron del listado tras los procesos de retractación. Esto provocó, además, que todas las universidades españolas a las que pertenecían sus investigadores cayeran en los rankings de las mejores instituciones universitarias por su impacto directo en el índice h y número de citas.

En el caso de Canarias propició la salida de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) del ranking Shanghái en 2022 al perder el único indicador que cumplía, que era contar con Lluís Serra, rector de la ULPGC desde 20121, dentro del índice de autores altamente citados desde 2016.

En 2018, Lluís Serra Majem, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la ULPGC y considerado uno de los mayores expertos en dieta mediterránea de España, se situó entre los cien mejores investigadores españoles en el ranking financiado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), según sus perfiles públicos de Google Scholar Citations, gracias a su participación en Predimed.

Además, la base de datos bibliográfica Scopus y el ránking de investigadores españoles de CSIC sitúa a Serra hoy como el investigador más citado y con más publicaciones de Canarias, si bien en el 77% de sus publicaciones figura como coautor. Antes de ocupar el puesto de mando en la ULPGC acumuló una media de 46 publicaciones científicas anuales durante seis años consecutivos, lo que se traduce en el ritmo de una publicación por semana. El propio Serra justificó estos méritos, tal como indicó a este periódico en 2023, «en un duro trabajo, de una media de 12 horas diarias, y en una amplia red de colaboración».