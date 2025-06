Familias de las víctimas de violencia escolar exigen una ley que proteja a los menores

Pablo, Nerea, Adriana, Arantxa, Mikel, Andrés, Mateo o Lucía. Estos son tan solo algunos nombres de menores que en los últimos años se han quitado la vida debido a la violencia escolar que sufrían. Este domingo 8 de junio, sus familias han levantado la voz para que no caigan en el olvido, tanto ellos como muchas otras víctimas desconocidas. Se han manifestado en Puerto de la Cruz para solicitar más y mejores medidas que ayuden a resolver estos casos de violencia.

Rompe el silencio Canarias es el nombre de la plataforma que encabezó la marcha por las céntricas calles portuenses pasadas las doce de la mañana. Al llegar a la playa del muelle de Puerto de la Cruz, los participantes leyeron un manifiesto y recogieron firmas para lograr impulsar una ley estatal que prevenga el suicidio infantil y adolescente y que luche contra la violencia escolar.

Manifestación de familias afectadas por el acoso escolar / Arturo Jiménez

Caso cercano

Laura Fernández es la portavoz de esta plataforma y es, además, la madre de la pequeña Lucía, la niña de 12 años que se quitó la vida en Puerto de la Cruz el pasado 20 de febrero debido al acaso escolar que sufría desde hacía tiempo. Durante su intervención, habló de los numerosos casos de violencia escolar que se mantienen ocultos porque las familias no quieren o no saben que pueden denunciar más allá del ámbito educativo.

"Las administraciones no le ponen nombres a las víctimas, y eso no es justo", se lamentó al final la marcha en la que participaron un centenar de personas, entre ellas padres de víctimas de violencia escolar. "Estamos aquí para protestar, porque no es justo que los adultos tengamos leyes que nos amparen pero los menores no", reflexionó la madre tinerfeña, quien animó a "todos los padres" a salir a la calle "y decir basta ya".

Participación

Por todo ello, animó a todos los presentes a participar en la iniciativa con su firma para "lograr de manera urgente y efectiva que nuestros menores dejen de ser vulnerables".