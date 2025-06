La vacuna del herpes zóster se dispara tras el anuncio de que previene el alzhéimer

La vacuna del herpes zóster se convirtió en todo un reclamo en adultos que cumplieron 65 años. Según un estudio publicado este año en Nature, esta inyección podría estar relacionada con una reducción del 20% del riesgo de desarrollar demencia. Con esto en mente, la demanda de esta inyección se disparó, hasta el punto de que en comunidades como el País Vasco ya está agotada.

En Galicia también creció el interés: si en diciembre de 2024 fueron a vacunarse 5.000 mayores, en mayo acudieron más del doble, hasta 11.000. La jefa de Servicio de Prevención y Control de Enfermedades de la Consellería de Sanidade, Susana Mirás, cree que este incremento responde a varias razones. "No podemos saber si es solo por el alzhéimer. Desde la Xunta estamos haciendo campañas informativas continuas. Enviamos SMS hasta tres veces al año a las personas que todavía no tienen la vacuna puesta y en los centros de salud hay listados de pacientes pendientes. Se les llama para que vengan", cuenta.

"Hay estudios que pueden indicar que se reduce la posibilidad de padecer alzhéimer, aunque no se refleja todavía en la ficha técnica de la vacuna. Son posibles efectos, los datos están ahí, pero todavía no podemos hablar de una evidencia muy profunda", señala la jefa de servicio sobre sus supuestos beneficios, una hipótesis que en otras comunidades movilizó a miles de adultos.

El herpes zóster es una enfermedad producida por el virus de la varicela, la misma que padecen los niños. "Tras superarla, queda en los nervios de la médula espinal y cuando el sistema inmune cae por la edad o por una enfermedad, el virus se puede reactivar", explica Mirás.

En adultos causa un dolor ardiente seguido de la aparición de pequeñas manchas rojas que terminan siendo vesículas.

Cualquier persona que tuviese el virus en su día puede desarrollarlo, a cualquier edad y en repetidas ocasiones, aunque es más probable pasados los 50. Con inmunodepresión o estrés las papeletas para que aparezca aumentan.

La vacuna es nueva. En Galicia se apostó por ella porque, según la jefa del Servicio de Prevención, "ofrece una protección muy alta y puede prevenir una enfermedad con implicación hospitalaria y dolores crónicos".

Por ahora, tiene un 47% de cobertura. Es decir, casi la mitad de los gallegos de 65 años ya la tienen puesta. Lo mismo está pasando con la del neumococo, con tan solo un punto menos de éxito. A diferencia de en Euskadi, en Galicia no existen problemas de dosis.

¿Quién se la debe poner?

Además de todos los que cumplan 65, también son susceptibles de vacunarse las personas mayores de 18 años que tuvieron trasplante de progenitores hematopoyéticos (de médula ósea), transplantes de órganos sólidos, que estén en tratamiento con fármacos anti-JAK (para patologías dermatológicas o reumáticas), las personas con VIH, con hemopatías malignas o tumores sólidos con tratamiento con quimioterapia.

Además, todos los que manifestasen un herpes más de dos veces en su vida también pueden pedirla, a cualquier edad. "Incrementamos las dosis precisamente por este grupo. Es otro de los factores que hacen que haya crecido el consumo de la vacuna", apunta la técnica.

Para los más jóvenes, que no pasaron la varicela pero quizá accedieron a la vacuna infantil, también está prevista en un futuro. La que se pone en la infancia para prevenir puede formentar el herpes en el cuerpo, aunque no con la misma intensidad.

¿Tiene efectos secundarios?

No es una enfermedad mortal, pero sí que puede afectar notablemente la calidad de vida. La inyección es idónea para reducir el riesgo. Son dos dosis, que se ponen una vez en la vida. "No causa efectos secundarios más allá de una reacción local, inflamación y algo de malestar general durante 24 horas", menciona Mirás. "Nada que no se solucione con hielo y un analgésico», añade.