Así ha sido el primer examen de la PAU en Canarias: ¿Aprobarías Lengua?

Después de todo un curso hincando codos, a unos 5.500 estudiantes de Canarias les tocó en la mañana de este miércoles 4 de junio el examen más temido. No por la materia, Lengua y Literatura, sino porque esta prueba supone el inicio de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

El examen, que es igual tanto para la Universidad de La Laguna (ULL) como para la Universidad de Las Palmas de Gran canaria (Ulpgc) es el primero de una serie de cuatro días entre pruebas y nervios.

Eso sí, a este examen han concurrido los alumnos de las opciones que antes se denominaban de letras, mientras que el resto lo hará a partir de mañana jueves 5 de junio con un examen que tendrá una estructura similar aunque con contenido diferente.

Primera jornada de la PAU 2025 en Tenerife / Arturo Jiménez

Además, llega en este curso académico con una particularidad: por primera vez no tendrá dos opciones disponibles para que los estudiantes elijan un texto a analizar sino que la posibilidad de elegir estará en las preguntas, todas con dos alternativas.

En el examen se trata primero de analizar y comentar el texto en base a cuatro cuestiones, además de una quinta pregunta a desarrollar relacionada con la literatura y también con dos opciones. Además, cinco puntos del total se basarán en la expresión escrita del desarrollo del examen.

Esta primer examen de la PAU 2025 en Canarias ha optado por plantear a los estudiantes un texto periodístico publicado en El País el pasado mes de enero bajo el título de 'Vivir no debería ser tan complicado', una carta a la directora firmada por Rocío García Vijande.

El examen

El texto: Vivir no debería ser tan complicado

Buscar trabajo: está muy complicado. Montar un negocio: está muy complicado. Sacar una oposición: está muy complicado. Comprar una casa, incluso alquilar un piso decente: está muy complicado. Llenar el carrito de la compra: está muy complicado. Tener hijos y poder criarlos sin miedo al futuro: está muy complicado. Llegar a fin de mes, organizar unas vacaciones o simplemente disfrutar de pequeños lujos: todo está muy complicado. El sistema, las trabas, las exigencias… nos ahogan. Te piden experiencia sin darte una primera oportunidad, dinero cuando no tienes de dónde sacarlo, tiempo cuando estás al límite. Todo parece diseñado para que, al final, sobrevivir sea una lucha diaria. Nos dicen que no nos rindamos, que perseveremos, pero nadie habla del cansancio de luchar contra un mundo que cada día complica más lo que debería ser simple: vivir. Y entonces te das cuenta de que el problema no somos nosotros, sino lo que nos rodea. Vivir no debería ser un privilegio ni una carrera de obstáculos. (Rocío García)

Las preguntas.

1. La lengua y sus hablantes (1 punto). Elige una opción entre las dos que siguen:

a. ¿Crees que este texto refleja un registro formal o informal? Argumenta tu respuesta con ejemplos.

b. ¿Se puede considerar este texto un ejemplo de norma estándar? Justifica tu respuesta.

2. Comunicación (1 punto). Elige una opción entre las dos que siguen:

a. ¿A qué tipo de texto o modalidad textual pertenece este fragmento? Argumenta tu respuesta.

b. ¿Qué funciones del lenguaje predominan en el texto? Justifica tu respuesta con ejemplos.

3. Reflexión sobre la lengua (1 punto). Elige una opción entre las dos que siguen:

a. Localiza en el texto una oración coordinada y señala de qué tipo es en función de su nexo.

b. ¿Qué personas verbales se emplean en el texto y con qué finalidad? Argumenta tu respuesta con ejemplos.

4. Producción, entre 350 y 450 palabras (2 puntos).

En el texto propuesto, la remitente de la carta a la directora del diario enumera un conjunto de obstáculos laborales, económicos y sociales para salir adelante en el día a día. Como joven que estás a punto de iniciar una nueva etapa vital y profesional, ¿qué otras dificultades puedes añadir a lo planteado por la autora? Justifica tu respuesta.

Jóvenes tinerfeños estudian para la PAU en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

5. Educación literaria, entre 250 y 350 palabras (2 puntos). Elige una opción entre las dos que siguen:

a. Señala y describe las etapas de la generación del 27.

b. Este fragmento corresponde al inicio de la novela Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. La obra tiene como núcleo narrativo el asesinato de Santiago Nasar y el papel de la fatalidad en su destino “anunciado”. Estos sueños son evocados por su madre al narrador 27 años después: ¿qué papel cumplen estos presagios y otras señales premonitorias entre los vecinos que, sin embargo, no pudieron evitar la muerte de Nasar?

El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. «Siempre soñaba con árboles», me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. «La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros», me dijo. Tenía una reputación muy bien ganada de interprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en esos dos sueños de su hijo ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte.