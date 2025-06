La mitad del profesorado se enfrenta cada semana a problemas de salud mental del alumnado

La mitad de los profesores y profesoras (47%) se encuentran semanalmente con problemas de salud mental del alumnado. La ansiedad y la depresión son los asuntos más frecuentes mientras que las autolesiones y la ideación suicida ocupan los últimos lugares de la lista. Más allá de este tipo de trastornos serios, los docentes consideran que los estudiantes sufren problemas generalizados. El primero, la falta de concentración y el cansancio, seguido del acoso escolar, la soledad y la necesidad de encajar en un grupo y la angustia por los exámenes. Tres de cada cuatro profesionales de la enseñanza aseguran que el uso excesivo de redes sociales es la principal fuente del malestar emocional entre el alumnado. Otros de los problemas vienen derivados del uso de dispositivos digitales y el hecho de tener familias disfuncionales.

Estas son algunas de las conclusiones de un estudio elaborado por Metroscopia para la compañía sanitaria Viatris y presentado esta mañana en Madrid. A través de 500 entrevistas 'online' a profesores, orientadores y directores escolares, la encuesta deja claro que la comunidad académica tiene serios problemas para enfrentarse a la inestabilidad emocional de niños y niñas. El 76% lo considera difícil o muy difícil, y lo más preocupante es que un porcentaje superior (86%) ve difícil o muy difícil ayudarles debido, básicamente, a la falta de información y la ausencia de comunicación entre docentes y alumnos.

El profesorado no tiene herramientas suficientes ni para detectar ni para solucionar, algo a lo que no contribuye que la mitad de los centros no dispongan de protocolos de salud mental. Los encuestados aseguran que solucionar el problema pasa por aumentar la colaboración entre las madres y los padres y el profesorado, así como fomentar en las aulas la educación en el respeto a los demás para, entre otras cosas, evitar el bullying.

“Como docentes, convivimos a diario con el impacto emocional que viven nuestros alumnos, pero muchas veces no sabemos cómo acompañarlos de forma adecuada”, ha explicado Diana Al Azem, profesora y divulgadora especializada en adolescencia y autora de '¡Quiero entenderte!'.

Al Azem es una de las profesionales que ha colaborado en la guía de salud mental para docentes que ha elaborado Viatris. "Contar con ayuda es fundamental, no solo nos da herramientas prácticas y accesibles, sino que también nos hace sentir respaldados. Esta iniciativa reconoce una realidad que llevamos tiempo señalando: la salud mental también se educa, y necesitamos formación y recursos para hacerlo bien, sin asumir un rol que no nos corresponde, pero sin mirar hacia otro lado", ha concluido.