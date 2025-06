La ONCE premia la sensibilidad contra la soledad no deseada

El alumnado de 4º y 5º de Primaria del Colegio Los Ángeles, en Las Palmas de Gran Canaria, y el grupo de 3º ESO del IES Valsequillo han sido los ganadores en la fase autonómica de Canarias del 41º Concurso Escolar de la ONCE, que en esta edición ha invitado a los estudiantes a sensibilizar, reflexionar y trabajar sobre los efectos negativos de la soledad no deseada, una realidad que afecta con especial intensidad a las personas con discapacidad.

En total, han participado 476 escolares de 11 centros educativos de Canarias, bajo la coordinación de 14 profesionales de la educación, que han formado parte de una Liga contra la Soledad no Deseada, en la que los docentes se han asumido el papel de entrenadores emocionales, guiando al alumnado en el desarrollo de habilidades sociales que fomenten la empatía, la inclusión y el trabajo en equipo.

La modalidad de participación ha sido por aulas completas, lo que ha permitido trabajar de forma colectiva en torno al reto propuesto, generando espacios de reflexión y acción dentro del propio entorno escolar. Tras un proceso de entrenamiento emocional en el aula, apoyado con recursos didácticos tanto físicos como digitales, el alumnado diseñó su propio escudo contra la soledad, reflejando en él los valores que identifican a su equipo en esta liga simbólica.

Además del escudo, cada grupo diseñó una actividad accesible e inclusiva que incluyera a toda la clase, con independencia de las capacidades individuales de cada alumno. Con esta práctica se busca concienciar y también impulsar acciones concretas y replicables en el día a día del entorno educativo.

Las categorías de participación se han distribuido en función de la etapa educativa: Categoría A (3º y 4º de Primaria), Categoría B (5º y 6º de Primaria), Categoría C (1º a 4º de ESO y FP Básica) y Categoría E (Educación Especial). Todas ellas han trabajado bajo las mismas condiciones, con acceso al mismo material y desarrollando proyectos con los mismos objetivos inclusivos y pedagógicos.

El concurso se ha apoyado en una base informativa y formativa sólida, que ha incluido sesiones dirigidas por un equipo multidisciplinar de psicólogos especializados en infancia y juventud del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid. También ha tomado como referencia el informe sobre juventud y soledad no deseada elaborado por Fundación ONCE, que analiza las causas, consecuencias y propuestas de intervención ante este fenómeno creciente.

De este modo, se ha puesto a disposición de los docentes un amplio material didáctico elaborado por profesionales especialistas, adaptado a cada ciclo escolar, en el que se proporcionan las bases sobre el entrenamiento emocional, dividido en tres fases: prevenir, detectar e intervenir, con el objetivo de convertir al alumnado en artífices contra la soledad no deseada.

Además de contar con el material didáctico físico y digital que ha permitido reflexionar a los alumnos sobre cómo puede afectar la soledad a las personas con discapacidad y a sus propios compañeros, también han contado con el Videojuego Educativo ONCITY. Este año, su protagonista, Igu, se ha convertido en el entrenador emocional que ha guiado al alumnado a formar su equipo contra la soledad.

El jurado ha valorado de forma especial la creatividad del escudo; la originalidad y adaptabilidad de la actividad para que cualquier persona (con o sin discapacidad) pueda participar en ella, y que los trabajos presentados sean accesibles para todas las personas. Y ha estado compuesto por José Antonio López, delegado de la ONCE en Canarias; Miguel Ángel Déniz, director de la ONCE en Tenerife; Natalia Afonso, jefa del Dpto. de Servicios Sociales para Personas Afiliadas en la ONCE de Tenerife; Elia Santos, coordinadora Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación del Gobierno de Canarias y Gustavo de Dios Domínguez, jefe de Informativos y Programas de Onda Cero Canarias.