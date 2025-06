Conrado Rodríguez Maffiotte-Martín, director del MUNA: "No me parece adecuado tener escondida una momia guanche en un almacén"

Transmite conocimiento en cada una de sus frases, pasión por un oficio al que llegó no de casualidad pero sí tras modificar levemente la trayectoria marcada en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna. Y es que Conrado Rodríguez-Maffiotte Martín (Santa Cruz de Tenerife, 1957) iba para cirujano y acabó entre cráneos hasta convertirse en una de las voces más autorizadas en el campo de la antropología. Así comienza una larga entrevista con el director del Museo de la Naturaleza y el Hombre (MUNA).

¿Qué hace un cirujano al frente de un museo?

Esa aventura es un poco larga de contar... Mi padre era profesor de Historia de la Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna. Cuando acabé la carrera en el 82 él me dirigió la tesis doctoral y la hicimos sobre las variaciones discontinuas o esqueléticas en el cráneo. Él se llevaba muy bien con Luis Diego Cuscoy [uno de los investigadores locales más importantes en el campo de la arqueología canaria] y aprovechamos la colección de piezas aborígenes del Museo Arqueológico para trabajar el tema. La también estrecha relación que él mantenía con Rafael González Antón, que fue quien sustituyó a don Luis cuando se jubiló, hizo que la colaboración se ampliara hasta que un día don Rafael me preguntó ¿A ti no te interesaría participar como antropólogo físico o paleontólogo en el museo? ¡Coño, aquello me llamó la atención! Por ahí empezó todo. En el 87 ya estaba dentro, en el 89 saqué la plaza de conservador y en 1993 se creó el Instituto Canario de Bioantropología, que es cuando me hago cargo de la dirección. Le he dado una reseña abreviada de un periodo que dura más de cuatro décadas.

¿Se arrepiente de haber dejado el bisturí de lado?

No [abre una pequeña pausa]. Mi trabajo en el centro siempre ha estado muy relacionado con la patología y los aspectos forenses de la antropología física. Este año estamos coordinando el curso número 21 de Antropología Forense y Patrimonio para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado… Éste es un campo infinito en el que todos los días descubres cosas.

"Aquí tienes la ventaja de que por mucho daño que le hagas a una momia, ella no se va a quejar. Está muerta. Eso sí, la falta de cuidado puede llevarse por delante a un espécimen único"

¿Las momias hablan?

Las momias y los huesos... Guerrazi decía que hasta las cenizas hablan si sabemos interrogarlas. No podemos olvidar que la antropología y la patología aplicada sobre poblaciones del pasado manejan la misma base que la que utilizamos hoy para analizar a una sociedad del siglo XXI. Esto tiene unas connotaciones específicas porque el paciente nunca te va a hablar y, por lo tanto, es el investigador el que debe saber interpretar esos silencios.

¿Y enferman?

¿Una vez que son momias? [sonríe]. Tienen que estar en unas condiciones ambientales especiales y se deben adaptar a ellas, es decir, el protocolo de conservación de una momia guanche no es igual al que se usa con una egipcia, chilena o peruana. En el MUNA, por citar un ejemplo cercano, replicamos el ambiente ideal para proteger esos restos. Además, hay que realizar una labor preventiva para anticiparse a los ataques de bacterias, sobre todo de hongos, y mantener una temperatura constante en el lugar en el que se exhiben: las que se ven en Groenlandia tienen que estar a -8ºC mientras que las de Egipto tendrán que aclimatarse a los 40ºC que se alcanzan en el exterior. Las fluctuaciones son malas y la humedad relativa debe ser baja (30, 40 o 50%)… Sí, una momia puede enfermar si no le proporcionas los cuidados adecuados. La presencia de insectos también puede llegar a convertirse en un problema grave.

El otro día escuché que el olor de una momia puede condicionar muchas variantes en una investigación.

Lo vi… En la CCN, ¿no?

Bueno, en realidad fue en un teletipo de agencias.

Es cierto que las momias tienen un olor característico, pero no te puedes fiar demasiado de él para asegurar que es de Egipto, de Canarias o de Chile. Es mejor realizar analíticas de polen, que marcan cómo era el lugar en el que se produjeron esos enterramientos, o de una dieta para saber lo que se comía en cada región. El olor es algo que puede ser orientativo, pero no definitivo. Recuerdo cuando hicimos aquí la exposición de Athanatos, hace unos siete años, que vinieron momias de todo el mundo y sus olores eran distintos: los más intensos, sin duda, los ejemplos que llegaron de Egipto porque eran momias antropogénicas, hechas por el hombre y no naturales. Ahí se emplean unas sustancias que pueden generar múltiples fragancias. Yo no me fiaría mucho a la hora de catalogar una momificación aleutiana o egipcia por el olor que desprenden.

"No olvidemos que la Inteligencia Artificial es algo que maneja el ser humano. Él es el que mete todos los datos que existen o pueden llegar a existir en un banco de datos para alimentar al monstruo"

¿Cree que la Inteligencia Artificial sabrá tratar de una manera correcta ese legado histórico?

La IA es útil para todo, pero hay que saberla utilizar. No olvidemos que la Inteligencia Artificial es algo que maneja el ser humano. Él es el que mete todos los datos que existen o pueden llegar a existir en un banco de datos para alimentar al monstruo [ríe]. A partir de ahí vas a tener una reconstrucción magnífica de un hecho, pero si nadie le aporta la información de poco servirán los avances tecnológicos…

¿Cómo se imagina un museo dentro de 20 años?

Un museo tiene que cumplir unos requisitos mínimos, si no será una galería u otra cosa… El primero tiene que ver con la catalogación. En un espacio museístico todo tiene que estar perfectamente ordenado, inventariado y en el sitio exacto para ser usado cuando se necesite. La investigación también es un elemento básico porque es lo que te da pie para hacer exposiciones o sustituir una pieza por otra. La educación, por supuesto, es otro de los factores imprescindibles cuando hablamos de un museo. Si un centro de este tipo deja de ser un complemento a los complejos educativos y a la universidad ya deja de ser un museo. Será otra cosa, un parque de atracciones o lo que su dirección decida que sea. La conservación, por último, es otro parámetro que debe formar parte del esquema de un recinto diseñado con estos fines. La tecnología está muy bien, pero tiene el riesgo de que se va a quedar obsoleta muy pronto. Lo que tú crees que hoy es la bomba dentro de dos años no sirve para nada o, mucho peor, ha cascado. Los avances tecnológicos que entren en un museo deben un valor puntual para ayudar a conocer mejor un cuadro, una escultura o una momia, no algo ser algo descomunal que convierta este espacio en un parque de atracciones. De hecho, en la museología actual los grandes expertos mundiales recomiendan no tecnologizar en exceso un museo.

"Si un museo deja de ser un complemento a los centros educativos y a la universidad deja de ser un museo... Será otra cosa, un parque de atracciones o lo que la dirección decida que sea"

¿Un museo está obligado a provocar y a enseñar al visitante?

Sí, rotundamente sí. Cuando tú vas a un museo tienes que salir con más dudas que con las que entraste. Eso sí, allí tienes que tener al alcance de tus manos las herramientas para alcanzar el grado de conocimiento que te falta, un plus que cada visitante puede complementar como mejor sepa cuando vuelva a casa. La web no sólo se debe limitar a dar una información básica, sino que tiene que ofertar unos talleres y artículos rigurosos que te permitan aclarar esas dudas. Una de las veces que estuve en el Imperial War Museum de Londres, que por cierto como le dimos a Nelson tienen la derrota del 25 de julio escondidita al lado de una pequeña columnita, acabé en la tienda comprando un montón de libros para tratar de resolver muchas de las curiosidades que tuve durante la visita.

Pero eso es un corta y pega, ¿no?

Es un corta y pega, claro que es un corta y pega…Yo no voy a decir nombres, pero la IA se está usando a diario en colegios y en trabajos en los que es necesario tener un caudal alto de información. También le digo que si sabiendo que existe una herramienta tan potente tan cerca, sería ridículo no usarla. ¿Cuál es el problema que yo le veo a la Inteligencia Artificial? Que no puede sustituir a la inteligencia humana aunque hayamos sido nosotros la que la hemos creado. A mí el uso de tanto móvil, tablets y artilugios electrónicos por los menores me da cierto repelús porque entiendo que han perdido la capacidad de leer en papel, algo que para mí es fundamental. Yo soy uno de esos tipos extraños a los que aún le gusta escribir con una pluma estilográfica. Todo eso se ha perdido. Por perder ya hemos perdido hasta la capacidad para hablar con la persona con la que compartimos un café en la misma mesa. El otro día, sin ir más lejos, había dos jóvenes intercambiándose mensajes a través de un móvil cuando la distancia que los separaba no era superior a un metro. ¡Alucinante!

¿Cómo es la convivencia del día a día entre unas momificaciones?

Ahí hay muchos mitos, más de la cuenta a mi juicio… No es muy diferente a cómo se puede desarrollar una investigación en un laboratorio farmacéutico. Aquí tienes la ventaja de que por mucho daño que le hagas a una momia, ella no se va a quejar [sonríe]. Está muerta. Eso no quita para que le puedas hacer mucho daño si no sabes tomar muestras: la falta de cuidado puede llevarse por delante a un espécimen único. Entiendo que para una persona a la que no le interesa el tema todo esto le puede resultar algo truculento, pero es más divertido de lo que parece.

¿Le ha dado tiempo a imaginarse cómo será su vida lejos de este museo?

No me queda otra que imaginármela porque por ley me va a tocar… Por edad yo me tenía que haber jubilado hace más de un año y medio, pero afortunadamente te dejan seguir hasta los 70 años. Esto tiene la ventaja de que cuando me harte me voy… Mi intención, si dios quiere, es seguir haciendo cosas e investigando después de marcharme. No será a este ritmo, pero sé que no quiero parar. El deporte va a ser algo fundamental en mi vida porque a estas edades tienes que hacer alguna actividad física aunque sea caminar, no caminar como esos señores mayores que andan. Le digo caminar bien… Clint Eastwood tiene una frase que me viene al pelo y que dice algo así como que lo que tienes que hacer cuando llegas a una edad es no dejar entrar al viejo. Yo no voy a dejar que entre el viejo porque aún me siento útil y joven.

¿Se irá a casa sin que el Museo Arqueológico Nacional (MAN) devuelva la momia guanche al lugar donde debe estar?

Esa guerra no es nueva y no sólo afecta a Madrid. Desde el año 90 venimos trabajando en la línea de recuperar todo lo que esté fuera y deba estar en nuestro museo. Ésa es una tarea muy compleja que no siempre tienes a la ley de tu lado, como ocurrió con las momias de Necochea, donde la justicia argentina nos dio la razón: los restos humanos deben ser devueltos a las comunidades de origen. La Universidad Complutense de Madrid, a través de un convenio, también nos restituyó las que estaban bajo su custodia. Yo entiendo que el Museo Arqueológico Nacional (MAN) deber tener material arqueológico, aunque a mí no me guste llamar material arqueológico a unos restos humanos, de todas las regiones de España. Las momias son un asunto delicado porque son personas, los huesos también lo son pero el espectador no deja de estar mirando a un hueso y no a una momia que fue una persona que caminó, comió, murió… Aquí no hay nada científico. Por mucho que ellos puedan decir sobre los temas de conservación y asuntos ambientales, hoy en día un museo como el Arqueológico Nacional o el MUNA disponen de los medios técnicos y humanos necesarios para conservar una pieza de esa naturaleza, que por cierto es una de las mejores que se conservan en el mundo. Lo que no me parece demasiado acertado es que ellos la tengan guardada en un almacén amparándose en una recomendación que apunta que no se pueden exhibir en público. A mí no me lo han dicho a la cara directamente pero, creo, que la dirección del MAN tiene miedo de que cediendo la momia guanche a su lugar de origen se produzca un efecto llamada y sean otras las comunidades las que empiecen a pedir que le devuelvan la Dama de Baza y la Dama de Elche. ¿Si veré la momia guanche algún día en el MUNA? Yo espero que sí, pero desde luego vamos a tener que andar con pies de plomo porque aquí si metes la pata ya pierdes tu oportunidad para siempre. Ahora estamos en un compás de espera a ver qué pasa con la circular que han trasladado a los museos que dependen del Ministerio de Cultura de no exponer restos humanos. El MAN se ampara en que la momia egipcia que exhiben en una de sus salas está vendada, pero insisto que no me siento reconfortado por el hecho de que la momia canaria se encuentre en un sótano. No sé si en el caso de que ésta hubiera estado cubierta por pieles de animales como las que tenemos aquí la habrían mantenido en sala, pero lo cierto es que la tienen escondida. ¿Para qué la quieren en un depósito? Yo no estoy en la cabeza de los que tienen que tomar esa decisión, sobre todo, porque vivimos una escena política convulsa en la que creo que el hecho de tener que decidir si devolvemos una momia a su lugar de origen les importa poco o nada.

"Entiendo que para una persona a la que no interesa el tema todo esto le puede resultar algo truculento, pero es más divertido de lo que parece"

Ese contacto extremo con la muerte le hace ver la vida desde otra perspectiva?

Te hace ver la vida de una forma distinta porque sabes de primera mano que al final todos vamos a llegar ahí... Pero lo que más aprendes a valorar es lo infinitesimal que somos en el universo. La esperanza de vida es sólo un factor estadístico que no significa nada cuando la muerte toca a tu puerta... La de un guanche, por cierto, estaba de los 31 a los 36 años, mientras que un español de hoy [este país es uno de los más longevos] está situada en los ochenta y pico, concretamente, 88 en el caso de las mujeres y 85 - 86 para los varones. Ese dato si lo comparas con los casi 14.000 millones de años que tiene el universo, qué valor tenemos los humanos: somos muy pasajeros pero el tiempo que estamos aquí, corto o largo, lo tenemos que aprovechar al máximo.Como decía Mercedes Sosa que la reseca muerte no te encuentre sin haber hecho lo suficiente.

¿Ustedes son una especie de CSI de la historia?

De eso no le quepa la menor duda [ja,ja,ja]… Toda la metodología que usa la policía o un forense para el estudio de unos restos humanos es la que utilizamos nosotros. Ellos tiran de ella en un contexto judicial y, en cambio, nosotros nos aprovechamos de esos recursos en un escenario patrimonial. Hay veces donde esos dos contextos [judicial y patrimonial] como, por ejemplo, en una catástrofe aérea como la que se dio en Los Rodeos en 1977. Cuando los restos están absolutamente quedamos o destrozados por completo la presencia de un antropólogo es fundamental. En los atentados de los trenes del 11M la labor que realizaron estos expertos fue fundamental: dar forma a un equipo donde hay antropólogos, genetistas, médicos-forenses psicólogos, radiólogos… no es nada sencillo.

De hecho, un colega suyo fue clave para averiguar algunas claves del ‘caso Bretón’.

Sí, Paco Etxeberría. Él es médico forense, pero tiene una gran devoción por la antropología forense. De hecho, está muy implicado en las desapariciones de la Guerra Civil y los asuntos de la Memoria Histórica. Miguel Botella en Granada, José Antonio Sánchez, que ya se jubiló, estaba en Madrid y otros expertos han tenido un rol muy relevante en casos policiales de antropología forense que se han registrado en España.