Conrado Rodríguez-Maffiotte Martín , director del MUNA: “Estamos a medio paso de un gran contagio por gripe aviar”

Conrado Rodríguez-Maffiotte Martín es doctor en Medicina por la Universidad de La Laguna y director del Instituto Canario de Bioantropología desde 1993. Su día a día en la red de Museos del Cabildo de Tenerife la comparte con otras actividades atemporales que tienen que ver con la presidencia de Comité Mundial de Estudios sobre Momias y su presencia como miembro de número de la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife.

Vamos, que está más que acostumbrado a la elaboración de artículos de perfil científico [es componente de más de una decena de sociedades científicas nacionales e internacionales] y conferencias en las que trata la exposición de los seres humanos a los ciclos pandémicos.

“Yo no sé cuándo va a suceder, pero estamos a medio paso de un gran contagio por gripe aviar”, señala el experto en áreas de la antropología forense, bioantropología y paleontología. Según él, ya estamos tardando en reaccionar ante “el peligro que viene”. Y es que “los casos de gripe aviar se siguen multiplicando en España, Francia y Estados Unidos ya no le digo… Allí la situación está totalmente desbordada”, aporta justo antes de explicar que los grandes grupo de aves migratorias entran en contacto con aves de granja [gallinas, palomas, patos, pavos…] y expanden un virus que en cuestión de poco tiempo puede mutar a reses [toros y vacas] y a cerdos. De ahí, a que salte a los seres humanos no es ni un paso”, aclara el investigador canario sobre la llegada de nuevos ciclos pandémicos de tipo respiratorios.

"Los laboratorios tienen los medios para dar respuesta a un proceso pandémico casi de inmediato gracias a las vacunas"

“Una gripe aviar es algo muy jodido de controlar porque una vez se hace fuerte en la cadena de transmisión busca salidas por cualquier lado… Acuérdese de los estragos que causó la gripe española, donde hubo mutaciones de todos los genes y murieron entre 60.000.000 y 120.000.000 de personas algo más de tres meses. Hoy en día eso es impensable porque los laboratorios tienen los medios para dar respuesta a un proceso pandémico casi de inmediato gracias a las vacunas, pero el peligro que existe en torno a la gripe aviar es más que real”.

Comisario o asesor de más de una docena de proyectos expositivos mundiales, Rodríguez-Maffiotte cree que uno de los mayores riesgos a los que nos vamos a enfrentar los seres humanos en las próximas décadas está conectado con la incidencia de la rápida transmisión de virus respiratorios. “Hemos invadido espacios que eran de los animales para seguir ocupando el planeta y eso tiene un precio muy alto”, inciden antes de aportar una última reflexión. “Hace sólo cien años éramos dos mil millones de habitantes y ahora superamos los nueve mil”, concluye.