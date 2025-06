Los alumnos de un instituto de Tenerife unen fuerzas para recuperar el Bachillerato de Ciencias: "No nos dan la oportunidad"

Por falta de matriculados, el instituto tinerfeño María Belén Morales Gómez -mejor conocido como IES Ofra- perdió el Bachillerato de Ciencias en el curso pasado. Sin embargo, el alumnado que concluye este año 4º ESO no está dispuesto a renunciar a su vocación científica y ha comenzado una batalla para recuperar esta modalidad. Como representantes de su clase, Evelin Martín y Aisha Diallo han expresado su malestar ante la decisión de la Consejería de Educación, que les obligará a escoger otra rama o a cambiarse a otro instituto de la zona. “No entiendo porque no nos dan la oportunidad”, destacó una de las chicas.

Los jóvenes denuncian que no podrán terminar esta etapa junto a los compañeros que conocen, en muchos casos, desde Infantil. Los padres, por su parte, exigen que sus hijos cuenten con los mismos derechos que tuvieron ellos de jóvenes, para que puedan formarse cerca de sus hogares. “De este centro han salido muchos grandes profesionales, ¿por qué no pueden ser ellos los próximos médicos o científicos?”, planteó la representante de las familias, María Candelaria González. Esta madre, que también estuvo presente en la lectura del manifiesto, resaltó que privar al centro de una formación tan importante como las ciencias puede tener un impacto negativo para la zona. “Ofra no es un barrio marginal, pero estas decisiones sí nos marginan, sin ciencia estamos perdidos”, advirtió.

Aún no está todo perdido para estos alumnos porque la decisión de Educación no es firme. Según señalan desde la Consejería, hay que esperar a que se confirmen los datos de promoción y, si no se llegara a la ratio mínima, los estudiantes deberían trasladarse al centro vecino, el Tomás Idiarte, que se encuentra a una distancia inferior al kilómetro, a unos 11 minutos caminando. En este sentido, el malestar de los chicos no es tanto por la distancia que tendrán que recorrer hasta el nuevo centro, sino porque tendrán que desvincularse de su instituto actual.

Educación añade que para la concesión de grupos, materias optativas e itinerarios hay un número de matriculados establecido por norma. En el caso concreto del IES Ofra, ocho alumnos, de los 17 que componen la clase de cuarto, quieren formarse en Ciencias. La tendencia en tercero es similar, pues varios estudiantes han manifestado su interés por esta modalidad.

Prematriculados en otros centros

Por el momento y para mostrar su compromiso con la reivindicación, se han prematriculado en esta modalidad, pero en otros centros. “Así Educación podrá comprobar que vamos en serio”, subraya una de las jóvenes. El año pasado, en cambio, solo querían cursarlo dos personas, por lo que no hubo forma de mantener la rama científica y el instituto se convirtió en el segundo de toda Canarias que no oferta esta enseñanza.

Hace varios años, este IES fue uno de los primeros en ofrecer la modalidad de Arte, una condición que, por aquel entonces, les servía como distintivo. Sin embargo, en estos momentos hay bastantes centros con esta opción, por lo que necesitan también contar con alternativas como la ciencia.

Según sostiene la directora del centro, Ana Hormiga, este curso ha sido diferente e, incluso, ha llamado gente que estaría dispuesta a venirse al centro si se les concede el Bachillerato científico. “Yo me jubilo este curso y no me gustaría irme con la pena de que no lo han conseguido, porque tenemos las aulas, los profesores y una promoción muy buena que ha luchado por quedarse en su instituto de siempre”, lamenta.

Recogida de firmas, escritos y protestas

Tanto representantes del centro como familiares aseguran que han hecho “todo lo posible” y que seguirán luchando hasta que la resolución sea definitiva. “Hemos recogido más de 140 firmas, le hemos escrito a Educación y estamos pensando en reunirnos para protestar por fuera de la Consejería”, afirma María Candelaria González.

La directora considera que el baremo en el que se están basando para denegarles el curso “no tiene lógica”, pues en otras ocasiones se lo han aceptado con solo cinco alumnos. “Son una buena promoción, con notazas y un gran futuro por delante y, además, estos meses han adoptado una actitud luchadora que me enorgullece”, argumenta. Por ellos y para despedirse de la enseñanza con buen sabor de boca, su principal deseo es poder celebrar que “lo hemos trabajado y lo hemos conseguido”.