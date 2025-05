La jueza de Palma que investiga a Kühn: “Resulta enormemente llamativo que Kühn cobre una comisión de 400.000 euros por intermediar en la venta de su propio inmueble”

La magistrada de Palma que investiga al magnate inmobiliario Matthias Kühn, marido de Norma Duval, por supuesto alzamiento de bienes, insolvencia punible y estafa procesal desgrana la operativa que presuntamente seguía el empresario con sociedades interpuestas para ocultar su patrimonio y burlar la deuda con Hacienda.

La jueza ha ampliado la investigación a la mercantil Achim Andratx Las Brisas SL, como habían pedido la Fiscalía Anticorrupción de Baleares y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), ya que esta empresa arrastra más de tres millones de euros de deuda con el fisco, y por ello ha incrementado en otros 4,7 millones de euros la fianza de responsabilidad civil para el conocido promotor alemán, con lo que la caución total asciende ya a 33 millones de euros.

Según se desprende de un reciente auto del juzgado de instrucción número 11 de Palma, esta sociedad se encuentra incluida dentro del grupo o entramado de empresas creado por el principal investigado, Matthias Kühn, para vaciar su patrimonio en perjuicio de la Hacienda Pública.

La magistrada instructora analiza de forma detallada la sociedad Achim Andratx Las Brisas SL, que era propietaria de un único inmueble conocido como Las Brisas, situado en Andratx, sobre el que recaían unas cargas hipotecarias a favor de sa Nostra por importe de unos 16 millones de euros. Estos créditos hipotecarios fueron cedidos por seis millones de euros a la entidad Balearic Finca Property, controlada por el grupo BFP, propiedad de un amigo de Kühn, en una “operación orquestada y controlada” por este en 2019. Un año más tarde, a finales de 2020, el grupo BFP vendió el crédito hipotecario a la entidad PH Mallorca Orada Villas SL por cuatro millones. Luego, se inició una negociación a tres bandas que acabó en febrero de 2022 con la venta del chalé por parte de Achim a PHM Las Brisas, “sociedad constituida ad hoc para dicha adquisición”, a cambio de la cancelación de los préstamos hipotecarios.

La jueza señala que, pese a lo que refleja la escritura de compraventa, indiciariamente el contrato realmente realizado es una dación del inmueble en pago de las deudas hipotecarias que gravan el mismo.

“Resulta también enormemente llamativo que Kühn cobre una comisión de 400.000 euros por la supuesta intermediación en la venta de su propio inmueble, comisión que es cobrada en la cantidad de 200.000 euros por Kühn, a través de la empresa Compañía Eira 2019 SL, y la cantidad de 200.000 euros por parte del bufete al que pertenece el investigado Jorge Sainz de Baranda”, abogado mercantilista y mano derecha del esposo de Norma Duval, según la magistrada.

Acuerdos confidenciales

“Los acuerdos citados tenían la condición de confidenciales entre las partes, lo que es claramente indiciario de un ánimo de detracción patrimonial en perjuicio de determinados acreedores, en este caso, la Hacienda Pública española”, subraya la jueza.

El auto hace referencia a los informes de la Agencia Tributaria, que confirman “los sólidos indicios de que todas las empresas del grupo han funcionado siempre como caja única y que las sucesivas transmisiones patrimoniales de sus activos lo son siempre a terceros solo en apariencia, renegociando o cancelando las cargas hipotecarias que pesan sobre los mismos hasta llegar a poner los inmuebles a salvo de ejecuciones y generando sucesivamente deudas con Hacienda que, orquestada y deliberadamente, el investigado sabe que no puede pagar, al dejar a las sociedades sin activos, y que no tiene intención alguna de pagar”.

Esto es lo que sucedió con Achim Andratx Las Brisas SL y su único activo. Según la jueza, de lo actuado resulta que vendieron el activo a la empresa acreedora por un “precio aparentemente irrisorio” con ánimo de saldar la carga hipotecaria e intentar recuperar el inmueble a través de otra empresa interpuesta, conociendo en el momento mismo de la operación que esta compraventa devengaba unos impuestos a favor de la AEAT en concepto de IVA y de Impuesto de Sociedades que “deliberada y dolosamente” no tienen intención alguna de pagar.

La magistrada destaca que, aun cuando la deuda se devenga formalmente en fecha posterior, responde a un “plan orquestado con anterioridad”, al menos desde los años 2016 y 2019, concurriendo desde ese momento dolo en cuanto a ocultar los bienes en perjuicio de Hacienda.

“Al realizar la operación, el investigado sabe que la misma devenga impuestos que la empresa no podrá pagar al quedarse sin bienes y, a diferencia de lo que es muy habitual en operaciones de compraventa sujetas a IVA, no se hace ninguna provisión de parte del precio de la compra para el pago del impuesto derivado de la misma, sino que, al contrario, se redacta de forma opaca para cancelar la hipoteca y lo único que se asegura el investigado es una comisión personal para él y para su abogado. Tales actos son claramente indiciarios de preordenación para tal fin, es decir, de preordenación de vaciamiento patrimonial para no pagar las deudas existentes o previsiblemente devengadas en ese momento”, resalta la jueza, que ha embargado las cuentas y los bienes del magnate y su círculo más estrecho.