La psicóloga Marly Kuenerz: "Solo vemos problemas si centramos la atención en ellos y no en las soluciones"

La psicóloga clínica Marly Kuenerz anima a "entrenar la atención" porque "es una de las claves que permiten llegar a tomar consciencia de la información almacenada en nuestro inconsciente, de donde brotan las reacciones emocionales, muchas veces automáticas y/o descontroladas". De su poder y del detalle hablará en la charla-taller que impartirá este viernes a las 18 horas en Espai Buit.

La autora de El juego de la atención, reeditado este año, y del pódcast Ante el inconsciente afirma que este "nunca podrá ser controlado, ya que es poderoso, pero lo bueno es que es reactivo, no analítico, como el consciente. Esto significa que somos capaces de transformar el significado de la información que recibimos a nuestro favor, debido a que lo más importante en la vida no es lo que te ocurre, sino el significado que le das", según sus palabras.

Para entrenar la atención, que "en cierta manera es dominar tu mente, llevarla donde tú quieres, no donde te conduce ella", Marly Kuenerz reconoce que se necesita mucha práctica. "Uno tiene que aparcar los automatismos de la mente y esforzarse para no caer en sus manos. Y es muy importante saber hacia dónde la diriges, ya que solo vemos problemas cuando centramos la atención en ellos y no en las soluciones, por ejemplo. En cambio, si pones la atención en las soluciones, vendrán con mucha más facilidad", asegura. Compara la atención con regar una planta, "allí donde la diriges, le das fuerza y energía", tal como añade.

Recursos ante los problemas

Para quienes ven el vaso medio vacío, les alienta a cambiar el chip porque "la vida trae los problemas y también los recursos con los que resolverlos. Normalmente están ahí pero si tienes la atención en lo primero, no logras ver las maneras de salir de ello. Por eso es básico que sea uno mismo quien consiga dirigir su atención. La consciencia es aquello donde la pones y lo que no ves, no existe para ti".

Durante la charla incidirá además en que "conocer el papel preponderante del inconsciente en nuestra vida emocional es una clave fundamental para nuestro bienestar", debido a que "muchas veces un pequeño detalle desencadena toda una secuencia de reacciones emocionales, no siempre deseadas. Cuando se consigue ordenar esta información inconsciente, estas reacciones emocionales, que son nuestro motor vital, pasan a ser adecuadas y eficientes".

La especialista explica que el inconsciente "es muy detallista, no es genérico, sus actuaciones dependen de un hecho particular, que puede provocar una reacción excesiva, incluso aparentemente incomprensible, pero si entiendes el contenido que hay inconsciente, también comprendes la reacción".

Reconoce que "muchas veces ni uno mismo se entiende, de ahí que sea tan interesante y enriquecedor conocerte de verdad porque así es más fácil vivir feliz. El primer paso es escucharse y mirar hacia dentro sin dejar de mirar hacia el exterior, que es donde está la supervivencia material, la comida. Pero como la mayoría solo mira hacia afuera, se olvida del interior, o sea, de tomar conciencia de uno mismo, que se consigue entrenando la atención", tal como reitera.

Aprendizaje práctico

Después de la charla tendrá lugar un espacio de aprendizaje práctico con los arquetipos que representan las dos fases más importantes que preceden a la vida adulta, que son el niño interior, en cuya etapa el inconsciente recoge los datos básicos de "la gran escuela de la vida, la familia, que luego regirán la vida emocional inconsciente de la persona"; y el adolescente, que representa la gran etapa del abandono del nido familiar y la entrada en el mundo adulto.

La psicóloga indica que "el inconsciente guarda todo aquello que le impacta, tanto lo doloroso como aquello amable, y estas son las referencias que se quedan y dirigen nuestra vida emocional si no la guiamos con el poder de la atención".

Otros temas relacionados que tratará son el lenguaje simbólico, que "es como se manifiesta el inconsciente para ayudarte en la vida"; e integrar una visión transpersonal en el día a día, es decir, "ser conscientes de que estamos en una realidad más amplia que la nuestra, por lo que hay que relativizar las cosas".