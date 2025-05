La Guardia Civil alerta de la estafa de las páginas de segunda mano: una víctima perdió 850 euros

Vinted, Wallapop, Milanuncios.com, segundameno.es... son algunas de las plataformas de compraventa entre particulares que se han convertido en una manera muy útil para deshacerse de productos usados o conseguir buenas ofertas. Sin embargo, entre tanta compraventa también se producen fraudes y estafas, y la Guardia Civil ha informado de una que se está haciendo pasar por el cuerpo.

A pesar de su popularidad y del número de usuarios, las webs de segunda mano son un terreno fértil para estafadores. Los agentes han alertado recientemente sobre una nueva modalidad de engaño que puede acabar con la pérdida de artículos de alto valor y sin recibir ningún pago a cambio.

Según datos del Ministerio del Interior, los delitos de estafa digital crecieron un 72 % en España entre 2019 y 2023, con especial incidencia en las transacciones fuera de canales seguros. Solo en el último año, se registraron más de 370.000 denuncias por fraudes informáticos, muchos de ellos relacionados con plataformas de compraventa entre usuarios.

La nueva estafa se frenó a tiempo gracias a la Guardia Civil

En el ciberdelito publicado por la Guardia Civil, una vendedora puso a la venta un teléfono móvil valorado en 850 euros a través de una plataforma muy conocida. La persona interesada en el producto le pidió que completaran la operación fuera del sistema de compraventa, argumentando razones de rapidez o comodidad. Pocos minutos después, la vendedora recibió un correo electrónico aparentemente oficial, en el que se le aseguraba que la transacción estaba siendo supervisada por la propia Guardia Civil.

La cuenta que figuraba en el remitente del mensaje era personal, no institucional, lleno de faltas de ortografía, otro signo claro de alerta. La vendedora, confiando en la legitimidad del correo, envió el terminal sin recibir nunca el dinero prometido.

La Guardia Civil recuerda que nunca interviene en este tipo de transacciones, y aconseja a los usuarios no abandonar y usar el chat de las plataformas para cerrar operaciones. Además, desconfía de los correos no oficiales, revisa siempre la dirección del remitente, y no entregues el producto hasta que hayas recibido el pago correctamente. Estas precauciones pueden evitar que lo que parece una venta sencilla se convierta en una pérdida irreversible.