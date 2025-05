La psicóloga y sexóloga Ana Lombardía destapa la menopausia: "Es una etapa que deja a la vista matrimonios muy distanciados"

El género femenino vive más de un tercio de la vida sin menstruar. Aunque cada vez se habla más de ello, hasta el punto de que parece una moda, el climaterio es igual de inevitable como de desconocido. A fin de paliar la falta de información y los mitos que sobrevuelan esta etapa, muchos de ellos víctimas de la estigmatización, ‘Menopausia Power’ lleva al municipio lagunero de Tenerife la jornada ‘Menopausia sin Reglas. La Laguna 2025’, un espacio donde el este sábado, 24 de mayo, se reunirán cuatro expertas en menopausia de diferentes disciplinas médicas para compartir su sabiduría y conocimientos.

Muchas chicas saben cómo vivió la menopausia su madre o su abuela, pero, en la mayor parte de los casos, no porque existiera una conversación sin filtros. A día de hoy esta etapa vital se asocia con el final de la feminidad y de todo lo relativo al sexo. Para hablar de ello acudirá a la jornada Ana Lombardía, psicóloga, sexóloga, autora del libro ‘Hablando con ellos’, y estudiosa en el campo del climaterio y su relación con la sexualidad.

¿Está bien que los hombres consideren que con la llegada de la menopausia pueden cambiar las relaciones interpersonales?

Creo que está muy bien que los hombres quieran informarse sobre estos temas porque al final conviven con mujeres y normalmente nosotras estamos mucho más informadas y educadas en todo lo que tiene que ver con lo masculino que ellos en lo femenino. Ahí es donde más se nota esa brecha de información, de educación y de interés. Está bien que quieran enterarse y tratar de entender y acompañar de la mejor manera posible.

Un estudio realizado por INTIMINA revela que el 92% de las mujeres notaron una disminución de relaciones sexuales durante la menopausia. Las causas principales fueron la bajada de libido, sequedad vaginal y dolor durante las relaciones.

Esas son las causas que tienen lugar en el proceso más habitual de la menopausia. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que muchas veces la llegada de este cambio coincide con que la persona lleva años en una relación monótona, un poco abandonada y sin disfrutar de las relaciones sexuales. Hay casos, incluso, en los que la persona nunca llegó a disfrutar de las relaciones sexuales, pero las soportaba gracias a las hormonas protectoras que incentivan el deseo. Entonces ya no es solo la menopausia, sino que la propia etapa consigue revelar problemas que ya existían de hace tiempo y dejan a la vista matrimonios muy distanciados.

¿Es normal sentir que el deseo sexual desaparece?

Mira, aquí me gustaría puntualizar dos cosas. Por un lado, ahora estamos viviendo un momento en el que se habla muchísimo de la menopausia y de todo lo que podemos hacer para que parezca que no la tenemos. Y, por otro lado, es una concepción que hay que cambiar. El envejecimiento y la menopausia es un proceso normal e innecesario de revertir.

Por norma general las mujeres sienten culpa de no sentir ese deseo sexual.

Es que la culpa es una emoción principalmente femenina. Y la culpa está ahí para que, en este caso, las mujeres sigan satisfaciendo las necesidades de quienes lo rodean., es decir, sus parejas. La gran mayoría de las mujeres vienen a consulta para tratar este tema y si por ellas fuesen, no tendrían deseo y estarían tan a gusto. A mí me parece importante el tratar de liberarse de esta culpa porque no he hecho nada voluntariamente para que esto suceda. No es que yo haya querido dejar de tener deseo, es algo involuntario.

Solo 1 de cada 10 mujeres que están en menopausia se masturba ¿Seguimos sin conocer realmente nuestro cuerpo?

Por lo general las mujeres se masturban menos que los hombres y en menopausia aún menos. Seguimos sin conocer nuestro cuerpo y placer. Aquí, muchas veces viene el verdadero problema de la menopausia, que antes ese deseo aparecía por motivos hormonales y ahora que ya esas hormonas no están ahí, pues no aparece. Lo ideal sería anticiparnos a esto y que cada vez haya más conocimiento del placer y del cuerpo de las mujeres y que podamos aprenderlo de jóvenes.

Todas los términos que se asocian a lo femenino tienen una connotación negativa porque se usar para describir características de mujeres Ana Lombardía — Psicóloga y sexóloga

¿Por qué las palabras menopáusica, frígida e histérica están tan mal vistas?

Además de estas palabras añadiría otros términos como premenstrual y hormonal. Al final todo lo que tiene que ver con características que se asocian a lo femenino tienen una connotación negativa, incluso cuestiones como sensible, vulnerable o frágil, que pueden ser positivas. Frígida o histérica realmente son cosas que le afectaba a los hombres. Por eso suenan tan mal, son palabras que se han utilizado para hablar mal de ciertas características de las mujeres no, y tacharlas de locas que piden cosas. Por eso están mal vistas.

La diputada de Vox por Madrid, Rocío Aguirre, dijo hace poco que si de verdad consideran la menopausia un problema tan importante como para tratarlo en el pleno, cuando todas las mujeres saben lo que es.

A ver, es que esto es un problema que afecta a más personas de las que imaginamos es un momento vital por el que pasa más de la mitad de la población y, por tanto, tiene que ser abordado y tiene que ser tratado porque no se ha hecho nunca. Si esto fuese de hombres, nadie estaría diciendo que no es algo que haya de lo que hablar. Espero que Rocío Aguirre piense en su yo del futuro y en toda esa ayuda que necesitará y que ahora está negándosela al resto de mujeres.

¿Por qué determinados sectores tienen miedo a lo que significa ser mujer con menopausia?

Antes una mujer menopáusica era una mujer que no tenía ningún tipo de poder, no tenía control, no tenía dinero, no tenía independencia, pero ahora sí. Ahora, de repente, las mujeres en menopausia tienen una esperanza de vida, a lo mejor, de 30 años más, y lo hacen con independencia. Son mujeres que ya están tratando de quitarse un montón de responsabilidades, que principalmente tienen que ver con los cuidados del resto de gente que tienen a su alrededor. Y de repente se les tiene miedo porque ya quieren dejar de ejercer todos esos cuidados y quieren disfrutar de su vida, quieren jubilarse en paz.