Caso Jay Slater en Tenerife: nuevas revelaciones forenses, drogas, testigos y el robo de relojes

No hay paz en la memoria de Jay Slater. El joven británico estuvo un mes desaparecido en Tenerife tras venir desde el Reino Unido a disfrutar de unas vacaciones. Tras varias semanas buscándolo, se terminó confirmando su muerte al encontrar su cuerpo el 15 de julio de 2024. Tras varios procedimientos, su familia pudo darle sepultura en su pueblo natal.

Más de diez meses después, una nueva investigación sitúa a la familia en el Juzgado Forense de Preston para escuchar los detalles del doctor James Adeley, que se ha encargado todo este tiempo de recabar toda la información posible sobre el caso de Slater en Tenerife. La vinculación de sus amigos, de las dos personas que conoció de fiesta o su viaje desde el sur de Tenerife hasta Masca son algunos de los puntos que han seguido con detenimiento tras meses de su muerte.

En esta investigación, el forense ha informado de que los amigos de la víctima, Lucy Law y Brad Hargreaves, no han podido ser localizados en todo este tiempo para hablar sobre lo sucedido en Tenerife., pese a la búsqueda policial. También han confirmado la identificación del cuerpo, siendo "definitivamente positiva" gracias a las huellas dactilares. Los nuevos exámenes toxicológicos han confirmado la presencia de varias drogas en su cuerpo, y localizado a algunos testigos que vieron al británico el día de su desaparición.

Fotomontaje de distintos momentos o personas involucradas en el caso Slater / E. D.

Causas de la muerte

En la convocatoria en el juzgado forense ha intervenido el doctor Richard Shepherd, patólogo del Ministerio de Interior, que ha dado su testimonio. En él, afirmaba que los cambios importantes que se habían dado en el cuerpo cuando lo encontraron eran parte de lo esperado tras 28 días bajo un ambiente caluroso.

Confirmó que, pese a las varias lesiones que sufrió Jay Slater, "la de la cabeza es la más importante para comprender su muerte". Esta "habría tenido un efecto inmediato y devastador". Se descarta que fuera una muerte lenta, ya que el doctor Shepherd afirmó que "la lesión es tan grave que no me cabe duda de que habría quedado inconsciente de inmediato".

Con todo esto, y tras demostrar que el patrón de lesiones lleva a una fuerte caída desde una altura, confirmó que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico, con una fractura grave. Misma conclusión a la que llegaron las autoridades españolas.

Drogas en su cuerpo

La especialista en toxicología, la doctora Stephanie Martin, declaró en la investigación que Slater tenía éxtasis en su organismo en el momento de su muerte. Además, apareció un metabolito de cocaína, que se presenta en el organismo cuando se consume cocaína simultáneamente con alcohol.

La doctora afirma que es complicado afinar exactamente cuando consumió estas sustancias, pero todo apunta a que lo hizo un día antes de su muerte. Las autoridades policiales españolas también encontraron drogas en su cuerpo, con la diferencia de que el examen local encontró también ketamina en el cuerpo del británico.

Esto tiene una explicación según Stephanie Martin: "El tiempo transcurrido entre las dos investigaciones post mortem". Esto daría sentido a la falta de positivo en ketamina en los exámenes toxicológicos hechos en el Reino Unido. En cuanto a esta droga, la Dra. Martin sugirió que la ketamina podría haber sido consumida durante un tiempo "más prolongado".

Búsqueda de testigos

En la investigación se ha intentado localizar a Ayub Qassim, la persona que alquiló el AirBNB en Masca y que habría invitado a Slater al mismo para seguir la fiesta. Pese a los "extensos intentos" llevados a cabo, la agente Alice Swarbrick ha confirmado que ha sido imposible localizarlo, al igual que a sus amigos.

Respecto a esto último, la Sra. Swarbrick apunta a que Lucy Law, amiga de Slater, se encuentra actualmente en Tenerife. En cuanto a Brad Hargreaves, apuntan a que se encuentra también de vacaciones, reservadas desde el pasado mes de octubre, según la investigación.

Fotomontaje de Jay Slater y sus dos acompañantes hasta Masca, Rocky y Ayub Qassim, respectivamente / E. D.

En la vista, un testigo informó que conoció a Jay y sus amigos en la cola del vuelo de Manchester a Tenerife. Josh Forshaw también afirma que se intercambiaron los teléfonos y que se vieron en la fiesta. Forshaw asegura que durante el evento, Slater "parecía superfeliz", además de que estaba "fuera de sí por las drogas. Me pidió que partiera una pastilla de MDMA por la mitad para él y Bradley". Esta sustancia también se conoce como éxtasis.

En su momento, se barajó la posibilidad de que existiera un posible robo de relojes por parte de Jay Slater, un supuesto Rolex valorado en más de 12.000 euros. La investigación ha revelado un mensaje de Slater a Josh con el siguiente texto: "Terminé siendo expulsado con dos personas de Mali, simplemente le quité una AP (correa de reloj costosa) a alguien y estaba en camino de venderla".

Forshaw afirma que Slater le dijo que vendería la correa del reloj por "10 libras". Esto, según él, es una jerga para decir 10.000 libras. El forense le ha dado una hora al testigo para que dé pruebas de que es una jerga usada habitualmente. A esto se le suma una supuesta foto que le mando el británico fallecido a Josh en la que se veían dos cuchillos dentro de los pantalones de Jay con una frase: "En caso de que explote".

Antes de concluir su declaración, Forshaw aseguró que en torno a las 7:30 am del día de la desaparición, Slater llamó a su amigo Hargreaves para decirle que no tenía dinero para un taxi y que todavía sonaba "bajo la influencia del alcohol", pero que no daba síntomas de estar en peligro.