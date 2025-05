La odisea para encontrar un alquiler en el que permitan mascotas: «Es una situación que no le deseo a nadie»

Sita soñaba con tener un perro desde que llegó a Gran Canaria. Su pareja de entonces cumplió su deseo regalándole uno y pronto fueron cuatro miembros en la familia, ella, él y dos perritas, Luna y Nala. La odisea comenzó cuando se separaron: la que se hacía cargo de los animales era ella, así que le tocó buscar una habitación para irse. «La situación ya estaba difícil hace ocho años, pero ahora es mucho peor», relata. Al principio tuvo suerte y encontró un lugar para las tres, pero hace ocho meses tuvo que abandonar la vivienda porque su propietario la necesitaba.

«Cuando tuve que empezar a buscar alquiler de nuevo, en todos indicaban que no permitían mascotas. Y las pocas en las que sí, ofrecían alquileres que subían a precios que no bajaban de los mil euros. Si encuentras algo por 400 o 500 euros, que ya es imposible, lo de las mascotas está muy vetado. Me tuve que ir de esa casa y tuve que tomar una decisión muy precipitada», añade.

Lo que tuvo que hacer Sita fue irse a una habitación que le alquiló un amigo y separarse de sus perritas: «Le estoy pagando a una mujer que tiene su casa y se dedica a pasear perros y a cuidarlos cuando los dueños se van de vacaciones. Mi caso es algo puntual porque llevo ocho meses sin mis perras y le pago cada mes un dinero que es prácticamente la mitad de un alquiler para que las cuide. Entre una cosa y la otra le pago 300 euros al mes. Más el alquiler que estoy pagando ahora. Es una situación que no le deseo a nadie», manifiesta. ¿Y qué solución ve? «Estoy intentando comprarme una vivienda porque si me tengo que ir nuevamente, me veré en lo mismo... Sigo buscando e incluso me planteé cambiar de isla o irme a la península», confiesa Sita.

Blanca, dueña de Margarita, también hace alusión a la casi imposibilidad de encontrar una habitación asequible en la que le permitan vivir tranquila y a gusto con su gata de 14 años. «Me he visto desesperada buscando vivienda para compartir con alguien. Mi pensión es de 800 euros y los alquileres están muy caros y no me puedo permitir el lujo de pagar uno yo sola. Me costó mucho, en Milanuncios, en Idealista, en todos decían que no permitían mascota, ni siquiera una gatita buena que no rompe nada, no araña nada, yo la eduqué desde pequeñita», apunta.

Después de pasar por distintos lugares y sentir el rechazo de otros inquilinos, Blanca y Margarita se encuentran ahora en una casa terrera de Arucas que comparten con la casera y otro chico, lugar en el que esperan encontrar un pequeño remanso de paz tras todo el estrés vivido entre mudanza y mudanza.

«Hay que intentarlo»

Laia (nombre ficticio), también ha vivido en sus carnes, junto a su pareja Lucía (nombre ficticio) y sus tres gatos, lo complicado que es poder encontrar una vivienda en alquiler en la que poder estar el núcleo familiar al completo.

Teniendo en cuenta esta situación, optaron por alquilar un piso sin mobiliario: «Ven a los animales como algo destructivo. Si alguien te va a estropear la casa va a ser el humano. Si alguien se deja una vela encendida, un grifo abierto o limpiando se carga la mampara de la ducha, como me pasó a mí, vamos a ser los humanos. Normalmente en los anuncios ya ponen que no quieren animales, pero hay que intentarlo. Nosotras, exceptuando en Barcelona, siempre hemos tenido problema. Entiendo que puedas tener cariño a un sofá, a una cama. Pero si no está amueblado y precisamente lo estoy amueblando para que no tengas ese tipo de problema...», relata a la vez que añade que es consciente que los gatos en ocasiones pueden arañar los muebles.

«Por eso busqué una casa no amueblada. Pero, al final, cuánta menos gente y mejor paguen, menos problemas», apunta.

Solo el 4%

Según un estudio de la Fundación Affinity y el portal inmobiliario Fotocasa publicado en noviembre de 2022, solo el 4% de las viviendas en alquiler en España aceptan expresamente a familias con perros o gatos. A este dato hace alusión Iris Sánchez, portavoz de PACMA en Las Palmas, que recalca que estos «no son casos aislados»: «Es una situación que está afectando notablemente a un gran porcentaje de la población que convive con perros, gatos o con otras especies. Se enfrentan a una situación de mayor vulnerabilidad, porque ya hay muchas dificultades para adquirir una vivienda y, si encima tenemos un compañero de otra especie, nuestra situación de poder acceder a una vivienda dignamente empeora más aún», denuncia.

En Canarias, al igual que en el resto de España, no existe una ley que prohíba tener mascotas en viviendas de alquiler. Sin embargo, los propietarios pueden establecer en el contrato de arrendamiento cláusulas que limiten o prohíban la presencia de animales en la vivienda que se consideran legales y válidas siempre que estén redactadas de forma clara y específica en el contrato. La Ley de Bienestar Animal, en vigor desde 2023, reconoce a los animales como seres sintientes y establece medidas para garantizar su bienestar, pero esta ley no modifica las disposiciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos en lo que respecta a tener mascotas en viviendas alquiladas.

«El hecho de poner que en tu vivienda no puede haber animales es una forma sutil de violencia, de maltrato y de discriminación, tanto hacia los animales como hacia las personas responsables de ellos. Vivimos una realidad en la que no hay un amparo legal, una realidad que fomenta casos de abandono, de que las personas ven que no pueden seguir viviendo con su animal porque no tienen un sitio a donde ir», concluye Sánchez.