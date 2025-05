Este es el delito digital que va en aumento en España: cada vez más jóvenes caen en la 'sextorsión'

Las redes sociales tienen cada vez más riesgos que se han multiplicado en los últimos años como consecuencia de la sobreexposición de nuestras vidas privadas en determinadas plataformas. Entre ellos, uno de los más preocupantes es el uso malicioso de imágenes privadas. Lo que comienza como una conversación inocente puede derivar en un chantaje emocional, económico y psicológico con graves consecuencias. De esto advierte la Policía Nacional en un vídeo de TikTok: la 'sextorsión'.

En España, este tipo de delitos ha ido al alza. Según datos del Ministerio del Interior, los casos de sextorsión han aumentado de forma significativa en los últimos años, especialmente entre menores de edad y jóvenes adultos. Las víctimas perfectas suelen ser personas confiadas, que buscan relaciones o interacción en plataformas digitales y que, a menudo, desconocen el riesgo real de compartir imágenes íntimas. Los delincuentes aprovechan este desconocimiento y la rapidez de las conversaciones online para conseguir el material con el que después amenazan.

La Policía Nacional califica estos delitos como 'sextorsión'

La Policía Nacional ha lanzado una nueva advertencia sobre esta práctica delictiva. La 'sextorsión' comienza con la solicitud de imágenes íntimas y termina con amenazas de difusión si no se cumplen ciertas exigencias, como el envío de más contenido o incluso dinero.

La dinámica suele repetirse. Primero, el agresor genera confianza a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, y consigue que la víctima le envíe contenido íntimo. Después, el tono cambia. "Primero te pide fotos íntimas, luego te manda emojis como estos 🔥😍😘 y al final acaba amenazándote con publicarlas o difundirlas", advierte la Policía en el vídeo difundido en TikTok.

Lo que muchos no saben es que esta conducta no solo es reprochable, sino que es un delito tipificado en el Código Penal español. La ley castiga este tipo de chantaje, aunque la víctima haya accedido voluntariamente a enviar las imágenes.

Denunciar es clave para acabar con la 'sextorsión'

La Policía hace un llamamiento claro a quienes se vean atrapados en este tipo de situaciones: "No te calles, no cedas a chantajes, no tengas miedo, guarda todas las pruebas y denuncia". Esta recomendación es esencial para que los cuerpos de seguridad puedan actuar y evitar que el agresor repita su conducta con otras personas.

Compartir imágenes íntimas por internet entraña riesgos, pero ceder ante las amenazas solo agrava el problema. Es fundamental cortar el chantaje de raíz y recurrir a las autoridades.

El mensaje de la Policía es contundente: "Hoy eres tú, pero mañana podría ser otra víctima". Por eso, cada denuncia es un paso más hacia la protección de todas las personas que usan internet como un espacio para conocer gente.