Rituals advierte sobre una estafa por cumpleaños: así funciona el falso regalo que roba tus datos

Recibir un regalo de cumpleaños siempre es motivo de alegría. Sin embargo, los ciberdelincuentes están utilizando esa emoción para engañar a los usuarios suplantando la identidad de la marca Rituals. La compañía ha emitido un aviso sobre una nueva campaña de phishing que utiliza correos electrónicos y SMS fraudulentos con la promesa de un obsequio de aniversario.

¿Cómo funciona el engaño?

Los estafadores envían mensajes que aparentan ser de Rituals, con textos como: “Happy birthday. Discover your gift from Rituals. Just click here…” (“Feliz cumpleaños. Descubre tu regalo de Rituals. Solo haz clic aquí…”). El truco está en que estos mensajes suelen llegar cerca del cumpleaños real del destinatario, lo que aumenta su credibilidad.

Al hacer clic en el enlace, la víctima es redirigida a una página web falsa que imita a la perfección el diseño de la web oficial de Rituals. Allí se le pide que introduzca información personal, como nombre, dirección, teléfono o incluso datos bancarios, con la excusa de verificar la identidad o cubrir supuestos “gastos de envío”.

¿Qué buscan los estafadores?

Robo de datos personales , que pueden ser utilizados para suplantaciones de identidad o vendidos en el mercado negro.

, que pueden ser utilizados para suplantaciones de identidad o vendidos en el mercado negro. Fraude bancario , mediante cargos no autorizados o compras con la tarjeta robada.

, mediante cargos no autorizados o compras con la tarjeta robada. Infección por malware, si el enlace contiene software malicioso.

La advertencia oficial de Rituals

Ante el aumento de este tipo de mensajes, Rituals ha comunicado lo siguiente: “Lamentablemente, estafadores están usando el nombre de Rituals para enviar mensajes falsos cerca de tu cumpleaños por correo electrónico o SMS, en los que te piden que transfieras dinero. Este mensaje no es de nosotros”.

La marca recuerda que nunca solicita transferencias de dinero para recibir regalos ni promociones, y que solo se comunica desde direcciones oficiales, como newsletter@rituals.com o service@rituals.com.

¿Qué hacer si recibes uno de estos mensajes?

No hagas clic en ningún enlace sospechoso.

en ningún enlace sospechoso. No facilites datos personales ni bancarios .

. Verifica el remitente del correo o SMS.

del correo o SMS. Contacta con el servicio de atención al cliente de Rituals si tienes dudas: service@rituals.com.

si tienes dudas: service@rituals.com. Desconfía de cualquier promoción demasiado buena para ser cierta.

¿Y si ya caíste en la trampa?

Contacta con tu banco de inmediato para bloquear tus tarjetas o revertir transferencias. Cambia las contraseñas de los servicios donde hayas usado las mismas claves. Guarda pruebas del fraude: capturas, emails, enlaces. Denuncia el hecho ante las autoridades competentes y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Estafas personalizadas, en auge

Este tipo de fraudes que utilizan marcas reconocidas son cada vez más frecuentes. Los ciberdelincuentes aprovechan la confianza del consumidor en ciertas marcas y la emoción del momento para lograr que bajen la guardia.