Una vivienda en Tenerife del estudio Makin Molowny Portela opta a los Premios Arquitectura 2025

Los Premios ARQUITECTURA entran en la segunda fase de su cuarta edición con la presentación de las 201 obras escogidas por los Comités de Selección constituidos en los Colegios y los Consejos Autonómicos de Arquitectos. En total, en esta edición, se habían presentado 456 propuestas que abarcan las distintas disciplinas de la Arquitectura.

La presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera, ha vuelto a destacar la elevada participación que ha registrado la convocatoria, demostrando así la consolidación de los Premios ARQUITECTURA dentro del sector y de la sociedad, y ha resaltado el valor de su territorialidad: “La Arquitectura es una disciplina que sirve al interés general: mejora la vida de las personas, garantiza su seguridad, cohesiona a la sociedad y es un instrumento imprescindible frente a los efectos del cambio climático y el fenómeno de la despoblación. Los Premios ARQUITECTURA distinguen el talento de nuestros profesionales y de quienes promueven la calidad arquitectónica, reconociendo propuestas creativas, innovadoras y comprometidas con el bien común. Proyectos que contribuyen a vertebrar los territorios y a asegurar el bienestar social e individual de todas las personas, independientemente del lugar en el que residen”.

Por su parte, del CEO de COMPAC®, Paco Sanchis, ha señalado: “En este año, importantísimo para COMPAC, en el que celebramos nuestro 50º aniversario, es un privilegio ser testigos del vibrante momento que vive la profesión en España. Esta primera selección de 201 proyectos es el reflejo de que en nuestro país la disciplina arquitectónica ha alcanzado elevadas cotas de excelencia, compromiso y talento”.

Organizados por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y con el patrocinio oficial de COMPAC®, los Premios ARQUITECTURA comparten con el conjunto de la sociedad los valores de la Arquitectura, en las diferentes formas del ejercicio profesional, para construir un mundo mejor, más justo y sostenible.

Cada Colegio Oficial de Arquitectos y Consejo Autonómico ha realizado la selección dentro de su ámbito territorial, siguiendo los criterios y valores establecidos en las bases de los Premios ARQUITECTURA: universales, culturales y artísticos, profesionales y éticos, valores asociados a la innovación, diversificación, divulgación y difusión, así como a la rehabilitación, renovación y regeneración y a la permanencia.

El listado de propuestas seleccionadas que optan a los Premios ARQUITECTURA se compone de 21 propuestas de Andalucía, 8 de Aragón, 5 de Asturias, 5 de Cantabria, 8 de Castilla-La Mancha, 16 de Castilla y León, 30 de Cataluña, 6 de Extremadura, 11 de Galicia, 8 de Islas Baleares, 8 de Islas Canarias, 5 de La Rioja, 31 de Madrid, 1 de Melilla, 7 de Murcia, 14 de Navarra y País Vasco, y 17 de Comunidad Valenciana, de acuerdo con el reparto territorial que establecen las bases de los Premios ARQUITECTURA. 12 proyectos están construidos fuera de España.

Las propuestas SELECCIONADAS abarcan todas las disciplinas de la Arquitectura. Más de un centenar de candidaturas concurren en la categoría de edificación (123), 16 en divulgación, 30 correspondientes a trabajo de urbanismo, y hay 12 de interiorismo. Aparte, 12 propuestas optarán al Premio a la Permanencia, un reconocimiento de carácter especial a obras que destacan por su adecuado envejecimiento y capacidad de adaptación, uno de los valores intrínsecos de la Arquitectura.

El vicepresidente primero del CSCAE, Juan Antonio Ortiz Orueta, ha desgranado estos datos en una rueda de prensa, celebrada en la sede de la Fundación Ortega-Marañón, y ha valorado el importante papel que realizan los Colegios y los Consejos Autonómicos en esta primera fase de los Premios ARQUITECTURA, subrayando: “ “La diversidad de emplazamientos de las propuestas seleccionadas demuestra que, en todos los territorios, los arquitectos y arquitectas de España están produciendo una Arquitectura de calidad, que responde a las exigencias de una sociedad que reconoce los valores que debe atesorar el entorno construido que habita, donde quiera que se encuentre”.

Tercera fase de los Premios ARQUITECTURA

A finales de mayo, se reunirá un Jurado formado por arquitectos/as de reconocido prestigio para elegir las propuestas FINALISTAS a los Premios ARQUITECTURA 2025. Los proyectos ganadores se anunciarán, el próximo 3 de julio, en el transcurso de una ceremonia de gala. En ella, los/as premiados/as recibirán la escultura TOITS, fabricada en Obsidiana COMPAC®.

En total, se otorgarán seis distinciones basadas en valores universales, culturales, artísticos, profesionales y éticos y tres reconocimientos especiales: el Premio de Arquitectura Española, el Premio de Urbanismo Español y el Premio a la Permanencia. Este último está destinado a reconocer aquellas obras arquitectónicas y trabajos de urbanísticos que más destaquen tanto por su adecuado envejecimiento como por su vigencia y capacidad de adaptación, valores intrínsecos de la Arquitectura y el Urbanismo.

En el caso de las distinciones especiales, el reconocimiento no solo distingue a los/as autores de la propuesta, sino también a los promotores, Administraciones o entidades que lo hacen posible. De esta forma, se quiere poner en valor su necesaria implicación en el proceso y su apuesta por una calidad que redunda en el bienestar de la ciudadanía.

Toda la información sobre los Premios ARQUITECTURA 2025 se puede consultar en la web: www.premiosarquitectura.org

Cuatro décadas reconociendo la calidad arquitectónica

Desde 1931, uno de los principales objetivos del CSCAE ha sido reconocer a aquellas personas, entidades u obras que hayan contribuido de forma significativa a la promoción de la arquitectura desde la reflexión, el buen hacer y la implicación social, ética y cultural. En este sentido, se ha consolidado como motor de promoción y difusión de la arquitectura española mediante distintas actividades y eventos. Distinciones como la Medalla de Oro de la Arquitectura, instituida formalmente en el año 1987, evidencian ese compromiso para impulsar el interés general por la arquitectura.

Precisamente para ampliar la difusión y el conocimiento social de los valores de la arquitectura y el urbanismo para mejorar la calidad de vida de las personas, en 2021, el CSCAE crea los Premios ARQUITECTURA. El actual formato ha permitido acercar más la Arquitectura a la sociedad, dando a conocer sus valores para mejorar la habitabilidad, garantizar el acceso a una vivienda digna, proyectar espacios públicos pensados para el bien común y preservar la singularidad cultural de los pueblos, la riqueza de sus respectivas historias y la conservación del planeta. Son esa riqueza y la diversidad de las distintas culturas y territorios las que dan lugar a un panorama arquitectónico nacional enormemente fértil y plural que se ve reflejado, cada año, en los Premios ARQUITECTURA.

COMPAC®, patrocinador oficial de los premios

50 años creando excelencia.

Fundada en 1975, COMPAC® es la primera compañía española especializada en la fabricación y distribución de superficies decorativas para la arquitectura y el diseño. Desde sus inicios, ha sido una empresa pionera en términos de sostenibilidad e innovación, apostando por la creación de productos de alta calidad y diseño único.

Este esfuerzo ha permitido que COMPAC obtenga la certificación EPD para todos sus materiales, el certificado Cradle to Cradle Silver™ otorgado a Obsidiana COMPAC®, así como el RED DOT Best of the Best 2022, el IF Awards 2023 y el German Design Awards 2024 con los que ha sido distinguido la colección Ice of Genesis™.

Las colaboraciones con arquitectos, diseñadores y artistas de prestigio son uno de los rasgos distintivos de la compañía, que juega un papel protagonista en la relación entre industria y arquitectura. COMPAC® tiene una fuerte presencia internacional distribuida en más de 60 países alrededor del mundo.