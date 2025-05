La falta de fondos retrasa la convocatoria de 90 contratos predoctorales en Canarias

La falta de fondos ha retrasado la convocatoria de contratos predoctorales –el programa Tesis – en las universidades y centros de investigación de Canarias. Después de recibir la encomienda del Gobierno de Canarias para gestionar estas subvenciones –una tarea que hasta el año pasado estaba en manos de la Agencia Canaria de Investigación (Acisii)–, las universidades y centros de investigación se han plantado frente a la falta de garantías para mantener la convocatoria a largo plazo. No en vano, pese haberse producido un traspaso de fondos del Gobierno a las universidades y centros de I+D y tener el compromiso del Ejecutivo para llevarlo a cabo, el dinero solo es suficiente para sufragar un año de contrato a los beneficiarios, mientras que esta convocatoria para jóvenes investigadores dibuja un horizonte de cuatro años.

Este es el motivo principal por el que, a día de hoy, las universidades no han podido arrancar aún esta convocatoria dotada con 90 contratos para toda Canarias. Esto ocurre por dos motivos. Por un lado, si no hay garantías de financiación a largo plazo, las universidades no pueden ofrecer un contrato estable a los jóvenes científicos, lo que va en contra de los esfuerzos de estabilización de la carrera investigadora y de la captación de talento.

Por otro, si universidades y centros de investigación aceptaran avalar anualmente la convocatoria a la espera del ingreso presupuestario –como pretende la Consejería–, eventualmente las universidades acabarían teniendo que destinar al menos ocho millones de euros al año (el precio total de cuatro convocatorias de 41 contratos cada una a cuatro años vista) para mantener a flote estos contratos.

Este último escenario supondría exceder las posibilidades de financiación de las universidades con fondos propios, tal y como señaló el vicerrector de Investigación de la Universidad de La Laguna (ULL), Antonio Aparicio durante el Consejo de Gobierno de la institución. De ahí que los organismos de investigación hayan propuesto varias alternativas que, por el momento, siguen en estudio.

Varias alternativas

La primera alternativa propuesta a la Consejería de Universidades, Ciencia y Cultura fue que sufragaran los cuatro años de contrato directamente. Es decir, le cedieron a cada una de las universidades un total de cuatro millones y medio anuales para poder sufragar estos contratos. Pero esta opción se ha descartado porque el Ejecutivo "no los tiene".

Como segunda opción, las universidades propusieron firmar un convenio de colaboración en el que se reflejaran los fondos que tenía que traspasar la Consejería a las universidades ya fuera año a año o a través de un convenio único. "Esta propuesta se recibió bien, aunque ahora nos han explicado que existen algunas dificultades", reveló Aparicio.

En todo caso, esta solución ya no podrá llevarse a cabo este año. Así que las universidades están evaluando la posibilidad de llevar a cabo una última opción: adelantar ellos el dinero de la convocatoria. "Esto supone que tendremos que avalar con 3 millones de euros más la convocatoria, pero queremos llegar a un acuerdo con la Administración para que cada año se reduzca ese aval", sentencia el vicerrector.

El vicerrector respondió así a las preguntas del representante de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Tenerife (Jinte), Sergio Siverio. El portavoz de los científicos que se encuentran en sus primeras etapas de la carrera le cuestionó sobre esta convocatoria recordando que el retraso puede generar que se pierda de nuevo otro año. "La última vez que se convocaron por parte de la Aciisi los contratos predoctorales de Canarias fue el 26 de septiembre de 2023, cómo convocatoria anticipada de Tesis 2024", recordó Siverio. Asimismo, resaltó que es la segunda vez en apenas tres años que se piered una convocatoria de este programa. Un año y medio después, aún no hay fecha para la publicación de las nuevas convocatorias pese a estar ya redactadas.

En el caso de la ULL, "la convocatoria está escrita esperando a que se resuelvan estos detalles para poder tramitarla", insistió Aparicio, que recalcó que, "hasta que no haya garantías de fondos no podemos mandarla a intervención porque no la va a aceptar". Cada una de las universidades tendrá capacidad para convocar 41 contratos. En el caso de la universidad lagunera dos se dejarán para el cupo de discapacidad y 19 a repartir por cada ámbito de conocimiento de la UNESCO. Los últimos 22 se repartirán por ámbitos del conocimiento proporcionalmente al número de solicitudes.

En cuanto al baremo, se evaluará con un 70% el expediente académico, un 10% otros méritos del solicitante y hasta un 20% el cumplimiento de los requisitos de los directores de tesis.

Cesión de competencias

Esta situación ocurre después de que el Gobierno de Canarias haya decidido ceder las competencias de la convocatoria de contratos predoctorales ‘Tesis’ a las universidades para "agilizar" la gestión. El pasado mes de febrero, la consejera, Migdalia Machín, aseguraba en sede parlamentaria que había dotado a las universidades de los recursos humanos y fondos suficientes como para hacer frente a esta nueva tarea.

Para esta labor, cada universidad ha recibido una partida de 1,1 millones de euros destinada a financiar estos 90 contratos. Además, la Consejería realiza una partida también para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y para la Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias. «Nuestro objetivo dentro de la consejería es seguir reforzando a Canarias para tener un sistema de investigación que sea competitivo», resaltó Machín, que insistió en que este paso servirá para conseguir que los jóvenes investigadores que están realizando la tesis (es decir, los que se encuentran en la etapa predoctoral) «tengan una estabilidad».