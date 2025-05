Concepción Gómez Jorge: «Cada vez se tiende más a reconstruir la mama sin prótesis»

¿Cuáles son los aspectos más destacados de la intervención que ha protagonizado en el congreso?

Hoy he participado en una mesa regional en la que hemos intervenido distintos cirujanos plásticos de Canarias. En ella, he hablado de la cirugía del cáncer de mama. En concreto, de una cirugía de vaciado mamario y su posterior reconstrucción llevada a cabo por los especialistas en Cirugía Plástica. Normalmente, las cirugías oncológicas de este tipo de cáncer corren a cargo de ginecólogos o cirujanos generales, pero en este caso, se les practica a una serie de pacientes que reúnen unas características clínicas propicias que hacen que se pueda realizar el vaciado de la mama y la reconstrucción inmediata.

¿Qué ventajas tiene esta técnica?

Este vaciado recibe el nombre de mastectomía ahorradora de piel y, como su propio nombre indica, nos permite mantener gran parte de la piel, e incluso, gran parte de la aréola y el pezón. De este modo, podemos dejar una mama lo más anatómica posible y con menos cicatrices. En la mesa, he contado la experiencia que tenemos en el HUC, donde llevamos tres años aplicando esta técnica. En total, hemos operado a 42 mujeres que presentan una mutación específica. Mañana participaré en una mesa de cooperación internacional en la que presentaré mi experiencia en Banjul -Gambia-, un país al que ya llevo yendo cuatro años a operar con un grupo multidisciplinar de profesionales de Tenerife.

¿Cuáles son los avances más significativos que se han producido en la cirugía oncológica mamaria en los últimos años?

El cáncer de mama es una patología que tiene un proceso terapéutico que está en constante avance y progresión. Hay mucha investigación sobre esta enfermedad por la alta incidencia que tiene en las mujeres, lo que hace que se realicen muchos ensayos clínicos. La tendencia actual es la reducción quirúrgica de la patología oncológica a nivel axilar. Además, desde el punto de vista reconstructivo, cada vez se tiende más a una reconstrucción autóloga, es decir, con los propios tejidos de la paciente, sin necesidad de usar prótesis. No obstante, cada reconstrucción depende de muchos factores, ya que cada paciente es diferente y hay que valorar cada caso.

Por suerte, las cirugías son cada vez más conservadoras. Ahora bien, en ocasiones, es inevitable tener que recurrir a la mastectomía. ¿Qué criterios se tienen en cuenta a la hora de practicar este procedimiento?

El salto de la cirugía conservadora a la más agresiva depende, sobre todo, de las características histológicas del tumor. Hay tumores que son lo suficientemente pequeños y permiten quitar solo una porción de la mama y dar después radioterapia. Además, la aplicación de qumioterapia neoadyuvante -antes de la cirugía- ha ayudado mucho a aumentar el tratamiento conservador porque es capaz de reducir el tamaño del tumor. Esto hace que no sea necesario recurrir a la mastectomía y que la operación sea más sencilla y mucho menos agresiva.

¿Qué impacto causa la mastectomía a las pacientes?

La glándula mamaria es una parte muy representativa del cuerpo de la mujer, por lo que el hecho de tener que someterse a una mastectomía puede ser muy agresivo para la imagen de estas pacientes. Hay mujeres que lo llevan muy bien, pero hay otras que no. De ahí la importancia de intentar que la reconstrucción forme parte del tratamiento cuando acaben el proceso para intentar recuperar el cuerpo que tenían previamente.

Por tanto, el acompañamiento psicológico será fundamental tanto antes como después de la cirugía...

Por supuesto. Una de cada ocho mujeres va a pasar por un cáncer de mama a lo largo de su vida. La proporción es altísima. Esto ayuda un poco a aceptar la situación y a que las afectadas no se vean solas, pero desde luego es un dato muy elevado. Desde mi punto de vista, el acompañamiento psicológico es básico para aquellas que lo necesitan. De hecho, necesitamos muchos más psicólogos, e incluso psiquiatras, para poder acompañar a estas mujeres.

¿Cuándo se recomienda la reconstrucción inmediata y cuándo es necesario posponerla?

En Medicina dos y dos no son cuatro. Muchas veces optamos por una reconstrucción de segundo tiempo cuando las circunstancias clínicas de la paciente establecen que tiene que recibir radioterapia. En estos casos, es preferible esperar a que finalicen el tratamiento para después emplear las técnicas reconstructivas. Sin embargo, esto no siempre es así porque muchas veces hacemos ciertos colgajos que se pueden radiar. Por tanto, es imposible seguir una pauta estándar. Lo que sí está claro es que cuando las circunstancias clínicas de la paciente no aseguran la curabilidad en el momento en que finaliza todos los tratamientos, hay que posponer la reconstrucción hasta que exista esta garantía.

¿Hacia dónde cree que se dirige el futuro de la cirugía oncológica mamaria?

La cirugía oncológica mamaria cada vez tendrá menos cuerpo porque los tratamientos médicos cogerán más peso, lo que evitará que muchas pacientes tengan que someterse a una operación en el futuro. Aún así, cada caso precisará unas condiciones concretas individuales y cada persona tendrá que llevar la cirugía que necesite. No hay que olvidar que existen tres pilares en el abordaje del cáncer de mama: la cirugía, la oncología médica -quimioterapia o inmunoterapia, por ejemplo- y la radioterapia.

Hasta ahora, ¿cómo valora su experiencia en Gambia?

La primera vez que fui, fue en 2021. Colaboramos en el Edward Francis Small Teaching Hospital, un centro que está vinculado a la facultad de Medicina de la capital. Solemos ir una semana al año y cada equipo estamos operando en tres quirófanos. Allí, llevo a cabo muchas cirugías vinculadas a quemaduras y secuelas de quemaduras, intervenciones de miembros inferiores y traumatismos, así como operaciones de mama y de urgencia. Entre todo el equipo, el año pasado hicimos 47 intervenciones. La intención es establecer una docencia local para que los médicos de allí aprendan las técnicas y las puedan practicar. Esta actividad está subvencionada por el Hospital Parque de Santa Cruz de Tenerife y para mí está siendo muy gratificante.

¿Qué importancia tiene este congreso para los cirujanos plásticos?

Este congreso es muy importante para nosotros porque reúne a centenares de expertos de todo el país, tanto de la sanidad pública como de la privada, lo que nos permite intercambiar experiencias y conocimientos. Todo esto nos ayudará muchísimo en nuestra práctica diaria.