Un humanoide y un robot perro ya cuidan la salud de las personas mayores en Alicante

La robótica proporciona a la sociedad soportes tecnológicos para enfrentar retos actuales como el galopante envejecimiento de la población, a lo que la provincia de Alicante, la cuarta con mayor densidad demográfica de España, no es ajena.

Un grupo de investigadores en inteligencia artificial de la Universidad de Alicante ha desarrollado dos asistentes, el humanoide Pepper y el robot perro GO2, con el objetivo de promover el envejecimiento activo y la reducción del sedentarismo en las personas mayores. Además, son capaces de analizar si su aplicación influye sobre la actitud de los usuarios hacia el ejercicio y un mejor estado de ánimo, recordando a Black Mirror, serie de ficción que ahonda en cómo la tecnología cambiará la vida de las personas en el futuro.

Estos dos robots son de investigación básica y aplicada diseñados en general para colectivos que necesitan una ayuda en el día a día, como pueden ser la tercera edad o las personas con discapacidad. Con este fin interactúan con usuarios del Hogar Provincial, de la Diputación de Alicante. Este proyecto pionero basado en las nuevas tecnologías se está probando para comprobar si los robots fomentan la adherencia a la realización de actividad física moderada entre los residentes del centro.

Entrenado para hablar

"Hola, soy Pepper. ¿Qué quieres que te indique, corazón coraza?", exclama el robot humanoide dirigiéndose a los mayores con el título de un poema de Mario Benedetti. Le gusta recitar al escritor uruguayo. Ha sido entrenado para ello, de ahí que aún no sepa contestar a la pregunta de una señora de cómo se llama el nuevo Papa, ya que los investigadores aún no le han dado esta información.

El robot Pepper ha sido entrenado para recitar a Mario Benedetti y ha aprendido canciones como "La Macarena"

"Hagamos un trato", prosigue hablando a los mayores. Se refiere a un poema sobre la confianza y el compromiso entre compañeros. "¿Ustedes saben que pueden contar conmigo? No hasta dos o hasta diez, sino que pueden contar conmigo", añade para sorpresa de los presentes. Pepper lleva cámara en los ojos para captar imágenes y analizar si su "dueño" toma o no la medicación. Tiene instalado ChatGPT para tener conversaciones y habla de forma inteligente.

Pero si algo les ha ganado en la demostración realizada este martes en el Hogar Provincial ha sido la interpretación de La Macarena, con una imagen de Los del Río en la pantalla que tiene en su pecho. Porque también canta y baila.

"Es un robot culto y le gusta la poesía de Mario Benedetti", explica la investigadora en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, Verónica Onrubia. De ahí otro posible uso de esta tecnología: para aprendizaje en las aulas, algo que también se está investigando.

De hecho, los niños de la escuela infantil del centro han disfrutado enormemente de Pepper y del perro GO2 junto a los más mayores.

"Es muy importante seguir investigando y promover los asistentes en formación, con personas de la tercera edad y niños" Verónica Onrubia — Investigadora en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante

Por control remoto o como lazarillo

GO2 consta de cuatro patas articuladas, una cámara delantera y un sensor para la detección de obstáculos, lo que permite crear mapas en tiempo real para un movimiento eficiente en el espacio del que dispone. Puede ser dirigido por control remoto, pero también cuenta con capacidad para seguir a la persona que camina gracias a una pequeña pinza que se sujeta en la ropa del usuario.

Realiza otras acciones como saludar, "dar la patita", saltar, bailar, agacharse y mantiene un sistema de comunicación, gracias a su inteligencia artificial, basado en preguntas sencillas.

Este can tecnológico aún no ha aprendido a ladrar "pero lo hará", han respondido los investigadores a los fascinados niños de la escuela infantil del Hogar, interesados en si hará caca. "No, él come electricidad", han contestado los representantes de la Universidad a los menores.

"Estudiamos robots sociales y los traemos a la práctica. GO2 puede ayudar a personas mayores en caminatas pero también puede responder como lazarillo con invidentes, es decir, como perro guía. Es muy importante seguir investigando y promover los asistentes en formación, con personas de la tercera edad y niños", ha abundado Verónica Onrubia.

GO2 consta de cuatro patas articuladas, una cámara delantera y un sensor para la detección de obstáculos

Educación más allá de las aulas

La doctora en Educación y Profesora Asociada en el Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas de la UA, Rosabel Martínez, ha abundado en que "la educación va más allá de las aulas. Iniciamos una línea de investigación con Pepper, y pueden ayudar al aprendizaje autónomo a personas de 0 a 100 años".

"La educación va más allá de las aulas. Iniciamos una línea de investigación con Pepper, y pueden ayudar al aprendizaje autónomo a personas de 0 a 100 años" Rosabel Martínez — Doctora en Educación

Todavía queda camino para que lleguen al mercado. El robot perro tiene un coste de unos 15.000 euros y el humanoide de 18.000 euros. Necesitan recargar su batería cada dos horas y llevan un software que hay que mantener. "Va a tardar años. Está alejado pero no hay que olvidar que ya hay robots en los restaurantes", explican los investigadores de la UA.

El presidente de la Diputación Provincial, Toni Pérez, que ha presidido el acto, destaca las numerosas utilidades que tiene la robótica social, desde ayudar a hacer deporte a los mayores a tomarse su medicación. "Estos investigadores trabajan para que estas soluciones tecnológicas nos ayuden con los cuidados. Hace diez años era impensable tener una pantalla en la mano para hablar y vernos con nuestros familiares a miles de kilómetros", ha recordado.

El presidente de la Diputación destaca las utilidades de la robótica social contra la soledad no deseada y el edadismo

"La tecnología tiene que estar al servicio de las personas. Lo tenemos tan asumido que no pensamos que nuestro móvil es tecnología punta, es inteligencia artificial, con aplicaciones capaces de hacer hoy lo que hace una década era un sueño. Así nacía Pepper hace 9 años, el robot con el que está trabajando la Universidad de Alicante, "que sigue investigando para mejorar sus conceptos, sus contenidos y sus posibilidades".

Robótica social

Ahora se suma GO2, el perro que hace las delicias de mayores y pequeños, "que es un gran soporte de robótica social ante el reto de la soledad no deseada, del edadismo, algo que nos tomamos muy en serio. Como cuarta provincia en población de toda España no debemos olvidar que también es porque estamos envejeciendo. Tenemos mucha más proyección de vida y nuestras necesidades crecen. Tenemos que tener soportes serios que nos ayuden a mejorar nuestro bienestar".

"Al igual que un día apareció el elevador que nos permite subir a los rascacielos, ahora -prosigue Pérez- tenemos un robot con forma de perro que nos va a ayudar a hacer movimientos de gimnasia, nos va a recordar la medicación que debemos tomar y a qué hora. Una evolución en la cual la Universidad de Alicante está desarrollando muchísima innovación y muchísima tecnología en el ámbito educativo, con el único objetivo de atender a las personas".

Estos prototipos son proyectos pilotos en fase de evolución que deben ser entrenados y dotados de contenidos de forma ética. "Hoy son robots que por su alto coste no están en el mercado, pero también lo era un smartphone hace 10 años -ha insistido-. La tecnología lleva una trayectoria que lleva a la comercialización en el momento que menos se espera y desde luego como robótica social va a tener un ámbito de aplicación en este Hogar Provincial y en muchas entidades e instituciones centradas en las personas mayores".

"La tecnología lleva una trayectoria que lleva a la comercialización en el momento que menos se espera y como robótica social va a tener un ámbito de aplicación" Toni Pérez — Presidente de la Diputación Provincial

Competencia digital

El acto ha contado también con la presencia del diputado de Bienestar de las Personas, José Antonio Bermejo, así como el catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la UA, Miguel Ángel Cazorla; y la vicerrectora de Formación Permanente y Lenguas, y catedrática de Tecnología Educativa, Rosabel Roig.