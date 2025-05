La galería de tiro virtual de la Policía Canaria busca el control del estrés en casos límite

La Consejería de Seguridad y Justicia del Gobierno de Canarias presentó este miércoles la nueva galería de tiro virtual en la que se formarán los agentes de la Policía Canaria, tanto de las policías locales como del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC).

Se trata de una herramienta formativa de vanguardia a nivel nacional e internacional, que se basa en la Inteligencia Artificial y en la realidad inmersiva.

El objetivo de este nuevo proyecto es que los alumnos de las clases de tiro en la Academia Canaria de Seguridad no sólo reciban clases teóricas en un aula y realicen prácticas en la galería de tiro real, sino también en un espacio virtual en el que se trabajarán aspectos tan relevantes como el estrés de los policías en situaciones límite.

Nieves Lady Barreto y David del Pino / Arturo Jiménez

La consejera de Seguridad y Justicia, Nieves Lady Barreto, afirmó que "estamos en la Academia Canaria de Seguridad, en este caso en Tenerife, para conocer" el nuevo recurso "que viene a completar el plan de formación que se da a todos los policías, tanto de la Local como de la Canaria".

Control del estrés

Barreto recuerda que "existen mecanismos similares en otros territorios", pero es el primero que está integrado en un plan de formación en una comunidad autónoma.

Aclaró la consejera que "viene a complementar" las capacidades de una galería de tiro convencional. Pero, desde su punto de vista, "lo más importante es que coloca a los policías y futuros policías que van a estar en la calle en una situación de estrés importante".

A través del sistema que se utiliza, aclaró Nieves Lady Barreto, "no sólo te mete en una realidad inmersiva, sino que también, a través de la tecnología de la inteligencia artificial, el propio programa va actuando de manera distinta, colocándote en situaciones diferentes, en las que puede que tengas que usar un arma o no".

La consejera, que estuvo acompañada por el director general de Seguridad, David del Pino, y el comisario jefe de la Policía Autonómica, Antonio Almenara, aclaró que este programa también se ha implementado en la sede de la Academia Canaria de Seguridad en Las Palmas.

En esta semana comienza la formación para una treintena de instructores de tiro que la Policía Canaria posee en todo el Archipiélago.

Instructores principales

Estos cursos son impartidos por los profesionales de formación de tiro Eduardo de Cobos, una leyenda viva en las competiciones de tiro policial a nivel mundial; Jorge Gutiérrez y Luis Miguel Álvarez de Armas, de la Policía Local de Santa cruz de Tenerife, y David Taboada, de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

Eduardo de Cobos, instructor del Plan Regional de Tiro de Canarias / Arturo Jiménez

Eduardo de Cobos, instructor del Plan Regional de Tiro de Canarias, "tenemos en la Academia Canaria de Seguridad ahora mismo un aula virtual de tiro, con un dispositivo de simulación táctica, que prepara a los policías para resolver situaciones que se pueden encontrar en la realidad".

Aclaró De Cobos que, "por un lado, une la Inteligencia Artificial y, por otro, la realidad inmersiva total". Este profesional de la formación en tiro explicó que el agente, "en estas circunstancias, tiene no solamente que intervenir resolviendo hipotéticas situaciones que pueden surgir en la calle, sino, además, podemos estudiar las reacciones que tiene el policía en casos de estrés".

"Trabajamos con lo que se denomina la fisiología del enfrentamiento armado, donde no sólo influyen los factores del uso del arma de fuego, sino también los factores fisiológicos que entran a funcionar en este tipo de circunstancias", señaló Eduardo de Cobos.

Señaló que es "un entrenamiento complementario al del fuego real, no lo puede sustituir, pero sí puede" completar "de una forma excelente la formación de los policías que ya están trabajando y preparar a los nuevos" agentes para este tipo de resoluciones.

Tecnología puntera

Explicó que "tenemos una tecnología aquí que no hay en ningún lugar del mundo". Aclaró que en otros sitios hay simuladores de tiro virtuales, "pero suelen ser pantallas, no son una realidad inmersiva y en ellas no se utiliza la Inteligencia Artificial, que hace que las resoluciones de los conflictos o intervenciones armadas vayan variando en función de la toma de decisiones del propio agente y de su instructor que lleva el entrenamiento".

A través de unas sofisticadas gafas de realidad virtual, los instructores y agentes se introducen en diferentes escenarios, en los que tienen que ser capaces de decidir si deben disparar su arma reglamentaria o no.

Además, tienen que ser capaces de detectar elementos que permitan saber a qué circunstancia se van a enfrentar, como un arma de fuego o un cuchillo en el suelo, por ejemplo.

Diferentes escenarios

En la presentación de este miércoles, David Taboada debió responder a diferentes casos, desde el más básico, que consistió en disparar a blancos que salían por distintos lados y a diversas distancias, hasta otros más complejos, como el de la utilización de parapetos para protegerse, o un caso de violencia de género en el que se había utilizado ya un arma de fuego.

Eduardo de Cobos tiene su plaza de policía local en Santa Cruz de Tenerife, pero hace alrededor de una década que se encuentra en excedencia y se dedica a la formación en tiro policial.

Cabe recordar que ha sido dos veces campeón del mundo de tiro policial y en una ocasión también consiguió la Copa del Mundo de tiro deportivo.

En opinión de De Cobos, la fisiología del enfrentamiento armado es "el estrés que sufrimos cuando estamos en una situación de peligro para nuestra integridad física".

Habilidades

Con las clases teóricas en el aula, la labor en la galería de tiro convencional y la actividad en la galería de tiro virtual, "se prepara a los agentes para situaciones extremas y desarrollar habilidades para controlar" esas circunstancias, señala este formador de referencia.

Aspectos como la agudeza visual, el control de la respiración o el llamado judo verbal son fundamentales. Por judo verbal se entiende la capacidad del policía de interactuar, dando órdenes al agresor, a su compañero agente y a otras personas que pueda haber en ese entorno durante una situación de peligro.

Reacciones diferentes

Admite De Cobos que cada persona reacciona de una manera diferente cuando accede a la Academia Canaria de Seguridad. Y los instructores de tiro tratan "de ajustar esas reacciones a los principios de seguridad en el uso de las armas y al ordenamiento jurídico de nuestro país".

En el ámbito de las policías locales y de la Policía Autonómica, admite este profesional que "hay gente que no tiene ni idea y no quiere aprender".

Sin embargo, aclara que hay otros profesionales "que se gastan su dinero en seguir formándose" en varios ámbitos relacionados con el uso de las armas de fuego, "por lo que no se puede generalizar".

Búsqueda del equilibrio

Refiere que entre las fuerzas de seguridad hay agentes que apuestan más por la utilización de la defensa personal, otros que dedican más tiempo al tiro y otros prefieren especializarse en aspectos de la legislación.

A juicio de Eduardo de Cobos, "hay que buscar un equilibrio entre los elementos físicos, los técnicos y los legales, que la administración pone a nuestra disposición para desarrollar las funciones".