España acelera la adaptación de sus edificios ante un futuro de calor extremo: "En 50 años los hogares españoles tendrán temperaturas propias de Marrakesh"

El avance de la crisis climática amenaza con aumentar drásticamente la temperatura en las calles pero, sobre todo, en los hogares de España. Este escenario, afirman los expertos, obliga a acelerar como nunca antes la adaptación de los edificios españoles para hacer frente a condiciones de calor extremo. "En 50 años habrá hogares españoles que tendrán que aguantar temperaturas propias de Marrakesh", advierten los expertos reunidos este miércoles en una jornada organizada por la Alianza Q-Cero sobre descarbonización de edificios, organizada en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y el Green Building Council España. El gran objetivo, esgrimen los especialistas en arquitectura sostenible y energía, es conseguir que los hogares españoles sean más resilientes ante los extremos climáticos y, sobre todo, menos contaminantes para no seguir alimentando el problema.

“El calor ya no es una amenaza futura sino que ya destaca como el gran reto climático del presente”, sentencia Dolores Huerta, directora general del Green Building Council España (GBCe). Hasta ahora, explica esta especialista, buena parte de las estrategias de edificación se han enfocado en combatir el frío, pero las temperaturas extremas que ya golpean el país obligan a reformular el enfoque para entender que "el calor debe abordarse de forma sistémica y a gran escala". Una de las claves de este proceso, según coinciden varios ponentes, es crear sinergias entre todos los actores implicados en la construcción, desde los arquitectos hasta las administraciones, para conseguir hogares más resilientes ante las condiciones climáticas cambiantes. "Dado que más del 90% de los edificios que existirán en 2050 ya están construidos, las políticas de rehabilitación son fundamentales", afirma María Teresa Verdú, directora General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Vivienda.

Modelo circular

Tanto desde la industria como desde la arquitectura, los expertos coinciden en la necesidad de "construir pensando no solo en el ahora sino también en cómo estará el mundo en diez, cincuenta o cien años". En este sentido, Francisco Perucho, presidente de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC), defiende la apuesta por las bombas de calor (tanto por su capacidad de calefacción como de refrigeración), el uso de techos blancos (capaces de reflejar el sol y reducir la acumulación térmica) y la elección de materiales más sostenibles.

"La viviendas, sobre todo las nuevas, deben apostar por un modelo más circular y ser ellas mismas productoras de energía, gestoras de agua y banco de materiales", destaca el experto. Gorka Álvarez, del Estudio Ruiz Larrea, también ha subrayado que estamos ante un desafío es tanto técnico como cultural y que por ello los usuarios también deberemos adaptarnos a estas nuevas circunstancias. "Tan importante es reformar edificios como revisar ciertas ideas preconcebidas que tenemos sobre el confort térmico. Y eso pasa, por ejemplo, por entender que no tiene sentido poner el aire acondicionado a 18 grados cuando fuera hay 40", destaca.

Descarbonización de los edificios

Otro de los debates más candentes del sector tiene que ver con cómo lograr que los edificios, que actualmente consumen el 30% de la energía y generan el 25% de las emisiones, puedan reducir de forma sustancial su huella de carbono para no seguir alimentando así el problema. España, de hecho, se ha propuesto que en 2030 todos los edificios nuevos deberán ser de cero emisiones y en 2050 este objetivo también deberá trasladarse a todas las demás construcciones existentes. "Para alcanzar los objetivos climáticos europeos y nacionales, es necesario un cambio profundo en el parque edificado", argumenta Elena Pita, directora de la Oficina Española de Cambio Climático, quien también recuerda que más del 80% de los edificios españoles fueron construidos antes de 1980, sin criterios de eficiencia energética, y que por lo tanto estamos ante un reto mayúsculo que requerirá coordinación entre todos los sectores implicados.

Desde el ámbito energético, Agustín Delgado, director de Innovación y Medio Ambiente de Iberdrola, defiende que "la sostenibilidad no puede ir reñida con la competitividad" y que, de hecho, "las soluciones tecnológicas deben ser eficientes pero también deben garantizar el confort sin disparar los costes". A su juicio, el reto de reducir la huella de carbono de los hogares españoles pasa por lograr una electrificación inteligente, impulsada por fuentes renovables y acompañada de una mejora sustancial en la eficiencia de los sistemas. "No basta con descarbonizar, hay que hacerlo de forma atractiva para el usuario", destaca el especialista, a la par que recuerda que "el objetivo de esta transformación que no solo es reducir emisiones sino, sobre todo, crear hogares más habitables, accesibles y resilientes ante el nuevo clima".

El momento actual, coinciden los expertos, representa una oportunidad única para acelerar la descarbonización del parque edificatorio español. Dolores Huerta lo define como "un momento muy emocionante", en parte por la entrada en vigor de nuevas directivas europeas que abordan el ciclo completo de vida del edificio, pero también por el carácter participativo del proceso, que integra a múltiples agentes del sector. Angela Baldellou, por su parte, añade que este impulso solo será sostenible si las actuaciones son económicamente viables y capaces de generar beneficios tangibles para todos los implicados. Francisco Perucho, por su parte, remarca que el marco normativo actual, sumado al conocimiento acumulado sobre los impactos climáticos en España, configura una "grandísima oportunidad" para desarrollar estos proyectos. "Tenemos el conocimiento, la regulación y la necesidad. Lo que falta es escalarlo y trasladarlo a la práctica", defiende el experto.