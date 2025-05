Un paciente del Hospital Provincial de Castellón se queda sin el fármaco oncológico que le mantiene vivo

Un paciente oncológico denuncia que el Hospital Provincial de Castellón le informó que no tenían el fármaco que le inyectan cada mes desde hace cinco años por una rotura de suministro y que le mantiene vivo.

"Soy paciente oncológico y todos los meses voy a la farmacia del Hospital Provincial; me dan una medicación y con ella voy al ambulatorio y la enfermera me la pone. Sin embargo, este jueves pasado, cuando fui a por ese pinchazo, me dijeron que habían tenido una ruptura del servicio del laboratorio y que no lo tenían. Hace 5 años que me estoy poniendo ese pinchazo todos los meses", apunta José A. Andreu, quien ha presentado reclamación ante el propio hospital Provincial y la dirección territorial.

Ese jueves día 8, señala, la responsable de la farmacia del centro le pidió disculpas y le dijo que vería si al día siguiente, viernes, lo podía conseguir, porque él tenía cita con la enfermera del ambulatorio este lunes. "Me dijo que llamaría a ver si el resto de hospitales, si el General o la Plana, disponían del fármaco y podía recogerlo. Tomaron mis datos. Sin embargo, el viernes a última hora me llamaron diciéndome que no lo habían podido conseguir, que habían tenido un fallo de distribución y a ver si lo podía conseguir esta semana", apunta, calificando de falta de previsión lo ocurrido.

Teme por su salud

"Cuando me llamó el viernes, me dijo que había hablado con mi oncólogo a ver si me podía administrar otra cosa", agrega. Sin embargo, este profesional "dijo que no, que mi tratamiento era ese, que según los estudios es el que va para mi tumor y el que me está funcionando desde hace cinco años. Es el que funciona para el tipo de cáncer que tengo, para que el tumor esté parado y no crezca" agrega el propio paciente. De hecho, "me hacen un TAC cada seis meses para comprobar que el tumor no se ha agrandado. Si esto último sucediera, aparte que ya sería muy malo para mi salud, tendría que pasar a una quimio mucho más fuerte, porque este tratamiento me va muy bien porque no me produce efectos secundarios", apunta Andreu.

"Con todos los respetos, esto no es un resfriado, es una cuestión oncológica; es el tipo de medicamento que me mantiene vivo desde que me lo diagnosticaron", advierte el propio afectado, que supone que habrá más personas en su misma situación. Andreu es consciente de que dicho fármaco es caro, él tiene una receta anual.

Imagen de la queja presentada por el afectado. / Mediterráneo

¿Recortes?

"Me inclino a pensar que los siempre negados recortes en Sanidad realizados por los distintos gobiernos nacionales y autonómicos han generado un retraso en los pagos al laboratorio, lo que conlleva un retraso en los suministros que pone en serio riesgo de vida a los bien llamados pacientes", añade en su escrito el propio afectado.

Puestos en contacto con el Provincial, señalaron que este martes proporcionarían una respuesta al respecto.

Retrasos en la Sanitat

Andreu también señala que en abril de 2025 acudió a la doctora de Atención Primaria por síntomas de una catarata y que le derivó a oftalmología en Trullols y le dieron cita para 2026 (febrero), pero que, tras la oportuna reclamación, le consiguieron una visita. La especialista de oftalmología le atendió el 30 de abril, quedando en lista de espera para la operación.