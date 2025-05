Sustituir las pantallas por juegos al aire libre: el gran compromiso de los 'minidiputados' del Parlamento canario

Un grupo de setenta niños canarios irrumpió este lunes en el Parlamento autonómico con la intención de hacerse con uno de sus ansiados escaños. Los escolares del colegio La Milagrosa (Santa Cruz de Tenerife), de La Orotava, y del Hilda Zudán, de Telde (Las Palmas), se convirtieron en diputados por un día para debatir en pleno una cuestión de gran relevancia para toda la sociedad: aprender a usar las tecnologías con responsabilidad.

La sesión transcurrió de manera idéntica a las que se celebran cualquier otro día; se conformó la mesa, los moderadores dieron paso a las intervenciones de los portavoces y los diputados, se procedió a la votación tras unos minutos de reflexión y se leyó el acta. Lo más inusual de este pleno infantil —además de la edad de quienes ejercieron de representantes del Archipiélago— fue la amplia mayoría con la que se han aprobado los ocho compromisos propuestos por el propio alumnado. Precisamente, el que más votos a favor obtuvo fue el último, en el que pactaron sustituir las pantallas por juegos en zonas al aire libre. De los setenta votos, 55 fueron a favor, 4 en contra y 11 abstenciones.

Gracias a la responsabilidad de los parlamentarios, todas las propuestas se aprobaron por una gran mayoría. Este consenso se traduce en que a partir de este momento los niños canarios pasarán más tiempo jugando con sus familiares y amigos, pensarán antes de publicar o compartir algo en internet para que sus palabras no hagan daño a los demás, pedirán ayuda a un adulto cuando se topen con un contenido que les haga sentir incómodos y establecerán momentos libres de pantallas durante las horas de ocio y estudio. También se han comprometido a permitir que sus familias les marquen un control parental, con limitación de tiempo, y a no utilizar el móvil por las noches, para que el impacto de la luz no afecte a su sueño.

Escolares en el Parlamento de Canarias / María Pisaca

En esta línea, la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, advirtió que los compromisos acordados en el pleno infantil funcionaban igual que las leyes, por lo que debían cumplirse de forma estricta. Según señaló, el objetivo de esta iniciativa, celebrada en colaboración con Aldeas Infantiles, es que los más pequeños aprendan que el respeto es el pilar fundamental de la convivencia, tanto en el mundo real como en el entorno digital. “Les deseo suerte, este Parlamento les pertenece porque hoy son ustedes los diputados”, añadió.

Un pleno al uso

Pérez fue la encargada de explicar al alumnado todo el procedimiento que envuelve a la votación, desde los botones de cada escaño hasta la campana que avisa a los diputados de que es hora de incorporarse. Aunque lo cierto es que en esta ocasión el aviso fue un gesto simbólico porque estos representantes por un día fueron “mucho más disciplinados” y no se movieron de su sitio durante el tiempo de reflexión.

Para la gran mayoría de los alumnos el pleno fue su primera experiencia política, pero todos aprobaron con buena nota. En especial los portavoces, que tuvieron el valor de salir a la tribuna en representación de su clase. “La tecnología es una parte fundamental de nuestra vida, nos ayuda a aprender, a comunicarnos y a divertirnos, pero tenemos que utilizarlo con sentido crítico y respeto”, destacó Dylan Daniel, portavoz del CEIP Hilda Zudán.

Escolares en el Parlamento de Canarias / María Pisaca

En su discurso, el grancanario también aseguró que estaban en edad de descubrir y explorar, por lo que su mente y su cuerpo necesitaban descanso. “Si pasamos mucho tiempo delante de una pantalla nos alejamos de nuestra familia y de actividades como el deporte o la lectura y además corremos el riesgo de sufrir adicciones, insomnio, daños en la vista, dolor de articulaciones e incluso obesidad”, subrayó.

Por su parte, Claudia Cabrera, del mismo colegio, tomó la palabra para resaltar la importancia de controlar el tiempo de uso y el tipo de contenido que se consume o se crea. “Internet es una herramienta poderosa, pero solo aprenderemos si la utilizamos con inteligencia y respeto”, defendió.

Una oportunidad para niños con menos recursos

La directora del centro ubicado en Telde, Gara Rodríguez, afirmó que esta iniciativa es una experiencia "muy interesante" para los más pequeños, no solo por lo que aprenden visitando un espacio tan emblemático, sino porque para muchos este es su primer viaje. "Ellos estaban muy emocionados, en Jinámar hay bastantes familias que no pueden permitirse unas vacaciones, por lo que algunos alumnos nunca habían salido de Gran Canaria", afirmó.

Tanto el centro tinerfeño como el de la isla vecina han dedicado las últimas semanas a preparar esta visita. Los tutores les explicaron a dónde venían, qué era el Parlamento y qué se hacía aquí. Luego, crearon comisiones para redactar lo que leerían los niños y, por último, se escogió a los alumnos que intervendrían y se ensayó con ellos el discurso. Aunque todo no iba a ser trabajo, pues tras la celebración del pleno pudieron visitar otros enclaves de Santa Cruz como el Parque García Sanabria.

La jornada fue bastante larga, en especial para los diputados grancanarios, que tuvieron que estar en el colegio a las seis de la mañana para ir a coger el barco que les traería hasta la Casa de la palabra.